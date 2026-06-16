Con la guerra con Irán amainando, Trump vuelve a centrarse en los aranceles

Análisis por Elisabeth Buchwald, CNN

Puede que “arancel” sea una de las palabras favoritas del presidente Donald Trump. Pero desde que estalló la guerra con Irán, rara vez ha formado parte de su vocabulario.

Con un frágil acuerdo entre Estados Unidos e Irán que ofrece una vía para poner fin a la guerra que se prolonga desde hace meses, los aranceles vuelven a estar en la agenda de Trump. La situación podría complicarse rápidamente.

Antes de la cumbre del G7 de esta semana en Francia , Trump amenazó con imponer un gravamen del 100 % al vino francés si el presidente Emmanuel Macron no eliminaba el arancel del 3 % sobre los servicios digitales.

Este impuesto afecta especialmente a gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon, Alphabet, Apple y Meta.

“Le pedí que no gravara a las empresas estadounidenses, y si lo hacen, no me quedará más remedio que imponer un arancel del 100 % a todos los champanes y todos los vinos procedentes de Francia”, declaró Trump al New York Post en una entrevista publicada el lunes.

Trump lleva haciendo este tipo de amenazas desde que se promulgó el arancel en 2019. Antes de su última advertencia, en enero amenazó con imponer un gravamen del 200 % a los vinos y el champán franceses después de que Macron indicara que no se uniría al “Consejo de Paz” de Trump sobre Gaza.

Pero, por diversas razones, Trump no ha cumplido esas amenazas.

La Casa Blanca negó cualquier vínculo entre el acuerdo con Irán y la advertencia de Trump sobre los aranceles a Francia. “No hay ningún cambio de postura. El presidente está respondiendo a un tema sobre el que claramente ha tomado posición”, declaró a CNN el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Más allá de los vinos franceses y el champán, que aumentan el riesgo de represalias por parte de la Unión Europea, Trump también ha prometido incrementar los aranceles a los automóviles de la UE, alegando que el bloque comercial violó un acuerdo firmado el verano pasado.

Además, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso recientemente aranceles a partir del 12,5 % sobre todos los productos procedentes de Japón, China e India debido a supuestas preocupaciones sobre el trabajo forzoso.

Se prevé que estos aranceles entren en vigor una vez que expire el próximo mes el gravamen temporal del 10 % a las importaciones.

En abril pasado, Trump impuso aranceles drásticos que paralizaron a las empresas y bloquearon su capacidad de decisión y contratación. La mayoría de estos aranceles fueron posteriormente anulados por la Corte Suprema.

Ahora, más de un año después, los efectos de los aranceles en el mercado laboral apenas comienzan a desvanecerse.

Los empleadores que dudaron en contratar más trabajadores debido a la incertidumbre del panorama comercial han comenzado a contratar de nuevo: la economía estadounidense ha añadido un promedio de 188.000 puestos de trabajo al mes durante los últimos tres meses, una cifra muy superior a la del año pasado, cuando se añadieron menos de 10.000 puestos de trabajo mensuales.

Pero la inflación anual, que se situaba en apenas el 2,4 % antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, se disparó al 4,2 % el mes pasado, la tasa más alta en tres años, según el Índice de Precios al Consumidor.

Mensualmente, los precios subieron un 0,5 %, y el aumento del 60 % se debió al mayor coste de la energía.

Por lo tanto, la perspectiva de una serie de nuevos aranceles a las importaciones llega en un momento especialmente precario.

Pero los economistas se han tranquilizado por los datos de la inflación subyacente que excluye los precios de los alimentos y la energía. Ese indicador se situó en el 0,2 % mensual y en el 2,9 % en mayo.

Esto significa que, al menos por ahora, la subida de los precios de la energía generalmente no ha provocado un incremento significativo en los precios de otros bienes y servicios desde el inicio de la guerra.

Sin embargo, esto no siempre es así, ya que la energía es uno de los principales gastos de las empresas, y cuando los precios suben, suelen repercutirlo en los consumidores.

Aún no hay una conclusión definitiva al respecto, incluso si el estrecho de Ormuz recupera el tráfico de petroleros anterior a la guerra.

“Creemos que Estados Unidos se enfrenta a un problema de inflación persistente, en parte debido al conflicto en Medio Oriente, pero también al arraigo de la inflación de la era de la pandemia en los precios de los servicios”, escribieron los economistas de BNP Paribas en una nota la semana pasada.

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