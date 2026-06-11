Cómo la dependencia de Trump de funcionarios “interinos” que ocupan múltiples cargos pone a prueba la Constitución

Por Zachary B. Wolf, CNN

Resulta extraño que el presidente Donald Trump haya designado a un experto en vivienda para supervisar la comunidad de inteligencia estadounidense.

Pero Trump se mantiene firme en su nombramiento temporal de Bill Pulte, el funcionario de vivienda que el presidente quiere que comience la próxima semana para revolucionar las cosas y sanear la institución durante su asignación temporal al frente de la comunidad de inteligencia.

Los demócratas, en protesta por esta contratación, podrían permitir que expire una ley clave sobre vigilancia extranjera, y los republicanos en el Capitolio están actuando con urgencia, según el informe más reciente de CNN.

Parece un problema similar al de los líderes cualificados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que fueron destituidos y aún no han sido reemplazados.

El puesto de director general de Salud Pública aún no se ha cubierto de forma permanente durante el segundo mandato de Trump.

El poder de Trump para impulsar sus propuestas de candidatos para puestos clave ante el Senado está disminuyendo a medida que su partido se prepara para las elecciones de noviembre, en las que sus bajos índices de aprobación podrían ser un lastre para otros republicanos.

Como ya hizo en su primer mandato, es probable que Trump recurra cada vez más a directores interinos de ciertas agencias, al menos mientras la ley lo permita.

Mientras tanto, seguirá poniendo a prueba la misma ley —la Ley de Reforma de Vacantes Federales de 1998— al otorgar a unos pocos colaboradores cercanos una enorme responsabilidad sobre múltiples agencias.

Este no es un concepto novedoso en la administración de Trump, en la que el secretario de Estado Marco Rubio también ejercía como archivista interino, o donde el director de la Administración del Seguro Social desempeña una doble función en el puesto inventado de CEO del IRS, ya que ese puesto ya no puede cubrirse legalmente de forma temporal.

El hilo conductor de Pulte, el futuro director interino de Inteligencia Nacional y director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, cuyo nombramiento fue confirmado por el Senado, no es ni la vivienda ni la inteligencia, sino más bien, como informó CNN, su historial de uso de su cargo federal para atacar a los enemigos políticos de Trump.

El 4 de junio, en el Despacho Oval, el presidente dejó claro que Pulte no ocuparía el cargo por mucho tiempo: “Es un puesto interino, no es permanente”, declaró Trump.

Y, en lugar de alegar la necesidad de coordinar la inteligencia en tiempos de guerra, el presidente espera que, con Pulte en el cargo, “pueda descubrir algunas cosas sobre las elecciones fraudulentas”.

“Es una acumulación de problemas de gestión”, comentó Max Stier, CEO de Partnership for Public Service, un grupo no partidista que aboga por un Gobierno eficaz.

La administración pública, que ya se ha visto intimidada por los intentos de recortar puestos y erradicar lo que Trump cree que es un estado profundo conspirado contra él, también tiene que lidiar con líderes que no tienen experiencia en las agencias que dirigen.

“Es una receta para el despilfarro, la corrupción, la incompetencia y un mal resultado para el pueblo estadounidense”, señaló Stier.

El ascenso de Pulte, en particular, plantea dos cuestiones distintas sobre cómo Trump ha dirigido el Gobierno de Estados Unidos:

► El primer problema es el uso que hace Trump de funcionarios interinos para eludir, temporalmente, el proceso de confirmación del Senado, que puede ser polémico y político incluso en las mejores circunstancias. Todos los presidentes lo han hecho, pero Trump lo hace con mucha más frecuencia y abiertamente. En su primer mandato, habló de la “flexibilidad” que le brindaba evitar el proceso de confirmación. Sin importarle que esté contemplado en la Constitución.

► El segundo problema es la acumulación de responsabilidades no relacionadas entre el grupo de asesores de confianza de Trump, lo que ha creado múltiples combinaciones de trabajos extraños.

En última instancia, ambos asuntos acaban siendo objeto de leyes.

La ley que creó el cargo de director de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés), por ejemplo, exige que cualquier persona postulada “posea amplia experiencia en seguridad nacional”.

Cuando se hizo el anuncio, Pulte ni siquiera tenía autorización de seguridad, aunque tampoco ha sido propuesto para el cargo permanente.

Sin embargo, otra parte de la ley estipula que, si se produce una vacante, el subdirector principal de Inteligencia Nacional “actuará en sustitución” del DNI durante la misma. El actual subdirector principal de Inteligencia Nacional es un experimentado exfuncionario de la CIA llamado Aaron Lukas.

Pero aquí entra en juego otra ley.

La Ley de Vacantes Federales de 1998 se aprobó con apoyo bipartidista para limitar la capacidad del presidente Bill Clinton de evitar la aprobación de los legisladores para nombramientos políticos clave que requieren la aprobación del Senado. En Washington, estas vacantes se denominan PAS.

La Ley de Vacantes establece un sistema algo complejo para cubrir las vacantes.

En primer lugar, exige que los puestos del PAS solo puedan ser ocupados por sus subdirectores, otros altos funcionarios de su agencia u otro funcionario confirmado por el Senado. Pulte es un funcionario confirmado por el Senado.

Pero también existen límites de tiempo. Un funcionario interino solo puede ejercer el cargo durante 210 días tras producirse una vacante.

Si el presidente nombra a un sustituto permanente, ese plazo de 210 días se interrumpe durante el proceso de postulación. El presidente dispone de otro período de 210 días para un funcionario interino si la primera propuesta fracasa o es retirada. Pero no dispone de un tercer período.

Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, los presidentes de ambos partidos han violado sistemáticamente esta ley.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya estaba ocupado con la guerra comercial de Trump cuando también se le encomendó la dirección de la Oficina de Ética Gubernamental.

Esa entidad, se supone, debe prevenir los conflictos de intereses en la administración, y de la Oficina del Asesor Especial, que desempeña un papel importante ayudando a los denunciantes del Gobierno.

Trump no parece tener mucha utilidad para ninguno de los dos cargos durante su segundo mandato. Ninguno de los dos tiene un líder permanente en este momento.

La Comisión Federal Electoral, que se supone que es bipartidista, actualmente no cuenta con suficientes comisionados para iniciar investigaciones.

La Junta de Protección de los Sistemas de Mérito de EE.UU., encargada de atender las quejas de los empleados federales, cuenta en cierto modo con el quórum necesario, pero solo porque su presidente, Henry Kerner, aprobado por el Senado, también ejerce como vicepresidente interino.

Según la organización Partnership for Public Service de Stier, existen alrededor de 1.300 puestos aprobados por el Senado.

Esta organización realiza un seguimiento de más de 800 cargos clave, y más de 270 de ellos no cuentan con un postulado de la administración Trump.

Alrededor de 100 puestos tienen un candidato propuesto que aún no ha sido confirmado por el Senado. De hecho, esta tasa de confirmación para Trump 2.0 es ligeramente superior a la de la administración Biden o la primera administración Trump.

Pero la forma en que Trump se apoya en funcionarios interinos pone a prueba las leyes que establecen cómo se supone que deben cubrirse las vacantes y el espíritu de la Constitución, que intentó forzar un compromiso entre los legisladores y el presidente al exigir el “asesoramiento y consentimiento” del Senado para los altos funcionarios del Gobierno.

“Esta parece ser la principal lección que aprendió en su primer mandato: elegir personas que hagan lo que él quiera, sin importar qué, en lugar de elegir personas que defiendan la Constitución, el estado de Derecho y que sean capaces de dirigir estas organizaciones tan importantes y complejas que han tenido un enorme impacto en el público estadounidense”, apuntó Stier.

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