Este restaurante es tan bueno que, según se comenta, los funcionarios chinos tienen prohibida la entrada

Por Sylvie Zhuang, CNN

Como un refugio secreto antaño reservado para los antiguos emperadores de China, más allá de la vigilancia de los hombres de negro que custodian la entrada frente al histórico Templo Lama de Beijing, un estrecho sendero de piedra conduce silenciosamente a un patio.

La niebla se desliza suavemente por el sendero. Al final, una mujer envuelta en una sencilla capa sobre un vestido tradicional chino espera junto a un muro encalado que aísla el patio del bullicio de las calles de la vieja Beijing. Con un gesto amable, invita a los comensales a entrar al restaurante.

No es el tipo de restaurante al que uno iría todos los días. Es un lugar reservado para ocasiones especiales: propuestas de casamiento, aniversarios o para recibir invitados.

Sin embargo, hay un tipo de huésped que no puede disfrutar del elegante establecimiento, ni siquiera en ocasiones especiales, aunque paguen ellos mismos la comida: los funcionarios chinos.

Por orden del Gobierno, los funcionarios tienen prohibido comer en este restaurante desde el año pasado, dijo a CNN una fuente china familiarizada con el asunto.

El lugar se llama King’s Joy. La combinación de caracteres en chino hace referencia al rico patrimonio cultural de Beijing, capital de cuatro dinastías imperiales. Conseguir una reserva se ha vuelto altamente codiciado, con chinos adinerados y famosos compitiendo con visitantes extranjeros por una mesa. Cada vez más, la creciente clase media china también intenta conseguir un lugar.

King’s Joy es famoso por su menú completamente vegetariano, elaborado con ingredientes procedentes exclusivamente de China. Estos platos se preparan con técnicas culinarias sencillas y se presentan con elegancia en un entorno clásico, creando una atmósfera zen.

En el interior, un pulido suelo de mármol negro se extiende por el centro de la sala como un lago profundo. Hay mesas dispuestas a su alrededor y una arpista toca en el centro. Durante el día, el cambio de las estaciones y la luz cambiante del patio del restaurante se aprecian a través de sus ventanas. Al caer la noche, el interior se ilumina con el suave resplandor de candelabros de seda y el parpadeo de las velas.

Decir que King’s Joy ha sido un éxito es quedarse corto. Es el único restaurante chino del mundo que ha ganado tres estrellas Michelin y la Estrella Verde Michelin por sus prácticas sostenibles. La lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo lo ha calificado como “el referente mundial de la gastronomía vegetariana”. Su modelo operativo fue objeto de un estudio de caso en la Escuela de Negocios de Harvard en 2019.

Resulta paradójico que a los funcionarios no se les permita cenar en un restaurante tan prestigioso, especialmente uno que ha tenido éxito en la promoción de la comida china en un momento en que Beijing está deseoso de promover su influencia cultural en el extranjero.

Desde el año pasado, King’s Joy es uno de los varios establecimientos en Beijing que los funcionarios tienen prohibido visitar, según una fuente china. La lista de los que tienen prohibido el ingreso no se hizo pública ni hay una explicación oficial de la prohibición.

Una posible razón podría ser el precio: una comida en King’s Joy cuesta a partir de US$ 250 por persona, lo que contrasta con la implacable campaña anticorrupción que caracteriza al líder chino Xi Jinping.

Xi ha convertido los banquetes suntuosos y el consumo excesivo de alcohol en uno de los principales objetivos de su guerra contra la corrupción, que dura ya varios años, argumentando que tales prácticas pueden conducir a la decadencia moral dentro del Partido Comunista.

Según datos de 2025 de la oficina de estadísticas de China, el salario mensual promedio de los funcionarios públicos en Beijing ronda los US$ 1.600. Este ingreso relativamente modesto contrastaría con los gastos en visitas a lugares de lujo y podría dar la impresión de que se están malversando fondos públicos o de que los funcionarios han recibido o están participando en sobornos.

La prohibición probablemente no sorprenda a los afectados. Numerosos clubes privados de lujo fueron clausurados en 2014, cuando Beijing intensificó su campaña anticorrupción para frenar el estilo de vida ostentoso de sus funcionarios.

Xi es conocido por preferir comidas sencillas y caseras durante sus viajes por China. En 2013, fue fotografiado haciendo fila para comprar una bandeja de bollos al vapor en un restaurante de carretera en Beijing, una imagen cuidadosamente seleccionada para mostrar su cercanía con la gente común.

Gary Yin, chef ejecutivo de King’s Joy, declaró a CNN que ha oído rumores sobre la prohibición, pero que él mismo no ha observado ninguna prueba de la misma.

El hotel King’s Joy se encuentra en el antiguo centro imperial de Beijing, a unos seis kilómetros de la Ciudad Prohibida. Además, está a pocas paradas de metro de donde se ubican las oficinas de muchos ministerios del Gobierno central y embajadas extranjeras.

Si bien en todo el mundo se adoptan dietas vegetarianas por diversas razones, el vegetarianismo tiene una larga e interesante historia en China. Durante siglos, se asoció con la práctica budista y la austeridad. Pero la habilidad del chef Yin para transformar platos sencillos y humildes en una experiencia de lujo le ha granjeado muchos admiradores. “Decidimos apostar por la alta cocina porque Beijing es una ciudad muy influyente, cultural, política e históricamente”, afirmó Yin.

“Estar ubicados en el antiguo corazón imperial de la capital también nos brinda la oportunidad de que nos conozcan personas influyentes y animarlas a hablar en favor del vegetarianismo y la alimentación sostenible”, añadió.

“Si los funcionarios gubernamentales reconocen y apoyan estas ideas, eso podría ayudar a impulsar la legislación en áreas como el bienestar animal, la promoción de las hortalizas y el apoyo a prácticas agrícolas más limpias y orgánicas.”

El padre de Yin, David Yin, fue un defensor del vegetarianismo durante toda su vida. Fundó King’s Joy en 2010 y le puso ese nombre en honor a un restaurante que su familia solía administrar en Taipei.

Originarios de Beijing, los Yin se mudaron a Taiwán en 1966, donde abrieron un restaurante famoso por sus pasteles de estilo imperial. Se dice que su pudín de guisantes era uno de los platos favoritos de la emperatriz viuda Cixi a finales de la dinastía Qing.

La familia Yin se mudó posteriormente a Canadá en 1995, y regresó a Beijing 15 años después para abrir el restaurante junto al Templo Lama.

Actualmente, Gary está al frente del restaurante, mientras que su hermana Mia es la pastelera.

Desde su inauguración en 2012, King’s Joy se ha convertido en un referente de la alta cocina vegetariana en China y ha sido frecuentado por numerosas celebridades, desde Rupert Murdoch hasta Ashin, vocalista de la banda taiwanesa Mayday. Personalidades extranjeras, como el presidente italiano, Sergio Mattarella, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han cenado allí durante visitas de Estado.

Bernhard Schwartländer, ex subdirector general de la Organización Mundial de la Salud y representante de la organización en China, declaró a CNN que ha visitado King’s Joy en varias ocasiones. “Dominan el arte de preparar comida sin carne ni pescado. Es una combinación de ligereza, frescura y un sabor exquisito”, afirmó. “El restaurante en sí es, sin duda, un oasis de belleza. El servicio es excepcional”.

King’s Joy se ha convertido también en un referente cultural único para muchos turistas occidentales que visitan China por primera vez. Si bien su fama sin duda los atrae, el menú vegetariano también resulta tranquilizador para algunos visitantes extranjeros preocupados por la seguridad alimentaria y los estilos culinarios desconocidos.

Según Yin, la gran mayoría de los comensales de King’s Joy no son vegetarianos.

El restaurante sirve un menú fijo con platos individuales, en lugar de las grandes fuentes para compartir que suelen ser comunes en otros lugares de China. Los menús están disponibles en chino e inglés, y la mayoría del personal habla ambos idiomas con fluidez.

King’s Joy ofrece un menú de temporada que cambia cada dos semanas. En China, esto no se limita a la primavera, el verano, el otoño y el invierno, sino que el año se divide en 24 períodos solares con nombres poéticos como “agua de lluvia” y “rocío blanco”. Según la época del año, los comensales pueden degustar arroz manchú con trufa negra y bulbos de lirio, sopa de médula de bambú o pudín de leche de osmanto. Ingredientes chinos menos conocidos, como la fruta de gorgona (una semilla redonda de color marrón rojizo), también figuran en el menú. El restaurante ofrece además maridajes con bebidas fermentadas caseras, té o vino.

Yin opina que la comida vegetariana no debería ser algo secundario en China.

“Ya existe una sólida base de técnicas culinarias, desarrollo de sabores y sofisticación gastronómica”, afirmó. “Y, sin embargo, muchos restaurantes aún no consideran las verduras como el verdadero elemento central de un plato. Es una lástima”.

En cambio, países como Tailandia, India e incluso muchos países occidentales, cuyas gastronomías tradicionalmente se centran mucho menos en las verduras, han desarrollado vibrantes culturas culinarias vegetarianas. En un país como China, poder disfrutar de una cocina vegetariana realmente deliciosa debería ser algo natural y esperado.

Lo que ha cambiado no es la existencia de comida vegetariana en China, sino el hecho de que ahora puede ser un producto de alta gama y caro.

Actualmente, alrededor del 4 % de la población china se identifica como vegetariana, según un estudio de los medios estatales de comunicación de 2024. Las Guías Alimentarias Chinas, un conjunto oficial de sugerencias sobre nutrición y alimentación saludable, comenzaron a incluir directrices para vegetarianos en 2016.

Fuchsia Dunlop, autora y chef británica especializada en cocina china, afirmó que ofrecer comida vegetariana a los comensales convencionales en lugar de a los budistas sigue siendo una medida radical en China.

“Lo otro radical es que son muy caros”, dijo. “Es muy radical pedirle a la gente que pague mucho dinero por ingredientes vegetales”.

“Y creo que lo que está sucediendo ahora es que la gente se interesa por la comida vegetariana más como una opción de estilo de vida que como una cuestión religiosa. Esto [les da] una especie de libertad a quienes consumen comida vegetariana”.

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