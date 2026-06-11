Departamento de Justicia anuncia cargos contra ciudadanos de Guatemala vinculados con el patrocinio de menores no acompañados

Por Holmes Lybrand y Priscilla Alvarez, CNN

Altos funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional se reunieron este jueves para anunciar los cargos contra tres ciudadanos guatemaltecos por utilizar información presuntamente falsa para patrocinar a una decena de menores migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos.

Según la acusación formal presentada en Ohio, Maritza Cahuec Coc “presentó al menos 12 solicitudes de patrocinio, varias de las cuales se realizaron utilizando alias o contenían declaraciones materialmente falsas”.

Los menores migrantes no acompañados que son detenidos por las autoridades fronterizas pasan a estar bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El organismo pasa a encargarse de su cuidado hasta que puedan ser entregados a un patrocinador, como un padre o un pariente, en Estados Unidos.

Coc habría llegado ilegalmente a Estados Unidos en 2018 y, desde finales de 2020 hasta 2023, hbaría recibido pagos por ayudar a traer a estos 12 menores —varios de los cuales ya son adultos— al país, presentando documentos falsos para lograr la aprobación del patrocinio.

En la conferencia de prensa conjunta, encabezada por el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se brindaron pocos detalles sobre el caso ya que se centró principalmente en criticar las políticas migratorias de la administración anterior.

Los republicanos y funcionarios de la administración de Trump aprovecharon el aumento de menores migrantes no acompañados en la frontera entre Estados Unidos y México durante la administración de Biden para alegar que dicho Gobierno gestionó de manera inadecuada su cuidado.

“Maritza presentó solicitudes de patrocinio utilizando identidades ajenas y afirmando falsamente que se trataba de hijos de familiares cercanos para obtener su custodia”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, durante la conferencia de prensa del jueves.

Según Duva, Coc “utilizó certificados de nacimiento y tarjetas de identificación consular de Guatemala pertenecientes a otras personas para engañar a las autoridades, llegando incluso a presentar fotografías suyas sosteniendo documentos de identidad ajenos”.

“Esto era un negocio”, añadió. “Los pagos se depositaron en las cuentas bancarias de ella y de sus cómplices hace dos semanas”.

La fiscalía también acusa a Coc de facilitar “operaciones de tráfico de migrantes” al permitir que inmigrantes indocumentados se alojaran en una vivienda que ella alquilaba. Coc presuntamente colaboró ​​en esta trama con su hermano y con otro acusado no identificado; ambos fueron imputados junto con ella.

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