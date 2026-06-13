Marruecos en el Mundial 2026: jugadores, seleccionador, la estrella y sus mejores resultados

Por Juan Alvarado, CNN en Español

Marruecos tiene una de las selecciones más fuertes de África. Los Leones del Atlas son actualmente un equipo complejo, y no solo cuentan con fuerte defensa para proteger su arco, sino que también hay talento y velocidad para atacar en los momentos precisos de los partidos.

Este estilo es posible gracias a la gran base de jugadores que tiene el plantel marroquí, que buscará volver a destacarse en una Copa del Mundo, como ya lo hizo en Qatar 2022, donde finalizó en el cuarto lugar.

Marruecos fue finalista de la última Copa Africana de Naciones (que terminó en escándalo, perdiendo en la cancha pero ganando en los escritorios) y es el vigente campeón de la Copa Árabe de la FIFA.

La identidad de juego de la selección de Marruecos se ha desarrollado durante varios años. Este grupo actual de futbolistas está por disputar su tercera Copa del Mundo y ya hubo una mejora notable entre su primera y segunda participación.

En Qatar 2022, los Leones del Atlas tuvieron su mejor desempeño histórico, convirtiéndose en el primer equipo africano que llega a una semifinal del Mundial, y ahora la expectativa recae en si puede repetirlo o incluso superarlo.

El conductor de este equipo es Mohamed Ouahbi, quien llegó al cargo tras la repentina salida de Walid Regragui, el técnico que llevó a Marruecos a las semifinales en 2022. Con pocos partidos al mando, Ouahbi tiene como objetivo mantener la base del seleccionado, pero al mismo tiempo incorporar nuevos talentos que puedan brindar un recurso distinto para pegar otro salto en el escenario más importante.

La figura del elenco africano es un jugador que se adapta fácilmente al estilo marroquí: es el lateral derecho Achraf Hakimi, el de mayor renombre en el vestuario, pero también un líder servicial. En 96 partidos con su selección, tiene más asistencias que goles, con 19 pases de gol y 11 anotaciones. Esta entrega por el equipo es lo que le ha llevado a portar la banda de capitán.

Hakimi cuenta con una importante experiencia en clubes, ya que actualmente milita en el PSG y es bicampeón vigente de la Liga de Campeones. Bajo la dirección del español Luis Enrique, Hakimi se ha convertido en un lateral moderno, que incluso cambia la forma de interpretar la posición del lateral derecho.

Entre sus principales figuras también resalta Brahim Díaz, uno de los creativos del equipo y uno de los jugadores con mayor experiencia. Díaz actualmente juega en el Real Madrid y ya ganó una Champions League.

Los mediocampistas Azzedine Ounahi y Neil El Aynaoui también son clave para el funcionamiento de la selección. Ambos son los encargados de realizar el gasto físico para recuper la posesión del balón cuando se necesita, pero también generan juego vertical.

El extremo Gessime Yassine representa a la nueva generación, y con 20 años está listo para aportarle velocidad y gran técnica al seleccionado mayor. Su manejo de las dos piernas ayuda a Marruecos a mantener un ritmo alto durante las transiciones y a mantener su juego dinámico.

Con este talento en cancha, Marruecos buscará dar nuevamente la sorpresa internacional. Los Leones del Atlas comienzan su aventura mundialista con el duelo más fuerte de su grupo, ya que jugarán ante Brasil en el Estadio Nueva York.

Para la segunda fecha, el rival será Escocia, el 19 de junio en Boston. Finalmente, Marruecos cerrará la fase de grupos ante Haití, el 24 de junio en la ciudad de Atlanta.

Marruecos sufrió dos bajas de último momento, Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd, quienes no se recuperaron de lesiones la rodilla y en la ingle, respectivamente, y fueron desafectados del torneo. Amine Sbai, extremo de 25 años, y Marwane Saadane, mediocampista de 34 años, fueron convocados de urgencia en sus lugares.

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