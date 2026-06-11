Al menos cuatro estados se retiraron de la “Gran Feria Estatal de EE.UU.” de Trump

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

El presidente Donald Trump ha promocionado la “Gran Feria Estatal de Estados Unidos” como una feria mundial patriótica con pabellones creados por cada estado y territorio de EE.UU., pero varios estados no participarán.

Funcionarios de Oregon, Washington, Massachusetts y Carolina del Norte dijeron a CNN que rechazaron una invitación de la administración Trump para exhibir sus estados en el enorme recinto ferial que se está construyendo en el National Mall de la ciudad de Washington. Pensilvania aún no ha decidido si participará.

Aunque los funcionarios dijeron que las decisiones de sus estados se debieron en gran parte a los costos, un portavoz de la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, demócrata, señaló preocupaciones sobre la naturaleza partidista del evento, que está programado para abrir el 25 de junio y durar unas dos semanas.

“El estado de Oregon no participará en la Gran Feria Estatal Estadounidense tanto por el costo de participar en la feria como por la creciente preocupación de que el evento en la ciudad de Washington se está perfilando como un asunto más partidista de lo que se presentó originalmente”, dijo el portavoz Luke Harkin.

Pero los 50 estados y territorios estarán representados, incluso si algunos estados no aportan, y los detalles aún se están “finalizando activamente”, dijo un portavoz de Freedom 250 a CNN.

“Lo que podemos decir es que la historia de cada estado será contada de una manera auténtica para su gente, historia y cultura”, dijo el portavoz, y agregó: “Ya sea representado por la oficina del gobernador, una junta de turismo o una empresa u organización estatal querida, cada comunidad será celebrada”.

Freedom 250 es la organización sin fines de lucro alineada con Trump que está organizando la feria y una gran cantidad de otros eventos del 250º aniversario de Estados Unidos respaldados por el presidente.

Trump ha tenido una presencia destacada en las celebraciones del semiquincentenario de Estados Unidos y ha utilizado el poder de su cargo para dirigir programas, fondos y temas que se ajustan a su visión del país.

Varios de ellos se han visto envueltos en controversia. A principios de este mes, la feria se vio obligada a cancelar un concierto de los actos conmemorativos tras la retirada de los artistas que debían presentarse.

La administración también ha sido objeto de críticas por su evento de Ultimate Fighting Championship en la Casa Blanca esta semana, realizado en honor al 250º aniversario, por parte de demócratas que dicen que el Gobierno debería centrarse más en reducir los costos.

Mientras tanto, Freedom 250 está promocionando el nivel de participación estatal en la feria e insiste en que será una celebración para todos los estadounidenses. El grupo compartió con CNN imágenes de los pabellones que ya han propuesto 21 estados. Muestran diseños que incluyen un campo de mini-golf para Carolina del Sur, una réplica del Álamo para Texas y una estación de excavación de fósiles para Montana, entre otros.

CNN se ha puesto en contacto con decenas de estados para confirmar su participación.

En la campaña electoral de 2023, Trump propuso por primera vez planes para una feria estatal. Años después, su visión se hará realidad.

Del 25 de junio al 10 de julio, grandes carpas blancas decoradas con columnas neoclásicas albergarán decenas de pabellones estatales. Otros planes incluyen una réplica a menor escala del “arco del triunfo” propuesto por Trump de 76 metros y una enorme rueda de la fortuna de 33 metros. Freedom 250 también anunció que habrá proyecciones de películas, presentaciones musicales y sobrevuelos militares.

Las representaciones enviadas a Freedom 250 reflejan la historia y el patrimonio de los estados.

El pabellón de Arizona incluirá una reproducción inmersiva de las paredes de arenisca onduladas que se encuentran en el famoso Antelope Canyon del estado. En Michigan, los visitantes tendrán la oportunidad de ver una vaca mecánica para ordeñar, mientras que en Minnesota podrán ganar premios eligiendo de un estanque lleno de versiones en miniatura del ave oficial del estado de la Estrella del Norte, el somormujo común.

En el pabellón de Wyoming, los visitantes podrán probar suerte compitiendo en rodeo, el deporte del estado, a través de visores de realidad aumentada. Courtny Hinds, gerente general de la Feria Estatal de Wyoming y líder del Pabellón Estatal de Wyoming, describió la feria como un evento único en la vida al que estaba emocionada de asistir.

“Cada estado tiene sus propios elementos de identidad, así que, sean quienes sean nuestros vecinos, estamos emocionados de hacer amistad con ellos y con el resto de los estados y territorios también”, dijo.

Una persona familiarizada con la planificación dijo que Freedom 250 pagó la construcción de cada cabina y pabellón, pero los estados participantes tenían la tarea de financiar la decoración de sus carpas.

Una portavoz del grupo responsable de la planificación de los 250 años de Carolina del Norte dijo que el estado fue invitado “pero debido a los gastos requeridos para participar, el estado no puede asistir”.

“Nuestros recursos limitados están enfocados en los eventos de America 250 en todo Carolina del Norte”, dijo.

Funcionarios de Oregon citaron el costo como “una gran preocupación” cuando discutieron la feria con Freedom 250. “Hemos determinado que Oregon no puede participar en la feria”, dijo un funcionario estatal a la organización en un correo electrónico obtenido por CNN. El funcionario de Oregon señaló que el costo de envío de US$ 70.000 era “considerablemente” más alto de lo que el estado había anticipado.

Los estados que han declinado participar están todos gobernados por gobernadores demócratas.

Aunque las exhibiciones de los estados son apartidistas, la agenda cultural de Trump tendrá un papel destacado durante la feria, que será inaugurada con un mitin encabezado por el propio presidente.

La decisión de realizar lo que él describió como “¡un mitin para terminar con todos los mítines!” se tomó la semana pasada después de que varios músicos se retiraran de una presentación que estaba planeada originalmente.

“No queremos cantantes sin talento, pero con grandes honorarios para dormirte, les hemos dicho a todos que se queden en casa”, escribió Trump en Truth Social. “¡Todo lo que queremos eres tú, yo, algunos oradores y la mejor música jamás tocada, la misma música que has escuchado durante años!”

En una declaración a CNN, Freedom 250 defendió el papel destacado de Trump en las celebraciones del 250º aniversario y dijo que los presidentes han desempeñado durante mucho tiempo un papel en las conmemoraciones de la fundación de la nación: desde Ulysses S. Grant en el Centenario de 1876 hasta Gerald Ford en el Bicentenario de 1976.

“Nos sentimos orgullosos de dar la bienvenida al presidente Trump, quien ha mostrado un entusiasmo genuino por celebrar a EE.UU. y sus tradiciones patrióticas, tal como habríamos recibido a cualquier presidente en funciones”, dijo la portavoz de Freedom 250, Rachel Reisner.

Pero los críticos han argumentado que las celebraciones se apartan de las celebraciones nacionales anteriores, que no tenían matices políticos tan evidentes. Grupos de vigilancia han expresado su preocupación por la falta de transparencia en torno a Freedom 250.

Como una filial sin fines de lucro de la National Park Foundation, Freedom 250 no está obligada a revelar a sus donantes.

Dos residentes de Virginia presentaron una demanda para intentar detener la pelea de UFC en la Casa Blanca.

Abogados del Departamento de Justicia dijeron a un juez federal el martes que la demanda fue presentada demasiado tarde para justificar la intervención judicial y que una decisión que bloquee el evento, que está programado para celebrarse este fin de semana, desbarataría meses de cuidadosa planificación y supondría una carga injusta para una serie de partes, incluido el presidente, miles de espectadores y más de una decena de atletas. La administración aún está a la espera de un fallo en la demanda.

Tim Whitehouse, director ejecutivo de Public Employees for Environmental Responsibility (PEER), dijo a CNN que los “eventos partidistas” de Trump “no son lo que el pueblo estadounidense merece en su 250º aniversario”.

PEER demandó a la administración Trump por su negativa a divulgar documentos clave relacionados con Freedom 250 que el grupo solicita bajo la Ley de Libertad de Información. El martes, un juez federal ordenó a la administración responder a la apelación del grupo en o antes del 26 de junio.

“No es que una Gran Feria Estadounidense o una pelea de UFC o una carrera de autos como parte de nuestras celebraciones del 250º aniversario no sean apropiadas”, dijo Whitehouse. “Es la manera en que se están manejando y gestionando, de una forma corrupta y poco transparente”.

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Con información de Kaanita Iyer, de CNN.