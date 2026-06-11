Trump vuelve a tener en la mira la pequeña pero importante isla de Jarg para presionar a Irán

Por Billy Stockwell, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el jueves que Estados Unidos tomará la isla de Jarg de Irán y otra infraestructura petrolera en el país, en medio de un estancamiento en las conversaciones de paz entre ambas naciones.

La isla, un afloramiento coralino frente a la costa de Irán, es un salvavidas económico para Teherán que normalmente gestiona aproximadamente el 90 % de las exportaciones de crudo del país.

“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Trump ya había planteado la idea de tomar este lugar clave del petróleo iraní —y EE.UU.

ha atacado la isla en múltiples ocasiones—, pero los comentarios más recientes del presidente de EE.UU. marcan una escalada significativa, mientras mediadores regionales presionan por el diálogo en lugar de un recrudecimiento de los combates.

Esto es lo que sabemos sobre la isla:

La isla de Jarg es una franja de tierra de 8 kilómetros frente a la costa iraní, de alrededor de un tercio del tamaño de Manhattan, descrita por funcionarios estadounidenses como el “nexo de todo el suministro de petróleo iraní”.

Sus largos muelles se adentran en aguas lo suficientemente profundas como para recibir superpetroleros, lo que convierte a la isla en un sitio clave para la distribución de petróleo.

La isla ha sido importante durante mucho tiempo para la economía de Irán. Un documento desclasificado de la CIA de 1984, publicado en internet, dijo que las instalaciones son “las más esenciales del sistema petrolero de Irán, y su operación continua es esencial para el bienestar económico de Irán”.

Existen rutas alternativas de exportación que evitan el estrecho de Ormuz, pero son limitadas y no han sido probadas de manera sólida a gran escala, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Por ejemplo, en 2021, Irán inauguró la terminal petrolera de Jask, lo que permite transportar crudo a Jask, en el golfo de Omán, justo al este del estrecho, pero la AIE dijo que la terminal no se considera una opción viable de exportación para el crudo iraní.

La capacidad de almacenamiento en Jarg se estima en aproximadamente 30 millones de barriles, informó Reuters en marzo citando a la firma de inteligencia comercial Kpler.

A principios de este año, el líder opositor israelí Yair Lapid dijo que destruir la terminal “paralizaría la economía de Irán y derribaría al régimen”.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo en marzo que “los enemigos de Irán, con el apoyo de uno de los países de la región”, se estaban preparando para ocupar una de las islas del país, sin nombrar directamente la isla. Eso no ocurrió en ese momento.

Como preparación para una posible operación de EE.UU. para tomar el control de la isla de Jarg, Irán colocó trampas y trasladó personal militar adicional y defensas antiaéreas allí a principios de este año, según varias personas familiarizadas con informes de inteligencia de EE.UU. sobre el tema.

La isla ya cuenta con defensas en capas, y los iraníes trasladaron allí sistemas adicionales de misiles guiados tierra-aire disparados desde el hombro, conocidos como MANPADS, dijeron las fuentes.

Sí, varias veces.

Trump dijo en marzo que EE.UU. bombardeó “todos los objetivos militares” en la isla mientras amenazaba con atacar su infraestructura petrolera si Irán seguía bloqueando a los barcos para que atravesaran el estrecho de Ormuz.

Un video publicado en Truth Social y geolocalizado por CNN mostró ataques de EE.UU.

contra las instalaciones del aeropuerto de la isla, con grandes explosiones y humo negro visibles a lo largo de las imágenes.

Trump dijo el mismo día que Jarg “no está alto en la lista, pero es una de tantas cosas diferentes, y puedo cambiar de opinión en segundos”.

Pero ya en 1988, décadas antes de ser elegido, Trump hablaba de invadir la isla.

“Una bala disparada contra uno de nuestros hombres o barcos y yo le haría un número a la isla de Jarg. Entraría y la tomaría”, dijo a The Guardian en una entrevista en ese momento.

A principios de abril, EE.UU. dijo que atacó objetivos militares en la isla, aunque los ataques no tuvieron como objetivo instalaciones petroleras, según un funcionario estadounidense. La agencia semioficial iraní Mehr News Agency dijo que la infraestructura marítima en el afloramiento sufrió pocos daños durante el bombardeo estadounidense.

Funcionarios de la Casa Blanca creen que tomar la isla de Jarg “llevaría totalmente a la bancarrota” al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dijo un funcionario, y podría potencialmente conducir a un rápido fin de la guerra.

Pero muchos dentro del Gobierno desconfían de una medida así, en particular dado que requeriría un número significativo de soldados terrestres para lograrlo.

Planes para que el ejército estadounidense intente capturar la isla han sido elaborados durante meses, pero se archivaron de manera continua porque la operación se consideró demasiado arriesgada, dijeron a CNN un alto funcionario del Pentágono y dos funcionarios de la administración.

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Con información de Jim Sciutto, Aileen Graef, Kit Maher, Kevin Liptak, Sarah Ferris, Helen Regan, Laura Sharman, Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Kylie Atwood, Tal Shalev, Isaac Yee y Max Saltman, de CNN.