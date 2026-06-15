Bombardero B-52 se estrella poco después de despegar en la Base de la Fuerza Aérea Edwards de California

Por Taylor Romine y Davis Winkie, CNN

Una aeronave militar se estrelló poco después de despegar de una base al noreste de Los Ángeles la mañana del lunes, informó la Base de la Fuerza Aérea Edwards en redes sociales.

“Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después del despegue en el aeródromo de Edwards a las 11:20 a.m.”, informó la base en Facebook. “Los equipos de emergencia respondieron de inmediato al lugar y la situación está en desarrollo”.

Se desconoce hasta el momento si hay heridos. CNN se ha comunicado con la base para obtener más información.

El accidente dejó una imponente columna negra en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, ubicada en el desierto de Mojave de California, al noreste de Los Ángeles. La pista de la base quedó con una gran marca ennegrecida y humo, pero era difícil distinguir partes concretas de los restos, según muestra un video de KCAL, afiliada de CNN.

El aeródromo está cerrado, las aeronaves entrantes están siendo desviadas y todos los pases de visitantes no comerciales están suspendidos hasta nuevo aviso mientras la base se enfoca en su respuesta de emergencia, indicó.

El B-52 es una de las aeronaves más antiguas de la Fuerza Aérea, y entró en servicio por primera vez en 1955. El pesado bombardero de largo alcance, que por lo general lleva una tripulación de cinco personas, puede transportar hasta 70.000 libras de bombas y otras municiones.

La versión que se vuela actualmente, el B-52H, aún desempeña un papel importante en el arsenal de la Fuerza Aérea, que incluye 76 de estas aeronaves. Fue utilizado en misiones de bombardeo durante el conflicto actual entre EE.UU. e Irán. El B-52H también puede transportar bombas nucleares y misiles de crucero con arsenal nuclear.

Antes del accidente del lunes, el accidente mortal más reciente que involucró a la aeronave fue en 2008, cuando seis miembros del personal de la Fuerza Aérea murieron después de que su B-52 se estrellara en el océano Pacífico frente a la costa de Guam mientras se preparaban para un sobrevuelo en un desfile.

El bombardero, fabricado por Boeing, no se produce desde 1962 aunque varias iniciativas de extensión de vida útil han modernizado la estructura y lo han mantenido en vuelo. La Fuerza Aérea lanzó recientemente otra campaña de modernización del B-52 enfocada en diseñar nuevos motores con un precio total esperado de US$ 48.600 millones, según Defense News.

Debido a que la aeronave ya no se produce, cualquier reemplazo debe obtenerse de estructuras desmanteladas almacenadas en el llamado “Boneyard” en la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Arizona, como se hizo tras un accidente no mortal en 2016 que destruyó un B-52H en Guam.

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