A días de la segunda vuelta en Colombia: todo esto pasó en las últimas dos semanas en la campaña por el voto final

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El impacto del resultado de la primera vuelta en Colombia, en la que el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar superando al oficialista Iván Cepeda, reconfiguró el mapa político y las expectativas de cara a la votación del 21 de junio, una campaña que ha tenido varios giros.

Aunque sectores optimistas del izquierdista Pacto Histórico mencionaban la posibilidad de ganar en primera vuelta, fue el abogado outsider (43,8 %) quien obtuvo más de 10 millones de votos y casi tres puntos de ventaja sobre Cepeda (41 %), e inmediatamente encolumnó a los partidos de derecha para buscar asegurar el triunfo.

Las últimas encuestas lo confirman como favorito, con una ventaja sobre Cepeda que llega a superar el margen de error. ¿Qué pasó desde la votación del 31 de mayo?

Los discursos tras la publicación de los primeros resultados estuvieron marcados por la posición del presidente Gustavo Petro, quien expresó dudas sobre los datos preliminares y pidió esperar el escrutinio, que al final tuvo una coincidencia del 99,94 %.

Aunque en principio Cepeda acompañó los cuestionamientos del mandatario, luego dijo que reconoce los resultados. Por su parte, Petro, quien dejará el cargo el 7 de agosto, insistió en la teoría de un posible fraude, sin presentar evidencias concretas.

Mientras tanto, De la Espriella prometió que no permitirá que “se roben la voluntad del pueblo” y luego su equipo declaró que espera conseguir un triunfo amplio para evitar dudas.

El mismo día de votación, incluso antes de que De la Espriella hablara ante sus seguidores, el Centro Democrático respaldó al abogado, con mensajes de la candidata Paloma Valencia (quien quedó tercera) y del expresidente Álvaro Uribe.

Otros partidos también hacen campaña por la oposición, Salvación Nacional, Cambio Radical, La U y Conservador, entre otros movimientos.

Por su parte, los excandidatos Sergio Fajardo y Claudia López, que han rechazado las propuestas de De la Espriella, no dieron un respaldo automático a Cepeda. Establecieron una serie de requisitos para confirmar su apoyo y, de momento, no han llamado a sus seguidores a votar por el Pacto Histórico.

El oficialismo sí recibió el apoyo de partidos como Alianza Verde, Esperanza Democrática, En Marcha y MAIS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo silencio sobre las elecciones durante la campaña hacia la primera vuelta, pero su postura cambió una vez que De la Espriella se convirtió en el favorito: intervino abiertamente pidiendo apoyo al candidato ultraderechista.

Trump lo felicitó por el resultado y lo calificó como “un líder inteligente, fuerte y firme” y añadió que “es un honor” darle su “respaldo completo y total”.

De la Espriella hizo alarde en una entrevista con CNN de sus relaciones con Washington y se mostró convencido de poder tener buenos vínculos diplomáticos con la Casa Blanca, especialmente en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Trump y Petro han tenido varios episodios de tensión y cruces de declaraciones en los últimos años, pero el vínculo parecía haber mejorado luego de una reunión en Washington en febrero y una conversación en marzo. En los últimos días, Trump volvió a prometer apoyo a De la Espriella si gana la elección, y Petro le pidió en X que no intervenga en la campaña.

Otros mandatarios en la región que son aliados de Trump también han expresado su apoyo a De la Espriella: el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei, el hondureño Nasry Asfura y el paraguayo Santiago Peña.

De la Espriella también fue cuestionado por un grupo de académicos y juristas por un posible conflicto de interés dado que el candidato tiene también nacionalidad estadounidense y en el pasado juró fidelidad al país del norte. “Mi único compromiso es con la patria colombiana”, señaló el candidato.

De la Espriella desde antes de la primera vuelta estuvo haciendo campaña con un símbolo patrio que, especialmente este mes, tiene una llegada a cada rincón del país: la camiseta de la selección de fútbol.

La Justicia intervino más de una vez ante las críticas del oficialismo. Una orden cautelar del Tribunal Superior de Bogotá prohibió a De la Espriella que use la camiseta, la bandera, el escudo y la expresión “Firme por la patria”, su lema de campaña, entre otros, pero la medida fue suspendida por la Corte Suprema. Otro fallo en el mismo también había suspendido una disposición similar.

La propia selección entró en la arena política cuando la delegación participó en un acto con el presidente. Durante el saludo los jugadores se mostraron serios, y en las redes sociales muchos usuarios afirmaron que el capitán y estrella James Rodríguez negó una foto a la hija de Petro. El hecho fue negado por el futbolista y por la joven de 17 años, pero marcó un punto de debate entre el oficialismo y la oposición.

Más allá de camisetas y supuestos desplantes, y beneficiados o perjudicados políticos por la confrontación, millones de votantes irán a las urnas el domingo con la efervescencia del fútbol, ya sea por el buen humor de una eventual victoria el miércoles ante Uzbekistán en el debut del Mundial o el sinsabor de un resultado decepcionante.

Si desde antes de la primera vuelta la campaña por momentos se tornó en un plebiscito sobre la gestión de Petro, el presidente no dejó de ser protagonista en las últimas semanas.

Días atrás, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Colombia, Gloria Arizabaleta, anunció la “suspensión provisional” del mandatario, un escenario que fue rápidamente rechazado y nunca se concretó, pero que desató una fuerte controversia política y jurídica.

Sectores de la oposición declararon que se trató de una jugada estratégica para victimizar a Petro y a su vez beneficiar a la candidatura oficialista, mientras que allegados al mandatario sostuvieron que fue un intento de sacarlo del camino violando la Constitución. El debate hizo evidente la polarización y el desgaste de los poderes institucionales del país.

Petro, de todos modos, mantiene una popularidad considerable. La encuesta de Guarumo/Ecoanalítica publicada el fin de semana reportó que el 50,3 % de los participantes calificó su gestión como buena o muy buena, mientras que el 44,5 % la describió como mala o muy mala.

Los candidatos salieron a tratar de convencer a los votantes que no los apoyaron en primera vuelta.

De la Espriella apostó por mostrarse más con su compañero de fórmula, el exministro de Economía y de Comercio José Manuel Restrepo, lo que permitió al candidato proyectar una imagen más moderada sin matizar su discurso personal.

La estrategia de Cepeda pasó por moderar el tono y hacer grandes cambios a su plan de gobierno, descartando la propuesta de una Asamblea Constituyente, para tender puentes hacia el electorado indeciso.

En cuanto a un posible debate, se intercambiaron los roles. Cepeda, que no aceptó polemizar en la campaña previa a la primera vuelta, fue quien buscó acordar una fecha para comparar las propuestas, pero De la Espriella evitó el riesgo y puso condiciones que no fueron aceptadas por el Pacto Histórico.

La política frente a los grupos criminales armados es una de las grandes confrontaciones entre las dos candidaturas. De la Espriella promete mano dura y Cepeda, presionado por el avance del ultraderechista, ya no reivindica la “paz total” de Petro sino que propone un modelo que busca despejar miedos de la población.

Las autoridades colombianas indicaron que tienen información sobre posibles acciones violentas tras la votación. Consultado por los riesgos de cara a la jornada electoral y los días posteriores, declaró: “Respecto a posibles disturbios violentos tenemos información de inteligencia que podrían llegar a ocurrir y es de las amenazas más importantes que tenemos”.

En tanto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un alto el fuego unilateral de tres días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio como gesto “de no interferencia en el actual proceso electoral”, una medida que ya tomó en anteriores procesos electorales.

Los candidatos realizaron el domingo sus últimos actos públicos con mensajes que contrastan en el tono de propuestas.

De la Espriella, con la camiseta de la selección y el saludo militar como marca personal, se presentó en Buga, en el departamento de Valle del Cauca, donde sus seguidores cantaron sus pegadizos jingles. “Comprendí que esta no solamente es una campaña política, es una batalla moral, es una guerra espiritual, es una batalla por el alma misma de la patria”, expresó.

Cepeda tuvo su acto de cierre en Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, un bastión del Pacto Histórico. Allí aseguró que tiene “el mejor programa y la causa justa” y rescató los logros de la gestión de Petro. “Por primera vez en la historia republicana pusimos en el centro las transformaciones sociales: sacamos a millones de la pobreza, avanzamos en la reforma agraria, dignificamos las pensiones y ampliamos la cobertura educativa y en salud”, expresó Cepeda. “No hemos terminado, pero hemos comenzado el cambio profundo que Colombia necesitaba”, agregó.

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