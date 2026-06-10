Madison Square Garden arremete contra autoridades de Nueva York por la seguridad para el partido entre los Knicks y los Spurs

Por Mark Morales y Julianna Bragg, CNN

Los funcionarios del Madison Square Garden criticaron al Departamento de Policía de Nueva York y al alcalde Zohran Mamdani después de que la ciudad diera a conocer su plan de seguridad para el Juego 4 de las finales de la NBA, que incluye un vasto perímetro y otras restricciones. El presidente Donald Trump no planea asistir al próximo juego.

“Las últimas victorias de los Knicks han sido celebradas por miles y miles fuera de MSG”, dijo un portavoz del estadio a CNN. “La alegría y la felicidad eran palpables en todas partes. Al parecer, el alcalde Mamdani y la comisaria de policía (Jessica) Tisch, a pesar de lo que dicen, no quieren que se produzcan estas celebraciones”.

Esta semana es la primera vez que las Finales de la NBA vuelven a la ciudad de Nueva York en casi tres décadas, cuando los Knicks reciben a los San Antonio Spurs. Los Knicks tienen una ventaja de 2-1 de cara al Juego 4, programado para comenzar a las 8:30 p.m. hora del este. Todos los partidos de la serie hasta el momento los ha ganado el equipo visitante.

La disputa sobre la seguridad sigue a dos incidentes violentos relacionados con juegos recientes, además de un apuñalamiento el domingo en Penn Station, directamente debajo del Garden, que dejó a seis personas heridas. El lunes por la noche, 21 personas fueron detenidas en una fiesta de aproximadamente 7.000 personas en Bryant Park que se volvió violenta y destructiva, según un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Dos de los arrestados fueron acusados de agredir a un agente de policía y cinco agentes resultaron heridos, dijo el funcionario.

Algunos entre la multitud se negaron a irse, bloquearon el tráfico y entablaron grandes peleas físicamente violentas que causaron heridos, añadió el funcionario. Otros arrojaron objetos de vidrio a la gente y arrancaron señales de autobús y árboles del suelo.

Por otra parte, un hombre de 39 años que vestía una camiseta de los Spurs fue pisoteado y golpeado después del tercer juego mientras caminaba por West 47th Street, a unas 15 cuadras de la arena. El hombre fue abucheado y luego atacado por personas que intentaban arrancarle la camiseta, según muestran imágenes de video. Después de intentar defenderse y empujar a la gente, tiraron al hombre al suelo, lo patearon y le robaron el teléfono celular, según la policía de Nueva York. La víctima fue hospitalizada y se encuentra en condición estable.

La policía de Nueva York dijo anteriormente que no apoyaría las fiestas para ver los partidos fuera de la arena después de lidiar con problemas de multitudes, pero cedió la semana pasada después de las reacciones negativas, según un funcionario de la arena. El departamento pareció adoptar una postura más agresiva hacia las partes el lunes.

Las reuniones para ver los partidos en el exterior del Garden se habían suspendido durante la última ronda de los playoffs contra los Cleveland Cavaliers, según declaró un funcionario a CNN, por lo que su regreso antes de las Finales de la NBA resulta significativo. Se organizaron eventos de este tipo para todos los demás partidos de la trayectoria de los Knicks en los playoffs, a excepción de uno que fue cancelado debido a la lluvia, indicó el funcionario.

Aludiendo a esos incidentes, las autoridades municipales calificaron el regreso de estas reuniones —incluso con medidas de seguridad más estrictas— como una victoria para los aficionados.

“Estamos de vuelta en el exterior del Garden”, escribió Mamdani en X. “Es un momento histórico y alegre para nuestra ciudad. No permitiremos que la violencia lo perturbe”.

“El dispositivo de seguridad establecido para esta noche sigue la línea de las medidas que el NYPD utiliza para concentraciones de esta magnitud, ya sea el 4 de julio o en Nochevieja”, declaró Mamdani a los periodistas durante un acto ajeno a este asunto el miércoles por la mañana.

La fiesta para ver el partido en el exterior del estadio se había cancelado para el tercer encuentro debido a las medidas de seguridad presidencial, pero se reanudará el miércoles por la noche, aunque con ciertas limitaciones, según informaron las autoridades municipales. Solo se permitirá el acceso a quienes dispongan de entrada. Las autoridades no anunciaron cómo conseguir las entradas y, hasta la mañana del miércoles, la página web del evento indicaba que se debía “consultar más adelante para obtener información”.

“El Madison Square Garden solicitó un permiso para un evento de entre 500 y 1.000 personas destinado a la proyección del partido. Aprobamos el límite máximo de 999 asistentes”, señaló Mamdani este miércoles.

Los responsables del Garden sostienen que las nuevas restricciones son excesivas. El plan contempla medidas de control de multitudes dentro y alrededor del estadio, incluida una zona de seguridad similar a la establecida durante el tercer partido del lunes, al que asistió Trump y donde se sentó junto a James Dolan, cuya empresa es propietaria tanto del Garden como de los Knicks. Dichas restricciones “tenían supuestamente como fin neutralizar cualquier amenaza relacionada con la presencia del presidente”, afirmó el portavoz del estadio.

“Ahora sabemos que estas restricciones nunca tuvieron que ver con el presidente; fueron simplemente una excusa conveniente para limitar cómo y cuándo celebran los aficionados de los Knicks”, declaró el portavoz el martes por la noche en un comunicado en el que arremetió contra las autoridades municipales y el NYPD, calificando a Mamdani y a Tisch como “los mayores aguafiestas de la ciudad de Nueva York”.

Según el plan de seguridad del miércoles, a partir de las 04:00 p.m. no se permitirá el acceso a la zona segura a menos que se disponga de una entrada para el partido o para la fiesta de visualización, un billete de tren para Penn Station, se vaya a acudir a un establecimiento comercial, se resida en la zona, se cuente con acreditación o exista algún otro motivo autorizado para estar allí. Las restricciones son esencialmente las mismas que se aplicaron el lunes con motivo de la visita de Trump. Todas las personas que accedan a la zona segura serán sometidas a controles de seguridad.

A modo de comparación, la última vez que se organizó una fiesta para ver un partido de los Knicks en el exterior del Garden —durante el segundo partido del viernes, disputado en San Antonio— asistieron unas 6.500 personas, según informó un portavoz del NYPD a CNN. Se produjeron 26 detenciones, incluida la de una persona que, según la policía, golpeó a un agente antes de morder a otro.

Los negocios situados dentro de la zona de seguridad podrán seguir operando, aunque sujetos a estrictos límites de aforo.

“El cierre total de las zonas que rodean el MSG afectará no solo a la celebración, sino también a todos los pequeños negocios que dependen de los aficionados del Garden para su sustento”, afirmó el portavoz.

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