Un muerto tras el paso de tornados y fuertes tormentas por el centro de Estados Unidos

Por Maria Gilbert y Chris Dolce, meteorólogos de CNN

Otra serie de fuertes tormentas eléctricas azotó este jueves partes del centro de Estados Unidos, incluyendo áreas que habían sufrido ráfagas de viento huracanadas, tornados y granizo en los últimos días.

El jueves por la mañana, tormentas con ráfagas de viento de entre 110 y 145 km/h azotaron Iowa en la primera de las dos rondas previstas para ese día.

Según un comunicado de prensa de la policía local, las tormentas causaron la muerte de un hombre de 54 años al ser golpeado por un árbol en Des Moines, Iowa.

El árbol se partió y cayó en un campamento de personas sin hogar mientras las tormentas azotaban la ciudad. La policía está trabajando para confirmar la identidad del hombre.

La segunda ronda de tormentas severas se desató a última hora de la tarde y continuó durante la noche, generando tornados en el Medio Oeste.

Se emitió una alerta de emergencia por tornado, el nivel más alto de advertencia, a las 5:11 p.m. (hora de Chicago) para el condado de Marshall, Illinois.

A unos 48 kilómetros al este, los equipos de emergencia evaluaban los daños en la ciudad de Streator, Illinois, después de que un tornado azotara la zona el jueves por la noche.

Un video grabado por un fotoperiodista que recorría la ciudad muestra a un hombre siendo rescatado de una casa que había quedado reducida a escombros.

“Creo que tiene la pierna rota”, se oye decir a una mujer fuera de cámara mientras el fotoperiodista y los agentes de policía retiran los escombros para liberar al hombre.

Al menos cuatro personas fueron trasladadas a un hospital local con heridas leves, declaró la alcaldesa de Streator, Tara Bedei, a CNN.

“Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, y estamos sumamente agradecidos por la seguridad de nuestros residentes y la rápida actuación del personal de emergencia, tanto en Streator como en la región”, indicó Bedei en un comunicado.

Se emitieron dos alertas por tornado para más de 20 millones de personas en partes de Iowa, Missouri, Illinois, Indiana, Wisconsin, Michigan y Ohio. Chicago; South Bend y Fort Wayne, Indiana; Grand Rapids y Kalamazoo, Michigan; y Davenport, Iowa, fueron algunas de las ciudades incluidas.

Según Poweroutage.us, el número de hogares y negocios sin electricidad en el Medio Oeste y el Noreste se disparó a más de 650.000 a última hora del jueves por la noche, a medida que las tormentas avanzaban hacia el este.

La amenaza del jueves fue el último episodio de una intensa racha de tormentas que ha producido más de 1.000 informes de granizo, vientos fuertes y tornados en la región desde el domingo.

Se preveían ráfagas de viento dañinas de 120 km/h o más durante la madrugada del viernes en tormentas que se extienden desde el Medio Oeste hasta la región de los Grandes Lagos.

Vientos de esta intensidad podrían dañar fácilmente árboles y líneas eléctricas, además de lanzar escombros por los aires.

Es posible que algunas tormentas sigan activas el viernes por la mañana mientras avanzan hacia los Apalaches.

El patrón de tormentas también ha incrementado el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en el Medio Oeste.

Según el Centro de Predicción Meteorológica, se registró un riesgo de inundaciones de nivel 2 (de 4) entre el jueves y la mañana del viernes en algunas zonas de Illinois (incluida Chicago), Wisconsin, Indiana, Iowa, Missouri y Minnesota.

Se esperaba que las precipitaciones durante las tormentas del jueves alcanzaran los 5 centímetros por hora en algunos momentos.

Esto es más que suficiente para provocar inundaciones, sobre todo porque la lluvia caería sobre terreno ya saturado. Las zonas urbanas y aquellas con drenaje deficiente también eran particularmente vulnerables a estas lluvias torrenciales.

El miércoles fue uno de los tres días con mayor actividad de tormentas severas del año.

Según PowerOutage.us, una potente línea de tormentas con vientos destructivos de más de 128 km/h azotó Wisconsin, Illinois y Michigan durante la tarde y la noche, causando daños generalizados y dejando sin electricidad a más de 400.000 hogares y negocios.

Según FlightAware, más de 1.000 vuelos sufrieron retrasos o cancelaciones en los aeropuertos del área de Chicago.

Según NBC 5 Chicago, los fuertes vientos también arrancaron parcialmente el techo de un edificio de apartamentos en el área de Chicago, lo que obligó a los residentes a evacuarlo.

Varios tornados azotaron el norte de Misuri y el sur de Iowa cuando una segunda ronda de tormentas se desató al final del día.

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Con información de Kate S. Petersen, de CNN.