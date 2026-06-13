Anthropic suspende el acceso al modelo Mythos después de que el Gobierno de EE.UU. prohibiera su uso por parte de extranjeros

Por Hadas Gold, CNN

La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic deshabilitó el acceso de los clientes a sus sistemas más capaces después de que el Gobierno de Estados Unidos le ordenara suspender todo uso por parte de extranjeros, informó Anthropic en un comunicado el viernes por la noche. La medida es la más reciente de una serie de acciones adversas del Gobierno de Trump dirigidas contra la empresa.

La amplia directiva sobre los modelos Mythos 5 y Fable 5 de Anthropic es una de las acciones más drásticas que el gobierno ha tomado en respuesta a las capacidades avanzadas de un modelo de IA.

Anthropic dijo que el Gobierno de EE.UU. le dio la directiva, citando cuestiones de “seguridad nacional”.

La empresa indicó que el Gobierno no proporcionó detalles específicos sobre las preocupaciones de seguridad nacional, aunque creía que el Gobierno había “tomado conocimiento” de un método para “romper” a Fable 5, o eludir sus barreras internas de seguridad.

“Revisamos una demostración de esta técnica específica utilizada para identificar un pequeño número de vulnerabilidades menores, previamente conocidas”, declaró Anthropic en su comunicado. “Todas estas vulnerabilidades parecen relativamente simples, y hemos descubierto que otros modelos disponibles públicamente también pueden encontrarlas sin eludir las medidas de seguridad”.

Anthropic afirmó que implementó varias salvaguardas para sus modelos más nuevos para “reducir en gran medida la probabilidad” de que sean “mal utilizados para tareas relacionadas con la ciberseguridad”, y señaló haber recibido quejas de usuarios que consideran las medidas demasiado estrictas. Anthropic también señaló que ha trabajado con el Gobierno estadounidense para realizar pruebas de penetración en las salvaguardas de Fable y que ningún modelo es completamente resistente a ninguna vulnerabilidad.

Anthropic dijo que, aunque ha cumplido con la directiva y eliminado el acceso a los modelos para todos, “no estamos de acuerdo en que la detección de una posible vulneración limitada deba justificar el retiro de un modelo comercial puesto a disposición de cientos de millones de personas”.

“Si este estándar se aplicara a toda la industria, creemos que paralizaría prácticamente todos los despliegues de nuevos modelos para todos los proveedores de modelos de vanguardia”, añadió la empresa.

La restricción implica que muchos extranjeros que trabajan para Anthropic no podrán acceder a esos modelos.

El Departamento de Comercio, que emitió la restricción, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Axios informó que la directiva del Gobierno requeriría que Anthropic obtenga una licencia “para la exportación, reexportación o transferencia doméstica de esos modelos de Anthropic”.

El modelo más nuevo de Anthropic, Mythos, ha asustado al Gobierno de Estados Unidos y a Wall Street con sus capacidades, que, de acuerdo con expertos, pueden explotar vulnerabilidades de ciberseguridad a un ritmo sin precedentes. El modelo se considera tan capaz que Anthropic inicialmente limitó su lanzamiento a un grupo de socios clave para “garantizar la seguridad del software más crítico del mundo”. Anthropic lanzó Fable 5 la semana pasada como una versión de Mythos segura para uso general.

El modelo también ayudó a impulsar el reciente decreto del Gobierno de Trump sobre IA, que pide a las empresas que compartan voluntariamente con el Gobierno los nuevos modelos que se considere que tienen capacidades cibernéticas avanzadas hasta 30 días antes de otorgar acceso a otros socios.

Una fuente con conocimiento de las primeras discusiones sobre el decreto dijo que se había planteado la idea de prohibir que extranjeros trabajaran en tales modelos para esa orden, pero la idea no se incluyó en el borrador.

El Gobierno ha tenido una relación complicada con Anthropic. A principios de este año, la gestión de Trump incluyó a la empresa en una lista negra, declarándola un “riesgo para la cadena de suministro” en negociaciones militares debido a la insistencia de Anthropic en que el Pentágono incluya ciertas barreras de seguridad para el uso gubernamental de la IA en la guerra. Anthropic demandó al Gobierno por la designación por considerarla “sin precedentes e ilegal” y logró al menos una victoria temprana en el caso en curso.

A pesar de la directiva del presidente Donald Trump, emitida en el momento de la designación, para que todo el Gobierno federal dejara de trabajar con productos de Anthropic, la Casa Blanca mantiene contacto estrecho con la empresa, y algunas dependencias federales han encontrado una forma de seguir accediendo a los modelos de Anthropic, especialmente tras el lanzamiento de Mythos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la situación consultadas por CNN, Anthropic también participó activamente en la redacción del último decreto, y sus ejecutivos habían sido invitados a la Casa Blanca para una ceremonia de firma que finalmente se canceló a última hora.

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