Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Grupo H del Mundial 2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Llegó la hora de la verdad para Uruguay. Después de un proceso que comenzó siendo brillante y que acabó a los tumbos, la Celeste debuta en el Mundial 2026 este lunes en el Estadio Miami, enfrentando a Arabia Saudita, una selección que tiene un gran signo de interrogación sobre sus espaldas.

El seleccionado charrúa llega a la gran cita en medio de muchísimas dudas, físicas y futbolísticas. Todavía resuena en Montevideo la humillante derrota que sufrió ante Estados Unidos en noviembre (1-5), aunque viendo el nivel que alcanzó el elenco que dirige Mauricio Pochettino, aquella abultada caída podría cobrar un significado distinto.

Siete meses después, la Celeste parece no haber disipado las dudas, ni siquiera con el buen empate que se llevó de Londres ante Inglaterra en marzo, o la igualdad que le siguió ante Argelia. De hecho, sabemos muy poco de cómo está Uruguay realmente, porque la Celeste no ha disputado amistosos ante otras selecciones en estas semanas previas al gran debut. Por lo menos, no lo ha hecho en público.

Lo que sí sabemos es que, a nivel físico, el equipo no llega con garantías. Ronald Araújo, Giorgian De Arrascaeta, José María Giménez y Joaquín Piquerez no podrán jugar, y Matías Viña llega con dudas, por lo que habrá varias bajas en un duelo extremadamente importante: una caída ante Arabia Saudita podría obligarla a vencer a España en la última jornada.

Más allá de los nombres, si Marcelo Bielsa puede garantizar algo es que su equipo saldrá a jugar como lo hace siempre: presión intensa, vértigo, despliegue y voracidad son su marca registrada, aunque la Celeste deberá mejorar la puntería, una deuda pendiente durante los cuatro años que lleva el argentino al mando del equipo.

Federico Valverde será el abanderado del primer campeón del mundo, que también tiene otros nombres importantes, como el de Darwin Núñez, que habrá que ver cómo llega después de su larga inactividad en el fútbol de… Arabia Saudita.

Hablando de los Halcones Verdes, cualquier cosa que digamos puede irse al cesto de basura a los cinco minutos. Hace cuatro años creíamos que iban de paseo al Mundial 2022 y le ganaron a Argentina en el debut, y cuando los tomamos en serio tras esa victoria, perdieron con Polonia y México en fila.

Algo es seguro: es un equipo con experiencia. La base es bastante similar a la que fue a Qatar hace cuatro años y el DT Georgios Donis (ya no está Hervé Renard, quien se fue en abril de este año) siguió la misma lógica que su antecesor: armó una selección puramente con jugadores locales, que se conocen de memoria entre sí, ya sea por ser compañeros o por ser rivales. De los 26, el único que no juega en la Saudi Pro League es el defensor Saud Abdulhamid, del Lens de Francia.

Donis nunca dirigió un Mundial y solo lleva dos meses al mando del seleccionado, pero asumió el reto tras seis años dirigiendo en el país, por lo que conoce a los jugadores que está llevando.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Maximiliano Araújo; Darwin Núñez y Federico Viñas. DT: Marcelo Bielsa.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohamed Kanno, Salman Al-Faraj; Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan, Abdulrahman Ghareeb; Saleh Al-Shehri. DT: Georgios Donis.

6 p.m. de Miami.

3 p.m. de Los Ángeles.

4 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Buenos Aires.

12 a.m. (ya martes) de Madrid.

En Estados Unidos podrá verse por Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, mientras que en México la opción será ViX.

En Argentina podrá sintonizarse por TyC Sports y Disney+, y en Colombia por Disney+, DSports, Win Sports y Paramount+. En España, las opciones serán Movistar Plus y DAZN.

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