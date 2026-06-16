Trump derrota a un antiguo adversario con un respaldo de última hora en Georgia, y otras conclusiones de primarias en EE.UU.

Por Eric Bradner y Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump finalmente se impuso este martes al gobernador de Georgia, Brian Kemp, en una contienda republicana, pero los votantes rechazaron a ambos en otra elección.

En la segunda vuelta de las primarias republicanas para enfrentarse al senador demócrata Jon Ossoff, el representante Mike Collins, respaldado por Trump, derrotó al candidato de Kemp, el exentrenador de fútbol americano Derek Dooley.

La victoria de Collins sienta las bases para una de las contiendas senatoriales más reñidas de las elecciones de mitad de mandato de este año, una que podría tener implicaciones presidenciales en 2028 si Ossoff logra la reelección, dada la gran repercusión nacional que está teniendo.

La victoria de Collins, y de Trump, se produjo en un periodo irregular para los candidatos del presidente en las primarias republicanas.

Los mismos votantes republicanos de Georgia que apoyaron a Collins rechazaron al candidato a gobernador respaldado tanto por Trump como por Kemp, en favor de un empresario que autofinanciaba su campaña, Rick Jackson.

En Alabama, el representante Barry Moore, respaldado por Trump, ganó la segunda vuelta para la nominación republicana al Senado.

Pero en Oklahoma, el candidato del presidente para la gobernación, Mike Mazzei, quedó en segundo lugar y solo recibió alrededor de una cuarta parte de los votos en unas primarias que se definirán en una segunda vuelta.

Estas son las primeras conclusiones de las elecciones del martes.

Hace cuatro años, Kemp logró vencer a un rival respaldado por Trump en las primarias durante su campaña de reelección.

Pero cuando los republicanos buscaban reemplazar al gobernador, que cumplía su segundo mandato, el martes, Trump se impuso en lo que se convirtió en una batalla indirecta entre los dos pesos pesados.

Kemp reclutó al más moderado Dooley, exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Tennessee, para la contienda.

Posteriormente, Trump intervino en la segunda vuelta en sus últimos días con el respaldo a Collins, un conservador que se había alineado con el movimiento “Make America Great Again”.

Al respaldar a Collins, Trump dejó claro que aún le dolía que Kemp se negara a respaldar sus mentiras sobre el supuesto fraude generalizado en las elecciones presidenciales de Georgia de 2020, la misma razón por la que intentó destituir al gobernador en 2022.

El lunes, durante una llamada telefónica en apoyo a Collins, Trump criticó a Dooley por reconocer que el mandatario perdió Georgia en 2020.

“Eso no es precisamente lo correcto que se puede decir, y ciertamente no es lo que todos defendemos con el lema ‘Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande’”, señaló Trump.

Derrotar a Ossoff en noviembre será una tarea mucho más difícil para Collins, una que podría ser la prueba definitiva para determinar si Trump o Kemp tuvieron el instinto correcto en las primarias republicanas.

Ossoff cuenta con US$ 32 millones en fondos de campaña, una ventaja inicial de más de US$ 30 millones sobre Collins, después de que los republicanos invirtieran grandes sumas de dinero en la costosa segunda vuelta de las primarias.

Los demócratas también están considerando a Ossoff como un posible aspirante a la presidencia en 2028.

Los republicanos iniciaron este ciclo electoral con la esperanza de reclutar al propio Kemp para desafiar a Ossoff.

El popular gobernador podría haber sido la mejor baza del partido para derrotar al titular de 39 años y, de este modo, acabar con las posibilidades de Ossoff de obtener la nominación en 2028 incluso antes de que comience la contienda.

En cambio, Kemp vio cómo sus candidatos perdían en las dos principales contiendas republicanas.

Es el único senador demócrata que se presenta a la reelección en un estado que el presidente Donald Trump ganó en 2024.

Ese hecho por sí solo debería convertir a Ossoff en uno de los candidatos en ejercicio con mayores probabilidades de perder su escaño en las elecciones de mitad de mandato de este año.

Pero Ossoff, el primer millennial elegido para el Senado de Estados Unidos, es visto por los líderes y donantes demócratas con ojos muy diferentes.

Cada vez se le menciona más como una figura a tener en cuenta en el aparentemente interminable abanico de posibles candidatos demócratas a la presidencia en 2028.

Sin embargo, eso es adelantarse a los acontecimientos, un punto del que los asesores de Ossoff son muy conscientes.

Para que sus futuras ambiciones se materialicen, Ossoff debe obtener buenos resultados en noviembre en uno de los estados más disputados del país.

En resumen, Ossoff sabe que debe centrarse en 2026. Una derrota en otoño dejaría sin efecto cualquier conversación sobre 2028, algo que los republicanos tienen muy presente.

El martes por la noche, Ossoff no perdió el tiempo y lanzó un ataque feroz contra Collins, a quien calificó de “fanático, antisemita y extremista notorio”.

Sin embargo, durante los próximos cuatro meses y medio, Collins no solo será su oponente, sino también un hombre que podría interponerse en el camino de su futuro político.

Collins les dijo a sus seguidores el martes por la noche: “Ustedes saben cuál es la misión”.

“Se trata de poner a un republicano en ese puesto y deshacernos de Jon Ossoff en noviembre. Devolver este puesto al pueblo de Georgia. Y estoy dispuesto a ayudar, a recibir ayuda y a trabajar para lograrlo”, apuntó.

En la contienda por la gobernación, tanto Trump como Kemp han quedado en ridículo.

Jackson, que financió su propia campaña, derrotó a Jones, el vicegobernador que contaba con el respaldo tanto del presidente como del gobernador y lo logró gracias al apoyo mucho mayor de los condados urbanos y suburbanos, superando el mejor desempeño de Jones en los condados rurales.

Según AdImpact, Jackson, exejecutivo del sector sanitario, gastó más de US$ 91 millones en publicidad televisiva este año.

El candidato desestima las preguntas sobre su fortuna personal con una historia de superación personal: Jackson es hijo de un matrimonio roto y pasó por varios hogares de acogida mientras su madre luchaba contra el alcoholismo.

Sus anuncios presentaban a Jones como alguien supeditado a intereses particulares y a sí mismo como un forastero que se enfrentaba a un sistema político corrupto.

Pero también emitió anuncios biográficos, incluyendo uno en el que cuatro nietos elegían una camisa extravagante para que Jackson la usara, intentando así ayudarlo a dejar de parecer tan “malo” en sus anuncios.

Además, resaltó sus vínculos con Kemp, incluso utilizando los propios comentarios del gobernador en una entrevista de abril con Politico, en la que se refirió a Jackson como un partidario y elogió su trayectoria.

Aunque Jackson no contaba con el respaldo de Trump, recibió elogios del entorno del presidente.

“Esta ha sido una contienda muy reñida, con muchos ataques personales, pero sé que Rick Jackson es un buen hombre, y eso cuenta mucho”, declaró el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., en una publicación en redes sociales el lunes.

Cabe destacar que Jones no mencionó al presidente en su discurso de concesión.

Jackson se enfrentará a la candidata demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta y asesora principal en la administración del expresidente Joe Biden.

El resultado de esa contienda podría depender de cuántos votantes de Georgia dividan su voto, eligiendo al candidato de un partido para la gobernación y al del otro para el Senado. Quienes lo hagan representan precisamente a ese grupo de votantes indecisos que ambos partidos intentarán captar en estados clave como Georgia en 2028.

El contundente respaldo de Trump de repente parece… bueno, sigue siendo contundente, pero quizás ya no sea la solución definitiva.

Al perder la segunda vuelta de las primarias republicanas para gobernador de Georgia ante Jackson, Jones se convierte en el segundo candidato a gobernador respaldado por Trump que pierde este mes, junto con el representante de Iowa, Randy Feenstra.

También se convierte en el tercer candidato estatal respaldado por Trump que pierde este año, si se incluye la derrota en las primarias de marzo del comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller.

Otra candidata apoyada por Trump, la vicegobernadora de Carolina del Sur, Pamela Evette, no alcanzó el 30 % de los votos en las reñidas primarias republicanas para gobernador del estado.

Evette se enfrentará al fiscal general Alan Wilson en una segunda vuelta la próxima semana.

Y el número de candidatos respaldados por Trump que han perdido la nominación de su partido ya está rivalizando con el de otros años electorales de la era Trump.

Según un análisis de los datos recopilados por Ballotpedia, los tres candidatos estatales que contaron con el respaldo de Trump ya superan la cantidad de perdedores que vimos durante todas las temporadas de primarias de 2018, 2020 y 2024.

Dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos el martes, 2026 podría empezar a rivalizar con el récord de candidatos respaldados por Trump que pierden las primarias.

Ese récord se registró en 2022, cuando tres de ellos perdieron las primarias para gobernador y otros cuatro perdieron las elecciones para otros cargos ejecutivos estatales.

El año electoral de 2022, por supuesto, tuvo lugar cuando existía la posibilidad real de que el Partido Republicano dejara atrás a Trump tras su derrota en 2020 y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Hoy, Trump vuelve a ser presidente.

Y su respaldo sigue teniendo mucha importancia. Basta con preguntarles a los senadores Bill Cassidy de Louisiana y John Cornyn de Texas, o al representante Thomas Massie de Kentucky, quienes perdieron el mes pasado después de que Trump respaldara a sus rivales en las primarias.

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Con información de Jeff Zeleny y Patrick Svitek, de CNN.