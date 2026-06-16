Qué se sabe de la investigación del Departamento de Justicia contra Jennifer Siebel Newsom

Por Tierney Sneed, Hannah Rabinowitz y Katelyn Polantz, CNN

Una investigación del Departamento de Justicia contra la esposa del gobernador demócrata Gavin Newsom salió a la luz pública este lunes después de que Newsom —un destacado crítico del presidente Donald Trump y posible aspirante a la Casa Blanca en 2028— acusara al Gobierno de encabezar una pesquisa con motivaciones políticas contra su círculo cercano.

CNN confirmó este lunes que la primera dama de California, Jennifer Siebel Newsom, está siendo investigada. Sin embargo, una persona familiarizada con el caso negó que la investigación haya sido iniciada por los líderes del Departamento de Justicia designados por Trump en Washington.

Aun así, la actuación del Departamento de Justicia en esta investigación —y cualquier acusación que eventualmente surja de ella— será examinada de cerca, después de que el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump impulsara una serie de procesos contra adversarios políticos del presidente. Todd Blanche, designado por Trump para dirigir el Departamento de Justicia y actual secretario de Justicia interino, también podría enfrentar preguntas sobre el caso mientras avanza su proceso de confirmación en el Senado, que podría comenzar tan pronto como el próximo mes.

Esto es lo que sabemos sobre la investigación relacionada con Newsom.

Siebel Newsom, fundadora de una organización sin fines de lucro centrada en la equidad de género en los medios de comunicación, está siendo investigada por asuntos relacionados con impuestos, al igual que otras personas vinculadas al gobernador, dijo a CNN una fuente familiarizada con la investigación este lunes.

La pesquisa ha incluido entrevistas a posibles testigos y citaciones emitidas por un jurado investigador, según la fuente.

Personas cercanas a Newsom y a su esposa han sido entrevistadas por los investigadores, de acuerdo con la oficina del gobernador, que considera además que se han solicitado registros relacionados con las finanzas de la familia.

La oficina de Newsom no ha confirmado que se hayan emitido citaciones para documentos, aunque cree que se han obtenido registros debido al tipo de preguntas formuladas a personas cercanas a la familia.

La investigación fue iniciada el año pasado por la Fiscalía Federal con sede en Sacramento, la capital de California. La persona familiarizada con el caso dijo a CNN que comenzó a partir de denuncias de informantes y sostuvo que los directivos del Departamento de Justicia en Washington no participaron en la apertura de la investigación.

Aun así, Newsom y sus aliados han llamado la atención sobre las exigencias de Trump para que el Departamento de Justicia procese a sus adversarios políticos y sobre la disposición de la institución a avanzar con esos casos.

La investigación sobre Siebel Newsom comenzó el año pasado, según la fuente familiarizada con el caso.

Por separado, en noviembre, una asesora de alto nivel del gobernador, Dana Williamson, fue acusada de participar en una conspiración para desviar ilegalmente dinero de una cuenta inactiva perteneciente a una antigua campaña del exsecretario federal de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra.

Antes de ser acusada, Williamson, quien fue jefa de gabinete de Newsom, habló con la Fiscalía Federal en Sacramento, según una persona familiarizada con la investigación.

Los investigadores insistieron en que hablara sobre otro asunto relacionado con Newsom: una investigación sobre la gestión de su Gobierno respecto de la empresa Activision, dijo la fuente. Sin embargo, Williamson no tenía información que aportar sobre Newsom y Activision, ni fue interrogada sobre la esposa del gobernador o sus negocios.

El mes pasado, Williamson se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico, presentar una declaración de impuestos falsa y hacer declaraciones falsas a un agente federal.

Aunque durante años los investigadores han examinado diversos asuntos relacionados con personas o entidades cercanas a Newsom —incluido el caso de Williamson—, la investigación sobre su esposa es independiente y está siendo desarrollada por investigadores en Washington y Sacramento, según dos personas familiarizadas con el proceso.

Mientras tanto, Becerra compite para suceder a Newsom y avanzó a una segunda vuelta electoral frente al republicano Steve Hilton, respaldado por Trump. Aunque algunos de sus rivales en las primarias intentaron utilizar el caso Williamson para perjudicarlo políticamente, el demócrata sostuvo que no estaba implicado.

Newsom criticó duramente la investigación en un video publicado este lunes, en el que afirmó que Trump “va tras de mí porque estoy considerando postularme a la presidencia, porque odia que lo haya señalado una y otra vez por sus mentiras y engaños”.

El video menciona a otros opositores de Trump que han sido objeto de investigaciones del Departamento de Justicia, entre ellos el expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell y el exdirector del FBI James Comey. Newsom describió a su esposa como “una servidora pública, una mujer que ha dedicado su vida a apoyar a mujeres y niñas”.

“Si no pueden intimidarme, irán tras la madre de nuestros hijos”, dijo Newsom. “Donald Trump eligió al objetivo equivocado. No tenemos nada que ocultar”.

La revelación de la investigación se produce mientras Blanche intenta convencer a senadores escépticos cuyo apoyo necesita para ser confirmado de forma permanente al frente del Departamento de Justicia. Esta semana mantiene reuniones privadas con senadores en el Capitolio, y la Comisión Judicial del Senado tiene previsto celebrar una audiencia pública de confirmación el próximo mes.

Blanche se negó reiteradamente a responder las preguntas de Manu Raju, de CNN, sobre las acusaciones formuladas por Newsom.

“No estoy aquí para hacer comentarios”, dijo Blanche durante una pausa en una reunión privada con el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.