El “momento Brexit” de Suiza: votación sobre el límite de población podría desatar una colisión con la Unión Europea

Sebastian Shukla, CNN

Suiza está a punto de votar en un referéndum el domingo 14 de junio sobre la limitación de su tamaño poblacional, una propuesta impulsada por divisiones sobre la inmigración que podría, si se aprueba, poner al país en rumbo de colisión con la Unión Europea (UE).

Se le hará al electorado suizo una simple pregunta: ¿debería la población de Suiza estar limitada a 10 millones? Si la mayoría vota que sí, sería la primera nación en Europa en establecer un límite poblacional.

La población actual es un poco más de 9 millones, en comparación con los 8.3 millones de hace una década. Más de un cuarto de sus residentes son nacidos en el extranjero, según cifras del Gobierno.

La propuesta de un límite fue presentada por el mayor grupo político del país, el partido de derecha Partido Popular Suizo (SVP), que lo presenta como una cuestión de “sostenibilidad”.

El SVP afirma en su sitio web de campaña que “la inmigración descontrolada está haciendo que Suiza crezca demasiado rápido”, que las “consecuencias negativas son notables en todos los ámbitos de la vida” y que “muchos se sienten cada vez más como extraños en su propio país”.

Pero los líderes empresariales advierten que la propuesta de limitar su población corre el riesgo de dañar la economía y dejaría a las empresas luchando por llenar puestos de trabajo.

Jürg Müller, director del think-tank suizo Avenir Suisse, le dijo a CNN que el país estaba sintiendo la tensión del reciente crecimiento poblacional impulsado en parte por sus éxitos económicos. “Se ven las tensiones en los mercados de vivienda, infraestructura… acceso a los lagos… para muchas personas se siente demasiado abarrotado”. El SVP “ha tomado este sentimiento y lo ha transformado en esta iniciativa”, dijo.

Hay una amplia oposición política a la medida. Pero el sistema de referéndum de Suiza permite que las propuestas se sometan a votación pública si reúnen al menos 100.000 firmas de votantes elegibles en un plazo de 18 meses.

Las encuestas de opinión recientes sugieren que la votación del domingo probablemente será muy reñida. A principios de mayo, una encuesta indicaba que los dos lados estaban empatados. Más recientemente, aquellos opuestos al límite parecen estar ligeramente adelante, con un 52 %, según gfs.bern, una empresa de encuestas.

La población suiza se triplicó en los últimos 100 años, según datos del gobierno suizo. En 2024, la población alcanzó la marca de los 9 millones, ya que la inmigración superó con creces el impacto de las tasas de fertilidad en declive. Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero un acuerdo de libre circulación ha estado en vigor desde 2002. También es parte del área Schengen de 29 naciones, que permite a los ciudadanos viajar sin fronteras por la mayor parte de Europa.

Una gran parte de su población, alrededor del 27 %, está compuesta por residentes extranjeros que no poseen un pasaporte suizo.

Muchos de estos son de la Unión Europea, con casi la mitad de todos los extranjeros en el país provenientes de solo cuatro naciones: Italia, Alemania, Portugal y Francia.

Ese nivel de migración se debe en gran medida, dice Müller, a la relación de Suiza con la UE, su principal socio comercial, y a su ubicación física en el corazón de Europa. Ambos factores influyen mucho en la estabilidad económica de la nación.

“La vida en Francia y Alemania ha cambiado en las últimas décadas, y en Suiza la calidad de vida es bastante alta… a tres horas estás en París, a tres horas en Milán, es simplemente un buen lugar para vivir”, dijo Müller.

“Suiza es atractiva. La economía va bien. Suiza ha estado históricamente haciendo bastantes cosas bien en términos de políticas económicas. Históricamente ha tenido menos regulación, impuestos más bajos, que los países vecinos”.

Müller sostiene que el apoyo al referéndum no se debe como tal a la xenofobia sino a la preocupación de la gente por el hecho de que la población esté creciendo a un ritmo descontrolado.

Sin embargo, el sitio web de la campaña pro-cap parece basarse en la retórica antimusulmana para defender su postura.

“Problemas con los solicitantes de asilo procedentes de países musulmanes. Los estudios demuestran que ciertos grupos de migrantes son mucho más propensos a cometer algún delito que el resto de la población”, se lee en una sección de la página web.

En otra parte del sitio web, aparece una foto de una mujer con la cabeza cubierta sosteniendo un pasaporte suizo con el subtítulo: “Pérdida de cultura e identidad”. La misma página describe la “islamización gradual” y las preocupaciones sobre el acoso a las mujeres en una piscina suiza llevado a cabo, según afirma, por nacionales franceses de origen norteafricano.

El SVP se negó a hablar con CNN para este artículo.

“Es totalmente xenófobo. En definitiva, convierte a los extranjeros en chivos expiatorios, como si fueran la respuesta a todos los males de la sociedad. Es peligroso porque es engañoso”, dijo Delphine Klopfenstein, miembro del parlamento del Partido Verde de Suiza, a Reuters.

Beat Jans, miembro del Consejo Federal, el organismo que dirige Suiza, fue citado por el periódico Tages-Anzeiger de Zúrich diciendo: “El 14 de junio, viviremos el momento Brexit de Suiza. Un voto ‘sí’ nos pondría en aislamiento”.

Si la votación pasa, el Gobierno estaría obligado a tomar medidas para frenar la migración en dos fases.

Primero, el Gobierno tendría que negar la entrada a los recién llegados, incluyendo a los solicitantes de asilo y a las familias de los residentes extranjeros una vez que la población alcance los 9.5 millones.

Luego, si la población alcanza los 10 millones, el Gobierno se vería obligado a poner fin a su acuerdo de libre circulación con la UE.

Los críticos han advertido que un voto afirmativo podría tener grandes repercusiones para la economía suiza, que depende de los trabajadores extranjeros para cubrir muchos roles.

Economiesuisse, la mayor unión empresarial de la nación, dijo que la propuesta era “un boomerang peligroso” que “representa una amenaza masiva para la prosperidad suiza”, calificando la votación como “una iniciativa de caos”.

El profesor Rudolf Minsch, economista jefe de Economiesuisse, una organización paraguas para el sector empresarial suizo, advirtió a finales del año pasado que un límite de población agravaría la escasez de mano de obra en un país con una población envejecida. “Se jubilarán significativamente más personas de las que se incorporarán al mercado laboral”, escribió, añadiendo, “si se detiene la inmigración de trabajadores urgentemente necesarios, Suiza se encontrará en un círculo vicioso: en restaurantes y hoteles, hospitales, kioscos… o en la industria de exportación… habría una escasez de trabajadores extranjeros en todas partes”.

Martin von Moos, presidente de HotellerrieSuisse, una asociación que representa a la industria hotelera suiza, dijo: “La escasez de mano de obra cualificada, que empeoraría como resultado de la iniciativa, llevaría a un aumento de los costos que muchas empresas tendrían que asumir. Al mismo tiempo, sería más difícil mantener el nivel habitual de servicio, especialmente para las empresas más pequeñas”.

La decisión final recae ahora en el pueblo suizo, y se espera que el resultado sea más claro a partir de la noche del domingo.

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