Por qué los noodles instantáneos siguen conquistando al mundo pese a su mala fama

Por Maggie Hiufu Wong, CNN

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tu pareja, preocupada por la alimentación saludable, se va de viaje de trabajo?

Para mí, significa cancelar los planes para cenar y rebuscar en la cocina algunos ingredientes clave: queso americano, gruesas rebanadas de Spam y un puñado de dumplings congelados, todos destinados al tazón del sabor de fideos instantáneos que haya elegido para esa noche.

Estos coloridos paquetes llenos de sabor y sal han alimentado a los protagonistas de “KPop Demon Hunters”, llenado el estómago de chefs agotados tras terminar su turno e incluso ayudado a un excompañero mío a ahorrar para un anillo de compromiso. (Ella dijo que sí, y sus niveles de colesterol nunca volvieron a ser los mismos).

Pocos alimentos ocupan un lugar tan singular como los fideos instantáneos, venerados al mismo tiempo como un gusto culposo y como un alimento básico y confiable para millones de personas en todo el mundo.

Lo que comenzó como una solución al hambre en el Japón de la posguerra evolucionó hasta convertirse en un placer culpable global, capaz de ofrecer comidas rápidas, económicas y satisfactorias para las masas.

Pero no es ningún secreto que los fideos instantáneos no son saludables. Cada cierto tiempo aparecen nuevos estudios que explican cómo aumentan el riesgo de demencia, enfermedades cardíacas y desequilibrios hormonales, algo que sorprende a muy pocas personas.

Incluso recibí una carta de rechazo sincera y preocupada de un científico especializado en alimentos que declinó ser entrevistado para esta historia por temor a que su experiencia pudiera contribuir a fomentar la popularidad de estos productos.

Por eso resulta aún más sorprendente que, en un mundo cada vez más inclinado hacia una alimentación saludable, donde las dietas basadas en plantas y el bienestar ocupan un lugar central para muchas personas, el mercado de los fideos instantáneos siga proyectando un enorme crecimiento. Según diversas estimaciones, se espera que la industria mundial pase de US$ 64.670 millones en 2025 a US$ 98.460 millones en 2032.

Los científicos tienen una explicación sencilla para su popularidad: la adicción.

Los investigadores que estudian los alimentos ultraprocesados sostienen que su alta densidad energética (la cantidad de calorías por gramo de alimento) y su hiperpalatabilidad (las deliciosas combinaciones de sal, azúcar, grasa y carbohidratos) garantizan que nunca queramos dejar de comerlos.

Los fabricantes, sin embargo, ofrecen otra explicación.

“La razón por la que los fideos instantáneos han sido ampliamente adoptados en todo el mundo como una ‘comida reconfortante’ radica en su capacidad para ofrecer valores universales que las personas buscan en los alimentos: buen sabor, practicidad, conservación, accesibilidad económica y seguridad”, afirma un representante de Nissin Foods Group, al citar los cinco valores fundamentales establecidos por el fundador del grupo, Momofuku Ando, considerado el padre de los fideos instantáneos.

Todo comenzó en el modesto cobertizo de madera de Ando en Osaka, Japón, en la década de 1950.

Al presenciar la grave escasez de alimentos que afectaba al país en la posguerra, Ando se obsesionó con crear un alimento que cumpliera esos cinco criterios.

En 1958, después de meses de ensayo y error, tuvo una revelación mientras observaba a su esposa freír tempura.

Comprendió que freír rápidamente los fideos eliminaba su humedad, creando un alimento que podía rehidratarse de forma instantánea al sumergirse en agua caliente.

Llamó a su creación “Chikin Ramen”, y así nacieron los primeros fideos instantáneos del mundo.

En 1971, la empresa presentó sus primeros fideos en vaso: fideos instantáneos que venían en un recipiente desechable acompañado de un tenedor para quienes no dominaban el uso de los palillos.

La innovación se expandió rápidamente más allá de las fronteras. Apenas dos años después, Nissin abrió su primera fábrica en el extranjero, en Pensilvania, EE.UU.

Hoy, la demanda mundial de fideos instantáneos alcanzó un máximo histórico de 123.000 millones de porciones al año.

Según los datos más recientes, China es el mayor consumidor del mundo, con unos 43.802 millones de paquetes al año, por delante de Indonesia (14.680 millones de porciones) e India (8.320 millones), los otros dos países que completan el podio.

Sin embargo, en términos per cápita, el amor de Vietnam por este alimento no tiene rival: cada ciudadano consume en promedio 81 porciones al año.

Corea del Sur ocupa el segundo lugar con 79 porciones, mientras que Tailandia completa el podio con 58 porciones anuales por persona.

“En Vietnam, los fideos forman parte desde hace mucho tiempo de la cultura culinaria del país y, a medida que la economía continúa creciendo, también aumenta la demanda de opciones de comida rápidas y convenientes”, explica un representante de la Asociación Mundial de Fideos Instantáneos (WINA, por sus siglas en inglés).

Pero el mercado vietnamita ya no gira únicamente en torno a la accesibilidad económica. WINA observa “una clara transición hacia productos de precio medio y alto que ponen énfasis en el valor agregado y la conveniencia”.

Mientras tanto, en EE.UU., el mercado de los fideos instantáneos ha crecido de forma constante año tras año. Alcanzó los 5.150 millones de porciones en 2024 y se convirtió en el sexto mercado más grande del mundo, impulsado por la creciente demanda de sabores inspirados en la cocina asiática y de opciones picantes.

“Aunque el clásico sabor a pollo sigue siendo un referente, el mercado ha evolucionado para ofrecer una gama más amplia de opciones, incluidas variedades de carne de res, camarón y vegetales”, indicó WINA en una declaración enviada a CNN Travel.

“Como reflejo de los hábitos alimentarios locales, también han ganado popularidad los productos con fideos más cortos, diseñados para consumirse fácilmente con cuchara o tenedor”.

En Neighborhood, un discreto restaurante escondido en un callejón de Hong Kong, el chef David Lai corta cuidadosamente, marina y cura un pámpano fresco que acaba de comprar en el mercado. En unas horas, será ahumado y cocinado a la parrilla sobre fuego abierto.

El restaurante de Lai ocupa el puesto número 24 en la lista Asia’s 50 Best Restaurants de 2026. Además, recibió el premio Chefs’ Choice —otorgado por votación de sus colegas— en la edición 2022 de The World’s 50 Best Restaurants.

Pero su reconocimiento más reciente es, hasta ahora, su favorito: este año se convirtió en embajador de Nongshim, el gigante surcoreano famoso por sus fideos picantes en empaques rojos que desaparecen rápidamente de los estantes en EE.UU. y otros mercados.

“Me encantan los fideos instantáneos. Son la comida reconfortante por excelencia cuando tenemos hambre, poco tiempo o simplemente pereza”, dice Lai.

“También son muy democráticos: cualquiera puede permitírselos. Son una dosis barata de dopamina. Incluso el empaque es muy atractivo. En apenas cinco minutos tienes todo un abanico de posibilidades”.

Ahora colabora con Nongshim en el desarrollo de un nuevo sabor exclusivo.

“Será mi mayor logro”, afirma Lai con una amplia sonrisa.

Dentro de su bistró, el menú está lleno de platos ejecutados con maestría y elaborados con ingredientes frescos y de primera calidad, como el pámpano que compró esa misma mañana, un mundo aparentemente muy distante de los bloques de fideos instantáneos producidos en fábricas.

Pero para Lai, el ramen instantáneo es un ingrediente legítimo.

“Los fideos instantáneos son un ingrediente único por sí mismos. En el sur de Italia, por ejemplo, existe la pasta seca. No creo que un ingrediente sea intrínsecamente superior a otro”, afirma.

“Hay un momento para McDonald’s. Hay un momento para la alta cocina. Y hay un momento para los fideos instantáneos. Cumplen una función muy importante más allá de la conveniencia. Se trata de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado”.

Para los clientes habituales que conocen bien el restaurante, Lai ofrece fuera de menú una muestra de cómo luce esa filosofía.

En una sartén amplia añade los bloques de fideos junto con mantequilla y grasa de res, y fríe la mezcla hasta lograr una intensa caramelización.

Después incorpora pulpa y puré de tomate.

Luego agrega lentamente caldo de tomate y de res, permitiendo que los fideos absorban el líquido.

Periódicamente, Lai despega los fideos ligeramente tostados del fondo de la sartén, añade un poco más de líquido y repite el proceso.

Por último, los cubre con láminas de carne de res, tomates y el propio sobre de condimento que viene con los fideos.

“Es parecido al proceso de preparación de los spaghetti all’assassina: los fideos se convierten en una maraña crujiente y elástica. No es instantáneo; toma unos 30 minutos cocinarlo porque quiero mostrarle a la gente las posibilidades que tienen los fideos”, explica.

En Japón, cuna de los fideos instantáneos, los fabricantes también exploran sus propias versiones de esas posibilidades.

Aunque recientemente compartieron recetas experimentales populares como el chawanmushi preparado con el caldo de los fideos o el arroz frito con fideos instantáneos, Nissin busca innovaciones que vayan más allá de los perfiles de sabor.

La empresa invierte fuertemente en tecnología alimentaria, en particular en su línea Kanzen Meshi (Nutrición Completa), que incorpora 33 nutrientes esenciales en una porción estándar de fideos.

El objetivo es cambiar la percepción pública.

“Buscamos ampliar las posibilidades de alimentos que combinen gran sabor y salud, no preguntándonos qué puede hacerse a pesar de que sea comida instantánea, sino precisamente qué puede hacerse gracias a que es comida instantánea”, dijo el representante.

Lai, sin embargo, no está preocupado por convertir los fideos instantáneos en un alimento saludable.

Para él, no están destinados a formar parte de la dieta diaria de una persona. Su atractivo radica en la moderación y en tomarse un momento para apreciar sus cualidades reconfortantes.

“La salud mental también es importante”, añade.

Aun con sus distintas visiones sobre el futuro de los fideos instantáneos, el chef y la comunidad que los produce comparten una admiración similar por la forma en que esta creación se ha mantenido fiel a su significado original.

Casi siete décadas después, Nissin afirma que las decisiones empresariales del grupo siguen guiándose en gran medida por los principios fundacionales de Ando: “La paz llegará al mundo cuando haya suficiente comida”; “Crear alimentos para servir a la sociedad”; “Comer con sabiduría para la belleza y la salud”; y “Los trabajos relacionados con la alimentación son una profesión sagrada”.

Hasta mayo de 2026, los miembros globales de WINA habían distribuido cerca de ocho millones de porciones de fideos instantáneos en 53 operaciones de ayuda ante desastres.

Además de ofrecer una opción alimentaria rápida y confiable a las personas afectadas, la organización considera que una comida caliente y satisfactoria como una sopa de fideos puede brindar “consuelo y tranquilidad” a quienes atraviesan circunstancias difíciles.

Para otras personas como Lai y yo, los fideos instantáneos constituyen una importante red de seguridad emocional y física en la vida cotidiana moderna.

“Al final, sigue tratándose de servir a quienes no tienen suficiente comida en el momento oportuno”, dice Lai.

“Cuando todo lo demás en la ciudad está cerrado, pero tienes un paquete de fideos en casa, significa que puedes preparar rápidamente una comida satisfactoria. Creo que sigue cumpliendo ese criterio fundamental”.

En una época marcada por agendas estresantes y un sinfín de decisiones invisibles, estas confiables comidas de cinco minutos —ya sean fideos instantáneos sabor masala en India o ramen sabor churrasco en Brasil— son algo que vale la pena agradecer.

Quizás por eso los fideos procesados, pese a toda su mala fama, siguen prosperando como una cultura culinaria compartida a escala mundial.

O, como lo expresa Nissin: “Creemos que las marcas que perduran durante décadas pertenecen cada vez menos a la empresa y cada vez más a los recuerdos y experiencias de nuestros consumidores”.

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