¿Quieres ahorrar dinero en el supermercado? Es más difícil de lo que piensas

Por David Goldman, CNN

Tu supermercado es una minieconomía en sí misma.

Los precios de los alimentos han subido un 2,7 % en el último año; esto es bastante menos que la inflación general (que fue del 4,2 %), y hay una buena razón que lo explica: el aumento del precio de la gasolina aún no se ha reflejado en todos los pasillos de los supermercados.

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán sin duda ha complicado las compras de alimentos ya que aumentaron los costos de envío de muchos productos perecederos como frutas y verduras frescas. Pero no todos los precios de los alimentos cambian de la misma manera ni al mismo ritmo. Los precios en el mercado local suben y bajan por diversas razones.

Saber qué precios están subiendo y cuáles están bajando y por qué, puede ayudarte a conseguir mejores ofertas.

Empecemos por la sección de frutas y verduras.

En general, la fruta fresca es una buena compra: los precios han subido un 2,1 % en el último año. Esto es menos que la inflación en Estados Unidos y menos que la inflación general de los alimentos. Pero si eliges la fruta equivocada, puedes tener problemas.

Los precios de las manzanas han subido un 5,6 %. ¿Por qué? En esta época del año, la mayoría son importadas y el aumento vertiginoso del precio del diésel se refleja en el precio final.

El sector de los cítricos ha experimentado un fuerte aumento: un 6,1 % en el último año. Sin embargo, esto se debe principalmente a que los cultivos de naranjas de Florida y Brasil sufren un grave problema de enverdecimiento.

Las verduras frescas están más inaccesibles ya que aumentaron un 11,9 % en el último año.

Las mayores subidas de precio la experimentaron los tomates (bueno, técnicamente es una fruta, pero se clasifica como verdura).

Han aumentado un 32 % con respecto al año pasado debido a una combinación de temperaturas gélidas récord este invierno, demasiadas lluvias, además de los aranceles y el aumento del precio del diésel.

El precio de la lechuga ha subido un 24,9 % por la misma razón.

Consejo práctico: compra patatas y plátanos. Sus precios han bajado un 0,6 % y un 1,2 %, respectivamente, durante el último año debido a las excelentes cosechas de este año en Idaho y Costa Rica.

Aunque los precios del plátano han tendido al alza en los últimos años, afortunadamente un plátano todavía cuesta menos de US$ 10. Los precios bajaron el año pasado después de que los agricultores de Costa Rica aumentaran la producción.

Si crees que vas a conseguir un mejor precio con las frutas o verduras enlatadas, piénsalo de nuevo. Han subido un 5,2 % en el último año y específicamente las frutas, un 7,1 %.

Consejo práctico: compra frutas congeladas. Son más saludables que las frescas porque conservan sus vitaminas al congelarse rápidamente. Además, sus precios son mucho más estables: solo han subido un 2,1 % en el último año.

Los consumidores que buscan un estímulo matutino saben bien que los precios del café se han disparado durante el último año debido a los aranceles y al cambio climático.

Preparar el café en casa te permitirá ahorrar dinero, pero aun así te costará más que el año pasado. Los precios del café en el supermercado han subido un 17,5 % en el último año.

Consejo: opta por el té. Los precios solo han subido un 1,4 %.

Si vas a hacer una barbacoa este verano, te va a salir caro.

Los precios de la carne de res han subido un 12,9 % debido a que el número de cabezas de ganado ha alcanzado mínimos en 75 años, a las graves sequías en el sur y al aumento del costo del alimento para el ganado. La plaga del gusano barrenador tampoco mejoró la situación.

El precio del pescado fresco ha subido un 6,5 %, pero el congelado no te va a ahorrar tanto como crees: los precios del pescado congelado están subiendo incluso más rápido que los del fresco, un 7,5 % en el último año.

Consejo práctico: cambia lo que estás asando a la parrilla. El consumo de cerdo ha aumentado solo un 2,6 % en el último año, mientras que el de pollo ha disminuido un 0,6 %, continuando la caída tras el grave brote de gripe aviar ocurrido hace un año.

¿Preparando el desayuno? ¡Buenas noticias!

Los precios de los huevos han caído un impresionante 35,2 % desde la crisis de la gripe aviar del año pasado.

Los precios del tocino han subido solo un 1 %, y los de los cereales un 1,2 %, cifras inferiores a la inflación general. Esto se debe a que un alimento no perecedero como los cereales se puede almacenar durante mucho tiempo y no es tan susceptible a la subida del precio del diésel.

Evita los dulces, no solo por tu salud, sino también por tu bolsillo. Los precios de los dulces han subido un 9,3 %, impulsados ​​en particular por el chocolate debido a los aranceles y el cambio climático.

Consejo práctico: compra postres congelados como tartas y pasteles para satisfacer tu antojo de dulce; sus precios solo han subido un 0,2 %.

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