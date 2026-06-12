Sánchez evalúa impugnar los votos de peruanos en Argentina y pedir actas de la votación en EE.UU., donde gana Fujimori

Por Anabella González y Mauricio Torres, CNN en Español

Cinco días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú y mientras continúa el conteto, la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que anunció este viernes que evalúa pedir la nulidad de las votaciones de Argentina y que solicitará también el padrón de votantes de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa de Sánchez con autoridades de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, representante legal del partido, adelantó que evalúan un pedido de nulidad de las 299 actas provenientes del país sudamericano. Mendoza dijo además que solicitarán el padrón de votantes de Estados Unidos y de Argentina, principalmente de Buenos Aires.

Las actas físicas, según dijo, llegaron a Perú el miércoles por la noche, el mismo día en que vencía el plazo para interponer recursos de defensa. Este retraso se debe a un cambio de normativa para los peruanos que votaron en el extranjero por la cual no se envió registro digital de las actas.

En este proceso electoral, los resultados del voto en el extranjero no fueron enviados directamente por los consulados, sino que las actas fueron trasladadas físicamente en valija diplomática hasta las oficinas de Lima. La Cancillería informó que realizó una “rigurosa cadena de custodia” del material electoral de 119 oficinas consulares.

“Si en la primera vuelta se escaneaban y digitalizaban las actas y se remitía eso al Perú también físicamente, para la segunda vuelta ONPE cambia las reglas de juego y ya no se digitaliza, no se escanea, sino que se colocan en valijas y físicamente se remiten”, explicó Mendoza.

Los cuestionamientos no se deben al traslado físico de la documentación en valija diplomática, dijo el representante legal del partido, sino a que los tiempos de ese traslado limitaron sus recursos de acción.

El reclamo de Juntos por el Perú apunta a dos países en los que la candidata del fujimorismo se ve favorecida en volumen de votos. Hasta la tarde de este viernes, Fujimori suma un total de 25.361 votos de peruanos que votaron en Argentina (61,3 % de la votación) con casi el 94 % de las actas contabilizadas, mientras que Sánchez tiene 16.005 votos (un 38,6 %).

En el caso del voto de peruanos en Estados Unidos, Fujimori tiene 44.440 votos (76,5 %) con el 95,8 % de las actas escrutadas, y Sánchez 13.607 votos (23,4 %).

Días atrás, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú dio cuenta del cambio sobre la digitalización de las actas de votación en el extranjero en un informe sobre la segunda vuelta electoral.

El jefe de la Misión, Víctor Rico, dijo que es necesario que el país implemente un sistema de transmisión digital de actas para agilizar estos procesos a nivel nacional. “Nos llama la atención que esta vez se haya suspendido la transmisión digital de los votos del exterior”, dijo Rico el martes.

Hasta la tarde de este viernes, con el 98,269 % de las actas contadas, la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,005 % de los sufragios, de acuerdo con la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Por su parte, el candidato de Juntos por el Perú tiene el 49,995 %.

Por ahora, a los contendientes los separa una distancia de apenas poco más de 1.664 votos, mientras que no hay certeza de cuánto tardará el cómputo de las nueve actas pendientes.

En ese contexto, Sánchez hizo un pedido público a Fujimori para reunirse “a la brevedad y actuar conjuntamente en defensa de la transparencia y la confianza ciudadana”, un llamado que hizo en la conferencia de prensa y luego reiteró en una publicación en X.

“Más allá de quién resulte finalmente ganador, la diferencia actual es tan reducida que el Perú merece que no quede ninguna duda sobre la voluntad expresada en las urnas”, dijo el dirigente de izquierda. “Solicitemos en conjunto una revisión exhaustiva y un reconteo de los votos en todas aquellas actas que la legislación permita revisar”, pidió Sánchez.

El camino al final de la contienda aún es largo. A las actas que faltan de contabilizar se suman alrededor de 1.600 que serán enviadas a revisión de los Jurados Especiales Electorales (JEE), órganos responsables de resolver observaciones por errores aritméticos o de legibilidad o por impugnaciones de los representantes de los partidos.

Durante los últimos días, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha insistido en que debe esperar a que esas actas sean revisadas para poder proclamar quién ganó, lo que se prevé que ocurra a mediados de julio. Quien resulte vencedor deberá asumir la presidencia el 28 de ese mes.

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Con información de Gonzalo Zegarra, de CNN.