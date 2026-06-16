Partido de Sánchez intensifica su reclamo en Perú: pide anular todos los votos del extranjero, que favorecen a Fujimori

Por Gonzalo Zegarra y Jimena De La Quintana, CNN en Español

El partido Juntos por el Perú, del candidato izquierdista Roberto Sánchez, presentó una demanda contra las autoridades electorales en la que reclama la anulación de todos los votos en el extranjero, donde la candidata derechista Keiko Fujimori consiguió una ventaja de casi 90.000 sufragios que podría ser decisiva para ganar la presidencia.

La acción de amparo, presentada este lunes ante la Corte Superior de Justicia de Lima por el abogado Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, y compartida con CNN, pide la anulación “de todo el procedimiento electoral desarrollado en el extranjero” en la segunda vuelta del domingo 7 de junio, lo que incluye “la instalación, sufragio, escrutinio y cómputo de votos en todas las mesas” fuera del territorio nacional.

La demanda argumenta que una resolución de mayo que cambió la forma en la que las actas son procesadas (ya no digitalizadas en consulados, sino enviadas físicamente a Lima en valijas diplomáticas para ser contabilizadas en la capital) fue emitida en “flagrante violación del principio de intangibilidad electoral”. El cambio de reglas además vulnera “los principios de seguridad jurídica, predictibilidad, cadena de custodia, debido proceso electoral, legalidad e imparcialidad”, apuntó la demanda.

Al respecto, la Cancillería aseguró previamente que realizó una “rigurosa cadena de custodia” del material electoral de 119 oficinas consulares.

Con el 99,05 % del escrutinio, Fujimori lleva una ventaja de 33.000 votos, y sería la primera vez que un candidato, Sánchez, se impone en el territorio nacional en una segunda vuelta y no gana la presidencia.

Juntos por el Perú ya había solicitado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la anulación de cientos de mesas en Argentina y Estados Unidos por supuestos vicios e irregularidades, pero el organismo desestimó los pedidos por haber sido ingresados después de la fecha límite.

Sánchez rechazó esa decisión y dijo que la demora se debió a que las actas de Argentina llegaron días después de lo previsto, lo que generó una “imposibilidad material” de ejercer los derechos. Este miércoles, el candidato insistió en X: “La exigencia de cero controversias y defensa del voto ciudadano y popular y debido proceso de la justicia electoral es lo mínimo que logrará dar legitimidad y confianza al pueblo”.

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