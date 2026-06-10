La autoridad electoral de Perú dice que proclamará ganador dentro de un mes: estos son todos los datos y pasos que faltan

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El ajustado escrutinio en Perú supera este miércoles el 97 %, con escasa diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, pero la parte que falta contabilizar es justamente la que más demora. Por eso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó antes de los comicios que la proclamación oficial llegaría recién a mediados de julio. Sin embargo, el análisis de las menos de 2.500 actas pendientes permite arrojar luz sobre hacia dónde podría terminar de inclinarse la balanza.

El izquierdista Sánchez, que trepó al primer puesto conforme iban llegando las actas de zonas rurales, tiene una ventaja de menos de 10.000 votos sobre la derechista Fujimori. La distancia (que llegó a rondar los 40.000 votos) se ha ido achicando con el arribo de las actas del extranjero, donde Fujimori se impone con fuerza, como en la segunda vuelta de 2021.

Una vez que el voto de los peruanos fuera del país termine de procesarse, las miradas estarán puestas en las actas observadas, que deben ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales.

En el territorio nacional, quedan solo 123 mesas por contar, buena parte de ellas de zonas que favorecen a Sánchez.

La mayoría (82) corresponden a regiones selváticas.

En Loreto, si bien Fujimori tiene una leve ventaja a nivel regional, 52 de las mesas son de Datem del Marañón y 14 de Alto Amazonas, donde Sánchez gana por más de 65 %. Otras 9 provienen de Requena, donde sí gana la candidata de Fuerza Popular.

En Cusco, las 41 mesas son de La Convención, una zona de difícil acceso terrestre. El material electoral puede ser trasladado por helicóptero, pero ello también depende de las condiciones climáticas. En las 573 actas computadas en esa zona, Sánchez logró el 80 % de votos.

Las últimas 7 actas son de Atalaya, en la región de Ucayali, donde hasta ahora el resultado es reñido.

Los resultados del voto en el extranjero no son enviados directamente por los consulados, sino que las actas deben ser trasladadas físicamente en valija diplomática hasta las oficinas de Lima. La Cancillería informó que realiza una “rigurosa cadena de custodia” para el repliegue del material electoral de las 119 oficinas consulares y estimó que para el miércoles completaría el proceso.

Con más de tres cuartos contabilizados del total, Fujimori logra una considerable ventaja (63 %) que la ayudó a remontar la diferencia en las últimas horas.

Si bien el número de actas pendientes (cerca de 400) es mucho mayor que las 123 de Perú, el nivel de participación en el extranjero es considerablemente menor.

El bolsón más grande está en América, con unas 230 actas de Argentina, donde vence Fujimori con casi 59 %, y cerca de 100 en EE.UU., donde la candidata logra un margen mayor, en torno al 76 %.

En Europa, ya se contabilizó más del 80 % de actas. La mayoría de las pendientes corresponde a Francia, donde todavía no se puede hacer proyecciones, ya que no ingresó ningún acta de ese país.

Si se repitiera el resultado de 2021, cuando Fujimori sacó más de 100.000 votos de diferencia a Pedro Castillo en el exterior, sería más que suficiente para recuperar el liderazgo y la elección estaría prácticamente definida a favor de la candidata derechista. Pero no todo es igual a la votación de hace cinco años. Si Juntos por el Perú lamenta que en algunos lugares rurales de Perú no obtuvo tantos votos como esperaba, ya sea por menor apoyo o menor participación, también le sucede a Fujimori en el extranjero. El colchón rural no fue tan grande y la remontada de Fujimori no es un tsunami.

Por ejemplo, en Miami Fujimori arrasó con casi el 89 %, pero la ventaja obtenida es de unos 8.000 votos, mientras que en 2021 Fuerza Popular había sacado casi 14.000 votos más que Perú Libre en ese distrito. A nivel país, Fujimori ganó con el 81 % en EE.UU., y hasta ahora consigue un 76 %, con un mayor ausentismo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta que hay más de 1.600 actas que serán revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Ello ocurre por una variedad de motivos, como errores matierales, fallas en la suma o transcripción de resultados, falta de firmas o números ilegibles, así como la impugnación de personeros de los partidos políticos.

Aunque puede darse el caso de que la participación de los delegados influya sobre qué tipo de actas son impugnadas (como por ejemplo, discutir una mesa con resultados desfavorables), la mayoría son por errores de forma y por lo tanto no marcarían casos atípicos con respecto al resultado promedio de su distrito electoral.

No obstante, las actas observadas no están distribuidas proporcionalmente. Casi dos tercios (915) corresponden a Lima, donde Fujimori gana por amplia diferencia; otras 57 a Piura, 69 al Callao y más de 80 en el extranjero, jurisdicciones también favorables a Fuerza Popular. En cambio, Sánchez podría ratificar apoyo en otras regiones, pero en números menores: 52 en Cusco, 45 en Ancash y otras cifras más bajas.

Los JEE cotejarán cada acta observada y emitirán una resolución, un proceso que algunos casos puede incluir un recuento. Algunas oficinas ya comenzaron a programar sus audiencias públicas y el JNE abrió un portal para el segumiento de los expedientes.

Se trata de un bolsón de más de 300.000 votos, lo que impide matemáticamente proyectar un ganador hasta que la gran mayoría sea resuelta.

Fujimori declaró que tiene “mucha esperanza” en el voto emitido en el extranjero y en el de las actas con observaciones, aunque insistió en que se debe esperar con prudencia la finalización del cómputo de votos. Por su parte, el partido de Sánchez defendió las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral que dieron como ganador a su candidato, aunque esos conteos tienen un margen de error y las consultoras declararon un empate técnico.

La Misión de Observación Electoral de la OEA presentó un informe preliminar en el que instó a Perú a implementar un sistema de transmisión digital que permitiría tener actos preliminares de manera rápida. Tal es el caso de Colombia, que el mismo domingo presentó un escrutinio provisorio con un sistema de suma digital de actas, mientras en paralelo se realiza otro conteo físico. En Perú, la ONPE apuesta por asegurar el traslado de cada acta hasta sus oficinas descentralizadas.

En tanto, la misión electoral de la Unión Europea destacó el orden y la transparencia en la segunda vuelta presidencial en Perú, pero también criticó la lentitud en la proclamación de los resultados.

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