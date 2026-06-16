Departamento de Estado dice que intenta ayudar a madre del portero de Cabo Verde, Vozinha, para llegar al Mundial en EE.UU.

Jennifer Hansler, Kyle Feldscher, CNN

El Departamento de Estado de EE.UU. está tratando de ayudar a que la madre del portero de Cabo Verde, Vozinha, llegue a Estados Unidos para ver a su hijo jugar en la Copa Mundial, dijo un funcionario del Departamento de Estado este martes.

Vozinha dijo después del sorprendente empate de Cabo Verde con España el lunes que su madre no pudo asistir al partido porque no podía pagar la tarifa para obtener una visa.

“Ella no logró estar aquí por la visa… el dinero que tenemos que pagar por la visa”, dijo a los periodistas después del partido. “No lo logramos a tiempo, y me gustaría que estuviera aquí”.

Cabo Verde es uno de los 50 países cuyos ciudadanos están obligados por el Gobienro de Trump a pagar una cuota de hasta US$ 15.000, debido a las denuncias de altas tasas de estancia ilegal tras la expiración de sus visados.

Ante los comentarios de Vozinha, el funcionario dijo que no había registro de una solicitud de visa para la madre del jugador. El funcionario también señaló que la tarifa se exime para “todos los familiares de los jugadores”.

“El Departamento de Estado de EE.UU. no tiene registro de que esta persona haya solicitado una visa. Todos los familiares de los jugadores son elegibles para exenciones de cuota de visa, y el Departamento está contactando activamente a la familia de este jugador para ayudar con los servicios de visa”, dijo el funcionario.

Una fuente cercana al asunto dijo que tienen entendido que la madre de Vozinha actualmente no tiene un pasaporte activo y está en proceso de obtener uno.

El Departamento de Estado señala en su sitio web que “el requisito de la fianza se eximirá para atletas y miembros del equipo, incluidos entrenadores, personas que desempeñan una función de apoyo necesaria y familiares directos, que sean nacionales de países que compitan en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y demuestren que cumplen con todos los requisitos para la visa”.

Es un ascenso meteórico para Vozinha, un futbolista de 40 años que juega en la segunda división portuguesa. Realizó siete atajadas contra España, frustrando a los favoritos del torneo en el primer partido de la Copa Mundial de su país.

Muchos esperaban que Vozinha y Cabo Verde fueran arrasados por los campeones europeos, al estilo de la victoria de Alemania sobre Curazao por 7-1 el domingo. En cambio, Vozinha y sus defensores frustraron al talentoso ataque español durante 90 minutos y lograron el resultado más importante en la historia del fútbol de su país.

La nación de alrededor de 530.000 habitantes celebró y gran parte del mundo bailó con ellos, lo que llevó a un rápido aumento de fama para el guardameta anteriormente desconocido.

Con algo de aliento de un locutor brasileño, el Instagram de Vozinha pasó de alrededor de 50.000 seguidores a más de 10 millones hasta la tarde de este martes.

Cabo Verde juega su próximo partido a las 6 p. m. ET, hora de Miami, del domingo contra Uruguay en Miami.

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