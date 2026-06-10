¿Cómo le ha ido a Colombia en los Mundiales de fútbol? Estos son sus resultados

Por Luis Quintana Barney, CNN en Español

La de 2026 será apenas la séptima participación de la Selección Colombia en 23 ediciones que lleva la Copa del Mundo. Su historial, entonces, es breve, con más decepciones que alegrías, diseminado así desde 1962:

Partidos jugados: 22

Partidos ganados: 9

Partidos empatados: 3

Partidos perdidos: 10

Sin título alguno y un quinto puesto en Brasil 2014, el paso de Colombia por los Mundiales ha sido, tal vez, una vibra, un aire de juego bonito, una melena rubia inconfundible y uno que otro golazo para la posteridad.

Así le ha ido a Colombia en el torneo más prestigioso del futbol en la rama masculina.

Colombia hizo parte de los 16 equipos que conformaron este mundial y compartió el Grupo 1 con Uruguay, la Unión Soviética (URSS) y Yugoslavia. Dirigidos por el argentino Adolfo Pedernera, era el equipo del arquero Efraín “El Caimán” Sánchez, de Delio “Maravilla” Gamboa y Marcos Coll, entre otros. Quedó eliminada en primera ronda.

Jugado el 30 de mayo, el primer gol cafetero en los Mundiales fue un penalti ejecutado por Francisco Zuluaga.

Aquel 3 de junio la Unión Soviética del legendario arquero Lev Yashin -conocido como la Araña Negra- ganaba 3-0 al minuto 11 y se vislumbraba como un triunfo cómodo. Pero terminó siendo un partido de ocho goles en el que Colombia empató 4-4, y el segundo tanto sudamericano, de Marcos Coll al minuto 68, todavía es el único gol olímpico en la historia de los Mundiales. La camiseta de la Unión Soviética tenía el acrónimo CCCP, correspondiente a su nombre en ruso, pero tras el empate a dicha sigla en la jerga colombiana se le conoció como “Con-Colombia-Casi-Perdemos”.

La goleada del 7 de junio acabó con las aspiraciones mundialistas de los colombianos. Yugoslavia, por su parte, llegó a semifinales.

Colombia llegó al Grupo D en Italia bajo la batuta de Francisco Maturana con un equipo cuya base se había fogueado en la Copa América de 1987 y 1989, respectivamente. Era la selección de René Higuita en el arco, Andrés Escobar y Luis Carlos Perea en la defensa, la de Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Bernardo Redín y Leonel Álvarez en el medio, y Arnoldo Iguarán en la delantera, entre otros. Se clasificó por primera vez a octavos de final.

Los goles de Redín y Valderrama, una dupla que se conocía de sus años en el Deportivo Cali, le dieron la primera victoria a Colombia en una Copa del Mundo.

Perdió por la mínima diferencia, pero pudo ser mayor de no ser porque René Higuita le tapó un penalti a Faruk Hadzibegic en el segundo tiempo.

Alemania aplastó a Yugoslavia y los Emiratos Árabes Unidos en los dos encuentros previos del grupo y se enfrentaba a una Colombia que tenía sí o sí la necesidad de no perder. Los dirigidos por Beckenbauer -que acabarían ganando el Mundial- no la tuvieron fácil contra Colombia, que plantó cara con un fútbol aguerrido y de buen toque hasta el minuto 88, cuando Pierre Littbarski metió un zurdazo que suponía la eliminación de los sudamericanos. Pero al minuto 92 ocurrió el milagro: una bellísima jugada colectiva le permitió al Pibe Valderrama dejar mano a mano a Freddy Rincón contra Bodo Illgner, y el de Buenaventura la embocó para clasificar a la tricolor a octavos de final en medio de una euforia no vista antes en el fútbol colombiano.

El conjunto africano estaba en octavos de final por primera vez, al igual que Colombia, y había sorprendido a todos al ganarle a Argentina en el primer partido de Italia 90. El encuentro, sin goles en los 90 minutos pese a varias oportunidades de Colombia, se fue al tiempo suplementario. Roger Milla, que había entrado al minuto 54 por la lesión de Louis M’Fedé, según Transfermarkt, terminó siendo el verdugo tricolor: marcó al minuto 106 y otra vez tres minutos después, cuando le robó un balón a René Higuita. Colombia quiso revivir la epopeya contra Alemania, pero el bonito gol de Redín tras una pared con Valderrama llegó muy tarde.

Colombia, que seguía comandada por Francisco Maturana, parecía llegar al mundial de 1994 con un fútbol consolidado: se clasificó sin perder ningún partido de la eliminatoria y brillaba con las actuaciones del arquero Óscar Córdoba, la fortaleza de Leonel Álvarez, Freddy Rincón y Carlos Valderrama en el centro del campo, y con un ataque demoledor de Adolfo “el Tren” Valencia, Iván René Valenciano y Faustino Asprilla, entre otros. Colombia, cuya fama alcanzó otro nivel al derrotar a Argentina 0-5 en la eliminatoria, quedó eliminada en el Grupo A.

La actuación impecable de Gheorghe Hagi y Florin Raducioiu propinó una de las derrotas más duras en la historia del fútbol colombiano.

Fue el partido del autogol de Andrés Escobar, un hecho que trascendería lo deportivo y se convertiría en uno de los símbolos más trágicos de la cruenta historia de violencia colombiana. La victoria de EE.UU. sacó a los cafeteros del torneo.

Despedida agridulce con goles de Hernán “Carepa” Gaviria y Hárold Lozano.

La Selección Colombia clasificó por tercera vez consecutiva a una Copa del Mundo, ahora dirigida por Hernán Darío “Bolillo” Gómez. Sería el último mundial del capitán Carlos “el Pibe” Valderrama, Jorge Bermúdez, Freddy Rincón, Adolfo Valencia, Víctor Aristizábal y el Tino Asprilla, entre otros.

El duelo entre dos cracks con la camiseta número 10, Hagi y Valderrama, terminó sin revancha para los cafeteros.

Un tardío gol de Léider Preciado se convirtió en el único gol de Colombia en este mundial.

Un potente remate de Darren Anderton a los 20 minutos y un deslumbrante tiro libre de David Beckham tan solo nueve minutos después acabaron con la ilusión colombiana, que necesitaba un triunfo para pasar a la siguiente ronda.

Disputar el primer mundial sudamericano del siglo XXI fue para Colombia romper una larga sequía tras no clasificarse a los torneos de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. El equipo dirigido por José Néstor Pékerman arribó a Brasil, sin embargo, sin su mayor goleador: Radamel Falcao García había sufrido en enero de ese año una lesión de ligamento cruzado anterior durante un partido de la Copa de Francia con el Mónaco.

La ausencia del Tigre Falcao supuso un dolor enorme para la tricolor y sus seguidores, pero un héroe de 22 años vestido con la casaca número 10 surgió durante la competición. James Rodríguez fue el motor de esta Colombia que en Brasil 2014 llegó a los cuartos de final y quedó quinta entre las 32 selecciones. Desde luego, el buen juego que Colombia demostró en el torneo no gravitó solo en el talento de James, estaba el liderazgo del capitán Mario Yepes, los laterales Pablo Armero y Camilo Zúñiga, la contención de Abel Aguilar y Carlos “la Roca” Sánchez, el desequilibrio de Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero, la ofensiva de Teófilo Gutiérrez y el arco de David Ospina.

Los tres goles le quitaron un peso enorme a una Colombia que celebró con una alegría propia del trópico. James Rodríguez marcó el tercer gol del partido y volvería a marcar en todos los encuentros que disputó en este mundial.

El partido más duro que Colombia disputó en el Grupo C fue el que le dio el pase a la siguiente ronda.

Ha sido la única vez en que Colombia ha marcado cuatro goles en un mismo partido en un mundial. Además de la goleada, que le aseguraba el primer puesto del grupo, el partido tuvo un componente especial: al minuto 85 Pékerman saca a David Ospina y mete a Faryd Mondragón, quien para ese instante tenía 43 años y 3 días, y le quitó al camerunés Roger Milla el récord del jugador más longevo en disputar una Copa del Mundo (récord que en Rusia 2018 habría de superar el arquero egipcio Essam El Hadary, según la FIFA).

A diferencia de Colombia, Uruguay tiene títulos (sí, en plural) en la historia de los Mundiales y la Copa América, así que un partido contra Uruguay nunca es fácil. Pero este fue el partido que catapultó a James Rodríguez como estrella del fútbol, todo gracias al soberbio gol que se mandó al minuto 27 en el Maracaná: Abel Aguilar le pasa un balón de cabeza, James lo recibe con el pecho, se voltea y, sin dejarla caer, mete el zurdazo para vencer al arquero Fernando Muslera. Otro artífice de este triunfo, el que mandaría a los cafeteros por primera vez a unos cuartos de final, fue el arquero David Ospina, que ganó todos los duelos contra los charrúas.

Un gol tempranero de Thiago Silva y un potente tiro libre de David Luiz en el segundo tiempo acabaron con el idilio colombiano en 2014. Vaya uno a saber si el destino de este partido habría sido distinto si estuviera implementado el Video Assistant Referee (el VAR se utilizó por primera vez en Rusia 2018), esto debido a la anulación del gol de Mario Alberto Yepes al minuto 65 por un fuera de lugar. James marcó de penal al minuto 79, y con ese tanto se convirtió en el máximo goleador de esta Copa del Mundo.

Colombia seguía bajo el mando de José Néstor Pékerman y algunos de los que brillaron cuatro años antes en Brasil seguían presentes en el ciclo: David Ospina, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, entre otros. Falcao García jugaba su primer mundial y su presencia era como una revancha de la vida. Sin embargo, Inglaterra volvería a ser el verdugo de Colombia y la eliminó en octavos de final.

Carlos Sánchez recibió la tarjeta roja por una mano dentro del área que terminó siendo el gol de penal cobrado por Shinji Kagawa al minuto 6. Colombia empataría al minuto 39 con un excelente tiro libre cobrado por Juan Fernando Quintero, pero Japón se llevó un triunfo enorme (pasó a la siguiente ronda) con el gol de Yuya Osako al minuto 73.

Fue el mejor partido de Colombia en este mundial, no solo por la goleada que eliminó a Robert Lewandowski y su combo sino por la manera en la que jugó la tricolor, con todas las piezas del engranaje bien aceitadas: ganó y gustó con las asistencias de James y los goles de Yerry Mina, Falcao García y Juan Cuadrado.

Un solitario gol de Yerry Mina al minuto 73 le dio la clasificación a Colombia como líder del Grupo H. Sin embargo, no todo fue dicha: James Rodríguez salió en el primer tiempo debido a una lesión en el sóleo derecho y se perdería el juego de octavos de final.

Un partido trabado que tuvo más amonestaciones que opciones de gol. Inglaterra abrió el marcador al minuto 55 con un penal ejecutado por Harry Kane, y cuando parecía que así iban a quedar las cosas, llegó otro gol del defensa Yerry Mina, al minuto 93, para mandar el partido al tiempo suplementario. Colombia sufrió por primera vez la agonía de los penales en una Copa del Mundo e Inglaterra se impuso por 4-3.

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