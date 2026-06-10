Frank Rubio, el piloto de raíces salvadoreñas que hará historia en la misión Artemis III

Por Merlín Delcid y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Frank Rubio ya tenía un lugar en la historia de la NASA. En 2023 regresó a la Tierra tras pasar 371 días en el espacio, la misión más larga realizada por un astronauta estadounidense. Ahora suma un nuevo logro a su trayectoria: fue seleccionado para integrar la misión Artemis III, convirtiéndose en el primer astronauta latino asignado a una misión del programa con el que la agencia espacial busca llevar nuevamente a humanos a la Luna.

Hijo de padres salvadoreños, el astronauta de 50 años ha mantenido a lo largo de los años una estrecha relación con el país centroamericano, donde pasó parte de su infancia y al que regresó después de completar su histórica estancia en el espacio.

Aunque nació en Los Ángeles, California, Rubio vivió sus primeros años en La Unión, a unos 200 kilómetros de San Salvador. Mientras su madre continuaba sus estudios en Estados Unidos, él quedó al cuidado de su abuela materna, quien fue una figura importante en su formación.

“Ella era profesora y caminabamos juntos a la escuela y ella fue la que me enseño a leer”, dijo Rubio durante una rueda de prensa a su arribo al país centroamericano en 2024.

Rubio tomó clases en el Liceo San Carlos, un colegio privado en La Unión, donde a pesar del tiempo aún lo recuerdan e incluso sirve de ejemplo para los estudiantes.

Durante su visita al país poco después de su regreso a la Tierra, estudiantes salvadoreños tuvieron la oportunidad de conversar con el astronauta sobre su experiencia tras pasar más de un año en la Estación Espacial Internacional.

“Esfuércense para que cada día sea un triunfo, y entonces, 10 ó 20 años después, podrán mirar atrás y ver que habrán logrado grandes cosas. Es importante tener grandes metas, pero es más importante centrarse en lo que tienen delante y darlo todo”, dijo Rubio a un grupo de más de 200 jóvenes estudiantes en la Universidad Gerardo Barrios en el departamento de San Miguel, programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y del Departamento de Estado para jóvenes con talento, durante esa visita a El Salvador.

Rubio, que considera Miami su hogar, está casado con Deborah Rubio con quien tiene 4 hijos.

Antes de convertirse en astronauta, Rubio construyó una carrera en el Ejército de Estados Unidos. Se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en 1998 y posteriormente obtuvo un doctorado en Medicina en la Universidad de Servicios Uniformados de las Ciencias de la Salud, según su biografía publicada por la NASA.

Durante más de dos décadas se desempeñó como piloto de helicópteros y médico militar. Esa combinación de experiencia operativa y formación científica llamó la atención de la NASA, que lo seleccionó como astronauta en 2017.

Desde entonces participó en años de entrenamiento técnico, preparación física y simulaciones para misiones espaciales.

Su primera misión espacial comenzó en septiembre de 2022, cuando despegó a bordo de la nave rusa Soyuz MS-22 rumbo a la Estación Espacial Internacional.

La misión estaba planeada para durar unos seis meses, pero una falla en la cápsula que debía traerlo de regreso obligó a extender su permanencia en órbita. La nave sufrió una fuga de refrigerante.

Rubio terminó pasando 371 días consecutivos en el espacio antes de regresar a la Tierra el 27 de septiembre de 2023. Con ello estableció el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por un astronauta estadounidense. En esa misión también se hizo conocido por extraviar el primer tomate cultivado en órbita.

Durante ese año participó en experimentos científicos y estudios sobre los efectos de las misiones prolongadas en el cuerpo humano, información que será útil para futuras expediciones de larga duración.

Ahora Rubio se prepara para su segundo viaje al espacio, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2027.

Formará parte de la tripulación de Artemis III junto a los astronautas estadounidenses Randy Bresnik y Andre Douglas, así como al astronauta italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea. Rubio será especialista de misión y tendrá un año para prepararse.

Aunque la misión forma parte del programa que busca regresar a la Luna, el destino de la tripulación no será la superficie lunar. En cambio, los astronautas permanecerán en la órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés), la región más cercana a nuestro planeta y donde también opera la Estación Espacial Internacional, realizando pruebas y maniobras que la NASA considera esenciales para futuras misiones.

Entre las tareas más importantes estará el acoplamiento de la nave Orion, construida por la NASA, con módulos de aterrizaje lunar desarrollados por SpaceX y Blue Origin. El éxito de estas operaciones será clave para los próximos pasos del programa Artemis.

El objetivo principal del vuelo, según la agencia espacial, es “reducir riesgos” de cara a un descenso real en la Luna, que la NASA espera llevar a cabo tan pronto como en 2028.

En Conchagua, El Salvador, a miles de kilómetros del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, Mirna Márquez, madre de Rubio estaba atenta a la transmisión en la que se confirmaron los nombres de los tripulantes de la misión Artemis III.

“Para mí fue una sorpresa. No sabía, pero contenta porque está cumpliendo sus metas”, dijo Marquez a CNN. El nuevo viaje, admite, no deja de causarle cierta preocupación. “Sí, claro, una madre siempre tiene un poquito de preocupación, pero ya con ese año que pasó en el espacio creo que me acostumbré un poco”, agregó entre risas.

Rubio ya había dejado entrever la posibilidad de realizar un nuevo viaje al espacio. “No se cual fuera la próxima misión. La Estación (Espacial Internacional) va a seguir hasta el 2030, entonces probablemente va a ser a la Estación o hay chance (oportunidad) que tal vez a la luna”, dijo Rubio en entrevista con CNN durante una visita a El Salvador en abril de 2024.

La madre de Rubio no descarta organizar un evento para que estudiantes puedan presenciar el lanzamiento para que “los niños puedan tener esa oportunidad” tal y como ocurrió cuando Rubio, a bordo de la nave espacial Soyuz MS-22, partió hacia el espacio en septiembre de 2022.

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Con información de Jackie Wattles