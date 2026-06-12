Elon Musk se acaba de convertir en el primer billonario del mundo. ¿Qué tan grande es una fortuna de US$ 1 billón?

Por Chris Isidore, CNN

Elon Musk se ha convertido en la primera persona del mundo en alcanzar una fortuna de un billón de dólares, después de que SpaceX —su empresa de cohetes e inteligencia artificial— saliera a bolsa el viernes. Se trata de una riqueza descomunal, algo nunca visto en la historia del comercio humano.

Musk, quien ya era el hombre más rico del mundo antes de la salida a bolsa de SpaceX, poseía acciones y opciones valoradas en unos US$ 279.000 millones gracias a su cargo como director ejecutivo de Tesla. Tras el inicio de la cotización de SpaceX, sumó otros US$ 982.000 millones al poseer casi la mitad de las acciones de la compañía, la cual estaba valorada en US$ 2 billones al cierre del viernes. En total, la fortuna de Musk asciende a 1,26 billones de dólares tan solo por sus dos empresas cotizadas en bolsa.

Sin embargo, la riqueza de Musk es teórica —basada en el valor de mercado de sus activos— y no una montaña de efectivo depositada en algún banco. Todo ello depende de cómo los inversores valoren sus empresas, Tesla y SpaceX, en el futuro.

Un billón de dólares equivale a un millón de millones de dólares. Sería imposible gastar esa cantidad de una manera razonable durante una sola vida. Si una persona gastara US$ 1 millón cada hora, todos los días, aun así necesitaría más de un siglo para gastar US$ 1 billón.

Para ponerlo en perspectiva, aquí hay seis cosas que valen menos que la fortuna de Elon Musk.

En todo el mundo, solo 20 países tienen economías superiores a US$ 1,1 billones, según el Fondo Monetario Internacional. Eso significa que la gran mayoría de las naciones del planeta tienen una economía con un valor inferior al patrimonio estimado de Musk.

Entre ellas se encuentran Taiwán (US$ 977.000 millones), Irlanda (US$ 779.000 millones), Suecia (US$ 760.000 millones) y Singapur (US$ 660.000 millones), además de Sudáfrica, país natal de Musk, con una economía valorada en US$ 480.000 millones.

No es necesario salir de Estados Unidos para encontrar economías más pequeñas que la cartera de inversiones de Musk.

La isla de Manhattan, sede de muchos de los principales centros financieros y corporativos de Estados Unidos, incluido Wall Street, registró un producto interno bruto de poco más de US$ 1 billón en 2024. Ese es el año más reciente para el que existen datos disponibles de la Reserva Federal.

Houston es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, solo detrás de Nueva York y Los Ángeles. La ciudad de Texas, ubicada en la costa del golfo de México, es uno de los principales centros de la pujante industria petrolera y gasífera del país.

El valor total de todas las propiedades de la ciudad, tanto residenciales como comerciales, asciende a aproximadamente US$ 879.000 millones, según los datos más recientes disponibles.

Después de la vivienda, los automóviles y camionetas representan la compra más grande que realizan la mayoría de los estadounidenses.

El precio promedio de un vehículo nuevo alcanzó un récord de US$ 48.402 el año pasado. Aun así, los estadounidenses compraron 16,3 millones de vehículos nuevos en 2025, por un valor total de US$ 789.000 millones.

Musk ya es la persona más rica del mundo. Pero su patrimonio neto pronto podría dejar muy atrás al de sus pares de la industria tecnológica.

Incluso si se suman las fortunas estimadas de las cuatro personas más ricas que le siguen —los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin; el fundador de Oracle, Larry Ellison; y el fundador de Amazon, Jeff Bezos—, su patrimonio combinado de US$ 1,09 billones quedaría apenas por debajo de la riqueza de Musk.

Al igual que Musk, todos hicieron sus fortunas gracias a las acciones de las empresas de tecnología que fundaron.

Los equipos deportivos son uno de los activos más costosos que los multimillonarios suelen comprar. Pero con US$ 1 billón se podría adquirir prácticamente cada equipo deportivo del planeta.

De hecho, los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo tienen un valor combinado de apenas un tercio de esa cifra: unos US$ 353.000 millones, según Forbes, que sigue de cerca las valoraciones de franquicias deportivas. La lista incluye al equipo más valioso, los Dallas Cowboys de la NFL, con una valoración estimada de US$ 13.000 millones, y llega hasta el puesto número 50, ocupado por los Toronto Raptors de la NBA, con un valor aproximado de US$ 5.000 millones.

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