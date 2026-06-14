La defensa psiquiátrica podría ser el mejor argumento de Luigi Mangione en el juicio estatal por asesinato. Esta es la razón

Por Kara Scannell y Nicki Brown, CNN

Al día siguiente de que Luigi Mangione fuera arrestado en relación con el asesinato, en diciembre de 2024, de un ejecutivo del sector de los seguros de salud, una exfiscal sugirió que su mejor defensa podría ser alegar algún tipo de inimputabilidad por razones de salud mental.

“Podría existir una defensa de no culpabilidad por razón de insanidad que estén considerando, porque la evidencia de que hizo lo que hizo será tan contundente”, dijo la abogada Karen Friedman Agnifilo, entonces analista legal de CNN, a Anderson Cooper.

“Estamos hablando de alguien que fue el mejor estudiante de su promoción, brillante durante toda su vida, que proviene de una gran familia. Quiero decir, algo cambió, ¿verdad? Algo cambió de manera significativa”, afirmó.

Tres días después, CNN informó que Mangione había contratado a Friedman Agnifilo, quien trabajó durante años en la Fiscalía de Manhattan, oficina que procesa al joven de 28 años por cargos de asesinato y posesión de armas relacionados con el presunto homicidio a tiros de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. Mangione se declaró no culpable de los cargos estatales y también de los cargos federales por acoso.

No está claro si Mangione recurrirá a una defensa afirmativa basada en salud mental —en la que el acusado admite la conducta que se le atribuye, pero sostiene que no debe ser considerado plenamente responsable debido a razones psiquiátricas— cuando comience su juicio estatal en septiembre.

Sin embargo, los comentarios de Friedman Agnifilo ofrecen una ventana a lo que podría estar ocurriendo tras bambalinas.

En agosto pasado, en una carta presentada públicamente ante el tribunal, los abogados de Mangione pidieron más tiempo para informar a la Fiscalía sobre una posible defensa basada en salud mental, en caso de decidir seguir ese camino. Desde entonces no ha habido nuevas menciones públicas al asunto. Una audiencia celebrada a principios de este mes fue declarada reservada a petición de la defensa.

Mangione debe comparecer esta semana ante un tribunal estatal.

Abogados y psicólogos forenses dijeron a CNN que una defensa basada en salud mental, aunque difícil de sostener, probablemente sea la mejor opción de Mangione dada la solidez de las pruebas en su contra. En una decisión clave emitida el mes pasado, el juez autorizó a los fiscales a presentar como evidencia la supuesta arma homicida hallada en su mochila, así como escritos en los que expresaba animadversión hacia la industria de la salud y el deseo de “liquidar (sic) al director ejecutivo”.

Una defensa psiquiátrica también podría ofrecer a los abogados de Mangione una vía para intentar generar simpatía entre los miembros del jurado.

“Sin duda habrá una defensa basada en salud mental en este caso”, predijo Kris Mohandie, psicólogo forense que ha trabajado con las fuerzas del orden durante más de tres décadas, al señalar lo que describió como un “cambio significativo” en el comportamiento de Mangione antes de la muerte de Thompson.

El arresto de Mangione sorprendió a quienes lo conocían, mientras que otras personas intentaban encontrar indicios que explicaran su presunto motivo. Mangione se sometió a una cirugía de espalda y publicó en internet una radiografía de su columna tras la operación. En los meses previos al tiroteo, dejó de tener actividad en línea y su madre presentó una denuncia por desaparición.

“Los jurados siempre quieren entender por qué ocurrió algo y quieren una explicación. Esto ayudaría a explicarlo”, dijo Mohandie, quien no participa en el caso. “Además, creo que ayudaría a humanizar lo que fue un ataque muy depredador contra este hombre”.

“Necesitan hacerlo y, si se maneja correctamente, podría hacer que genere más simpatía”, agregó.

Los abogados de Mangione no han respondido a las solicitudes de comentarios de CNN, aunque anteriormente se negaron a hablar sobre su estrategia de defensa.

Un portavoz de la Fiscalía declinó hacer comentarios.

La muerte de Thompson desató una ola de indignación contra la industria de la salud en Estados Unidos y generó también una corriente de apoyo a Mangione. Seguidores hicieron fila para verlo durante audiencias judiciales y los donantes han aportado más de US$ 1,5 millones para financiar su defensa. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han condenado ese apoyo y lo han calificado como una impactante “celebración” de un asesinato a sangre fría.

Una defensa basada en salud mental podría ser una forma de que los abogados de Mangione conecten con la posible frustración de algunos jurados hacia la industria de la salud, señaló Mohandie.

“Eso permite hablar de muchos de estos temas si se introduce su proceso de pensamiento sobre ellos”, dijo.

Por otro lado, este tipo de defensa puede proporcionar más información a los fiscales, explican abogados, ya que les permite solicitar registros médicos y entrevistar a familiares del acusado.

“Abre la puerta a distintos tipos de evidencia que, de otro modo, no serían relevantes”, dijo Gary Galperin, exfiscal y coautor de un estudio sobre defensas basadas en salud mental.

“Se puede hablar con empleados, compañeros de vivienda y cualquier persona que haya tenido contacto con el acusado”, explicó.

“Las defensas psiquiátricas suelen ser un último recurso”, agregó. Rara vez tienen éxito porque una defensa de insanidad requiere demostrar que el acusado no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal.

Otra defensa afirmativa disponible para los acusados en Nueva York es alegar que actuaron bajo una alteración emocional extrema provocada por un acontecimiento que les hizo perder temporalmente el control, explicaron expertos legales. Si un jurado concluye que el acusado demostró, con una preponderancia de la evidencia, que actuó debido a una alteración emocional extrema (EED, por sus siglas en inglés), el delito se reduce de asesinato a homicidio involuntario, una figura que conlleva una pena de prisión considerablemente menor.

“No es una tarjeta para salir libre”, dijo a CNN Hermann Walz, profesor adjunto del John Jay College of Criminal Justice. “Básicamente, significa que se reduce la gravedad del delito”.

La defensa por alteración emocional extrema suele utilizarse en casos en los que una persona actúa impulsivamente, por ejemplo, al descubrir una infidelidad de su cónyuge. También puede plantearse en situaciones donde alguien actúa movido por emociones acumuladas durante mucho tiempo, como mujeres víctimas de abuso que matan a sus agresores después de una “larga acumulación de trauma”, explicó el abogado defensor Earl Ward.

Aun así, algunos acusados han logrado utilizar con éxito esta defensa en circunstancias distintas de esos escenarios típicos, incluidos casos en los que estaban bajo los efectos de drogas o actuaron basándose en una creencia equivocada.

Ward presentó con éxito esta defensa cuando representó a Gigi Jordan, una exejecutiva farmacéutica acusada de matar a su hijo de 8 años, Jude Mirra, con una combinación letal de medicamentos en un hotel de lujo de Manhattan.

“No estaba en discusión si ella le administró esos medicamentos a su hijo; claramente lo hizo”, dijo Ward a CNN este mes. “La cuestión era realmente su estado mental y qué la llevó a hacer algo tan extremo”.

Durante el juicio de 2014, Jordan declaró ante el jurado y presentó sus acciones como un acto de misericordia. Afirmó que creía que su exesposo iba a matarla, lo que habría dejado a Jude bajo la custodia de un familiar que, según ella, había abusado del niño.

Ese familiar negó las acusaciones, según la afiliada de CNN WCBS, y los fiscales sostuvieron que no existía evidencia de que el menor hubiera sufrido abusos.

“Incluso si su creencia era equivocada, mientras razonablemente pensara que el niño estaba en peligro, actuó bajo una alteración emocional extrema”, dijo Ward.

El jurado aceptó el argumento de Jordan y la declaró culpable de homicidio involuntario, un cargo menor que el de asesinato en segundo grado. Al momento de la sentencia enfrentaba una pena de entre cinco y 25 años de prisión, muy inferior a la condena de entre 15 años y cadena perpetua que habría afrontado si hubiera sido declarada culpable de asesinato.

En otro caso de gran notoriedad, Christopher Thomas fue juzgado por la llamada “Masacre del Domingo de Ramos” de 1984, en la que mató a tiros a ocho niños y dos mujeres en una vivienda de Brooklyn, según informó entonces The New York Times.

Durante el juicio, sus abogados argumentaron que Thomas era adicto a la cocaína y que había reaccionado con furia ante una supuesta infidelidad de su esposa, lo que lo llevó a cometer la masacre bajo una alteración emocional extrema, según el periódico. El jurado estuvo de acuerdo y lo declaró culpable de homicidio involuntario en lugar de asesinato. Algunos jurados destacaron el papel que desempeñó su adicción.

“Había estado consumiendo cocaína base durante dos años”, dijo un miembro del jurado al Times tras el veredicto, en referencia a una forma de consumo de cocaína. “Eso alteraría emocionalmente a cualquiera”.

Thomas fue liberado en 2018 tras cumplir aproximadamente 32 años de prisión, según la afiliada de CNN Spectrum News NY1.

Si finalmente Mangione presenta una defensa psiquiátrica, esta podría verse complicada por sus propios escritos y comportamientos antes y después del tiroteo, que, según expertos, ofrecen pistas sobre su estado mental.

Las autoridades sostienen que Mangione utilizó una sudadera con capucha para ocultar su identidad, empleó un silenciador y tenía un plan de fuga para abandonar la ciudad antes de ser arrestado cinco días después, a casi 500 kilómetros de distancia, en Altoona, Pensilvania. Según abogados, ese comportamiento debilitaría cualquier argumento de que no sabía que sus actos estaban mal.

Normalmente, alguien que actúa bajo una alteración emocional extrema “estaría tan afectado después del homicidio que querría hablar de ello. No intentaría huir. No trataría de ocultar su culpabilidad”, dijo Galperin, el exfiscal. “Lo que hizo Mangione después del crimen parece contradecir una defensa psiquiátrica”.

Las autoridades también encontraron en la mochila de Mangione un cuaderno con anotaciones manuscritas que expresaban frustración hacia la industria de la salud y la intención de llevar a cabo un ataque, según documentos judiciales. Se espera que los fiscales utilicen esos escritos —algunos fechados meses antes del homicidio— para argumentar que demuestran de forma “inequívoca” la intención y el motivo de Mangione para atacar al director ejecutivo de la mayor aseguradora de salud del país.

“Las anotaciones de su diario documentarán ese proceso conocido que observamos en personas que realmente representan una amenaza y pondrán de relieve la naturaleza depredadora que se fue gestando durante todo ese tiempo”, dijo Mohandie, el psicólogo forense.

“Los fiscales se aferrarán a eso, pero buenos abogados defensores y especialistas en salud mental lo examinarán para determinar si existe algún indicio de psicosis, delirios o simplemente de una persona tan deprimida o perturbada que pueda servir como base para una posible defensa”, agregó.

“Si me preguntan si es legítimo o no, diré que todavía no sé lo suficiente”, concluyó.

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