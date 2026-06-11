Las 5 cosas que debes saber este 11 de junio

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Petro descarta salir del cargo tras orden de “suspensión”. Irán promete que volverá a cerrar el estrecho de Ormuz. La autoridad electoral de Perú proclamará ganador en un mes. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Llegó el día más esperado: comienza la Copa del Mundo 2026. Sigue la cobertura completa con el minuto a minuto de la ceremonia de inauguración, así como del partido México vs. Sudáfrica. Mira análisis en vivo del torneo y sigue todas las noticias del ambiente mundialista en las ciudades sedes.

La decisión anunciada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Colombia de ordenar la “suspensión provisional” del presidente Gustavo Petro hasta después de la segunda vuelta electoral desató una fuerte controversia política y jurídica en el país.

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que lanzó ataques de represalia contra bases militares estadounidenses en Kuwait, Bahrein y Jordania en la madrugada del jueves, después de que Estados Unidos anunciara haber atacado múltiples objetivos en Irán. Antes, Teherán dijo que el vital estrecho de Ormuz ahora estará “cerrado a todas las embarcaciones”, una afirmación que Estados Unidos rechazó.

Un Trump frustrado recurre de nuevo a las bombas para presionar a Irán. Análisis

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó antes de los comicios que la proclamación oficial llegaría recién a mediados de julio. Sin embargo, el análisis de las menos de 2.500 actas pendientes permite arrojar luz sobre hacia dónde podría terminar de inclinarse la balanza.

Bill Gates dijo este miércoles a miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que no tenía conocimiento de los delitos cometidos por Jeffrey Epstein y que el fallecido delincuente sexual intentó utilizar información sobre su vida personal —incluido el hecho de que fue infiel durante su matrimonio— para presionarlo, según una copia de su declaración inicial obtenida por CNN.

¿Dónde queda la calle “Leo Messi Way”?

A. Fort Lauderdale, Florida

B. Berkeley Heights, Nueva Jersey

C. Argentine, Michigan

D. Rosario, Washington

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Desnudez y reglas: consejos de una experta para disfrutar las termas en Japón

Las famosas aguas termales japonesas, u onsen, están llenas de barreras invisibles, desde la desnudez hasta los tatuajes, además de una serie de protocolos tácitos.

Jóvenes, multitudes y Bad Bunny: España transforma a León XIV en el papa “pop”

La de León XIV promete ser una visita que dé que hablar durante mucho tiempo. Ya no solo por ser la primera visita de un papa a España en 15 años, sino por las imágenes que está dejando tras cada evento que protagoniza.

Frank Rubio, el piloto de raíces salvadoreñas que hará historia en la misión Artemis III

Frank Rubio ya tenía un lugar en la historia de la NASA. En 2023 regresó a la Tierra tras pasar 371 días en el espacio, la misión más larga realizada por un astronauta estadounidense. Ahora suma un nuevo logro a su trayectoria: fue seleccionado para integrar la misión Artemis III, convirtiéndose en el primer astronauta latino asignado a una misión del programa con el que la agencia espacial busca llevar nuevamente a humanos a la Luna.

4,2 %

La inflación en EE.UU. supera el 4 % por primera vez en tres años debido al fuerte aumento de los precios del petróleo.

“Todos quieren disfrutar un momento de felicidad, en donde los problemas queden de lado. Donde pueden llorar si su equipo gana o pierde”

—Lo dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su mensaje previo al arranque del Mundial 2026, en el que pidió “dejar los problemas de lado” y disfrutar la Copa del Mundo.

“Luchito”, el niño mexicano que se ganó el corazón de la selección de Sudáfrica

Luis, un niño conocido como “Luchito” en la ciudad mexicana de Pachuca, esperó por horas en las afueras del hotel donde se hospeda la selección de Sudáfrica con una cartulina de los Bafana Bafana. Para su sorpresa, el entrenador del equipo, Hugo Broos, salió y le obsequió una camiseta de la selección, le otorgó un álbum de barajitas (estampas o figuritas) firmado por el equipo y le dio la oportunidad de conocer a los jugadores. El equipo sudafricano colocó en su autobús la bandera que había dibujado Luchito para esperarlos, según reportó TV Azteca, afiliada de CNN.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Berkeley Heights, un pequeño municipio de Nueva Jersey ubicado a menos de una hora de Manhattan, tiene una intersección con el nombre de Lionel Messi.

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