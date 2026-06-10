Bill Gates comparece ante investigadores del Congreso por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Por Annie Grayer, Andrew Kaczynski y MJ Lee, CNN

Bill Gates testifica a puerta cerrada en el Capitolio el miércoles después de que la publicación este año de los archivos de Jeffrey Epstein planteara preguntas sobre los vínculos del multimillonario con el fallecido delincuente sexual condenado, lo que marca una de las comparecencias de más alto perfil ante investigadores del Congreso hasta la fecha.

La Comisión de Supervisión de la Cámara buscó la cooperación voluntaria de Gates después de que un lote de documentos publicados por el Departamento de Justicia revelara una serie de acusaciones gráficas y no verificadas, así como un grado de coordinación filantrópica entre Gates y Epstein más detallado de lo que se conocía previamente. En lo que constituye la 15.ª entrevista de la comisión, se espera que Gates enfrente preguntas tanto de republicanos como de demócratas sobre el alcance de su relación con el fallecido financiero.

Gates está entre las muchas figuras poderosas en la órbita de Epstein —desde Howard Lutnick hasta Bill Clinton—– que han aparecido en videos o fotos publicadas por el Departamento de Justicia de sus archivos del caso.

Al hablar con los reporteros a su llegada al Capitolio, Gates dijo que está “contento de estar aquí voluntariamente para testificar y ayudar con el trabajo de la comisión”, y agregó que comenzará con una declaración inicial.

“Espero que mi testimonio sea útil para el trabajo, el importante trabajo de la comisión para encontrar justicia para las víctimas”, dijo.

Como CNN informó anteriormente, los elementos más explosivos de la publicación anterior de documentos involucraban dos borradores de correos electrónicos que Epstein parece haber escrito él mismo en julio de 2013. En estas notas de flujo de conciencia, plagadas de errores tipográficos y vitriolo, Epstein parece afirmar que facilitó encuentros sexuales para Gates y lo ayudó a obtener medicación para ocultar a su esposa una infección de transmisión sexual.

No está claro quién escribió los mensajes borrador de 2013 guardados en la cuenta de correo electrónico de Epstein o si alguna vez fueron enviados, pero están dirigidos de Epstein a sí mismo. Aunque los correos sugieren que en ese momento hubo algún tipo de ruptura en su amistad, las reuniones y los intercambios de correos electrónicos continuaron durante este período.

Epstein afirmó en un correo electrónico que ayudó a Gates a conseguir medicamentos “para lidiar con las consecuencias del sexo con chicas rusas” y “citas ilícitas, con mujeres casadas”. El correo también hace referencia a que Gates le pidió a Epstein que proporcionara Adderall para torneos de bridge.

El otro borrador de correo electrónico alega que Gates, entre lágrimas, le pidió a Epstein que borrara mensajes que hacían referencia a una ETS, “tu solicitud de que te proporcionara antibióticos que puedas darle subrepticiamente a Melinda”, y que borrara detalles personales explícitos sobre su pene.

Las acusaciones contenidas en el borrador de correo electrónico no están verificadas ni corroboradas. No hay indicios de que el mensaje haya sido compartido con Gates o con alguien más, y el cofundador de Microsoft no ha sido acusado de ningún delito penal relacionado con Epstein.

Gates ha negado enérgicamente las afirmaciones y un representante de Gates dijo previamente a CNN: “Estas afirmaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que estos documentos demuestran es la frustración de Epstein por no tener una relación continua con Gates y hasta dónde llegaría para tenderle una trampa y difamarlo. Si bien el Sr. Gates reconoce que reunirse con Epstein fue un grave error de juicio, niega inequívocamente cualquier conducta indebida relacionada con Epstein y las horribles actividades en las que Epstein estuvo involucrado. El Sr. Gates nunca visitó la isla de Epstein, nunca asistió a fiestas con él y no tuvo participación en ninguna actividad ilegal asociada con Epstein”.

A Gates se le preguntó sobre los documentos más recientes en una entrevista con Nine News, afiliada de CNN, en Australia, en febrero.

“Al parecer Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, el correo es, ya sabe, falso. Así que no sé qué estaba pensando ahí. Simplemente me recuerda, ya sabe, que cada minuto que pasé con él lo lamento y yo, ya sabe, me disculpo por haber hecho eso”, dijo Gates. Añadió: “Es cierto, de hecho, que solo estuve en cenas, ya sabe, nunca fui a la isla. Nunca conocí a ninguna mujer. Y entonces, ya sabe, cuanto más salga a la luz, más claro quedará que, aunque ese tiempo fue un error, no tuvo nada que ver con ese tipo de comportamiento”.

Gates también ha dicho anteriormente que lamenta haberse reunido con Epstein, diciéndole al Anderson Cooper de CNN en 2021: “Fue un enorme error pasar tiempo con él, darle la credibilidad de estar allí”.

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, dijo a CNN antes de la comparecencia de Gates que no había limitaciones en cuanto al alcance de las preguntas para la entrevista a puerta cerrada del miércoles.

“Solo tenemos preguntas. No estoy acusando a Bill Gates de ninguna mala conducta. Sabemos que pasó mucho tiempo con el Sr. Epstein. Solo queremos preguntar qué sabía y si vio ciertas cosas”, dijo Comer el martes.

“Todo está sobre la mesa”, añadió el republicano de Kentucky, señalando que, aunque puede que Gates no esté “ansioso” por testificar, está “dispuesto” a hablar.

Los más de 3 millones de páginas publicadas por el DOJ contienen varios cientos de referencias a Gates, incluidos numerosos correos electrónicos que detallan agendas con reuniones, comidas, llamadas telefónicas propuestas e intentos de Epstein de organizar reuniones con Gates. Todas las interacciones documentadas con Gates ocurrieron después de la condena de Epstein en 2008 por cargos relacionados con la prostitución, ya fuera una cena que compartieron en 2010 o una reunión en Noruega en agosto de 2012.

“Disfruté mucho el desayuno”, escribió Gates a Epstein en diciembre de 2014.

Epstein respondió diciendo en parte: “como de costumbre a todos les gustó=mucho” y concluyó invitando a Gates a su isla privada, que Gates ha sostenido que nunca visitó. No hay indicios de que Gates aceptara la invitación.

Antes de la comparecencia de Gates en el Capitolio, el representante demócrata Robert Garcia, el principal demócrata en el panel de supervisión de la Cámara, dijo que es “muy preocupante” que Gates mantuviera una relación con Epstein después de la condena del fallecido delincuente sexual.

“Hemos dicho que no nos importa si usted es republicano o demócrata o quién sea. El hecho de que el Sr. Gates todavía tuviera una relación con el Sr. Epstein incluso después de conocer la condena, conociendo en realidad lo que había hecho, creo que es muy preocupante. Así que queremos saber qué sabía el Sr. Gates, quién más estaba alrededor en esa órbita y por qué el Sr. Gates continuó teniendo una relación con el Sr. Epstein”, dijo Garcia el martes.

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