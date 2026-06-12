Justicia de España abre otra investigación contra expresidente Rodríguez Zapatero por joyas de origen “no justificado”

Por Pau Mosquera, CNN en Español

La Audiencia Nacional de España acordó abrir una nueva investigación contra el expresidente español, José Luís Rodríguez Zapatero, por la posible comisión de delitos fiscales y de contrabando relacionados con las joyas que agentes de la Policía Nacional encontraron el pasado 19 de mayo al registrar su oficina localizada en la calle Ferraz, en Madrid.

Un registro que fue ordenado por el juez José Luis Calama con motivo de la investigación primaria conocida como caso “Plus Ultra”, donde Calama busca dirimir si Rodríguez Zapatero es responsable o no de los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal en relación con el rescate de US$ 61,75 millones que el Gobierno concedió en 2021 a la aerolínea homónima para mitigar el impacto de la pandemia de covid-19.

Un extremo que fue negado por el expresidente, quien a través de un video defendió su inocencia al afirmar que toda su actividad “pública y privada” se ha desarrollado siempre “con absoluto respeto a la legalidad” y que no realizó ninguna gestión destinada a favorecer ese rescate.

Según manifiesta Calama en el documento judicial donde acuerda abrir una pieza separada del caso “plus Ultra”, las joyas halladas durante el registro tienen un origen que “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en más de US$ 1,5 millones (1.323.915 euros).

En el auto el juez detalla hasta 16 efectos, entre los que se incluyen collares, pulseras, pendientes y relojes.

Dado el elevado valor y la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye “un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante” dado que su posesión genera obligaciones fiscales “ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF”.

Así las cosas, al no estar acreditada la adquisición, eso podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF con un tipo del 46 %.

Dado que no existe ningún pago o declaración de estas joyas y la posible cuota defraudada superaría los US$ 138.800 (120.000 euros) —cifra a partir de la cual se pasa de considerar una sanción administrativa a delito fiscal—, eso podría ser constitutivo de un delito contra la Hacienda Pública.

A la vez, al no acreditar el pago de derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, el juez argumenta que esto podría encajar en un delito de contrabando dado que “tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”.

CNN está contactando al abogado de Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno, para obtener una posición al respecto; aunque sin éxito por el momento.

En su auto, Calama destaca que Rodríguez Zapatero podrá ejercer su legítimo derecho a la defensa y recuerda que está llamado a declarar por el caso “Plus Ultra” y esta nueva investigación los próximos 17 y 18 de junio.

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