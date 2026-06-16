“Trump se rindió ante Irán”: algunos republicanos de línea dura temen que Trump haya cedido

Análisis por Aaron Blake, CNN

Cuando el presidente Donald Trump lanzó la guerra contra Irán en febrero, se arriesgó a afectar a la base de votantes no intervencionistas que había cultivado durante una década.

Ahora que intenta desvincularse de la guerra, que resulta sumamente impopular, parece que es cada vez más probable que haga enojar al otro sector de su base electoral: los halcones de la política exterior con quienes, de repente, se alió.

Aunque se conocen pocos detalles concretos del memorando de entendimiento con Irán, los sectores más belicistas están abiertamente preocupados de que Trump, motivado por su afán por poner fin a la guerra, haya cedido demasiado. No han ocultado su temor a que Trump firme un acuerdo nuclear similar al alcanzado por la administración de Obama en 2015, que ellos (y el propio Trump) criticaron durante más de una década por considerarlo demasiado débil.

Se produjeron reacciones similares después de que Trump anunciara un alto el fuego concertado a toda prisa a principios de abril, y luego cuando los contornos de un posible acuerdo comenzaron a tomar forma a finales de mayo.

Pero las críticas se están intensificando ahora que el acuerdo inicial parece estar consolidándose.

El senador Lindsey Graham de Carolina del Sur dio el pistoletazo de salida el domingo, en lo que pareció una publicación bastante pasivo-agresiva en X.

Si bien elogió el esfuerzo por alcanzar un acuerdo inicial, dijo estar “algo preocupado” porque la versión de Irán sobre los detalles no coincidía con la de la administración de Trump.

También hizo hincapié en que el Congreso debe votar sobre dicho acuerdo. Y, quizás lo más llamativo, afirmó que era “imprescindible que el artífice del acuerdo, el vicepresidente Vance y sus socios negociadores, participen en el proceso de presentación del acuerdo final ante el Congreso”.

Cabe destacar que Vance tiene una política exterior mucho más moderada que Graham. Y los aliados de Trump que no están de acuerdo con sus acciones suelen culpar a quienes rodean a Trump, en lugar de al presidente personalmente.

El presentador de Fox News, Mark Levin, también ha sido un influyente defensor de la guerra.

El domingo, pareció mostrarse molesto después de que Trump criticara a Israel por atacar a Hezbollah en el Líbano en medio de las negociaciones de paz. Desde entonces, ha preguntado varias veces por qué el Gobierno de Trump no publica el texto.

“Llevo días preguntando: ¿por qué no podemos nosotros, el pueblo, ver el maldito memorando de entendimiento?”, dijo el domingo, y añadió: “Sinceramente, nunca había visto nada igual. Si es un buen resultado para la paz, entonces publíquenlo”.

En este sentido, la Casa Blanca dio señales contradictorias este lunes. Funcionarios de la administración dijeron que el texto se publicaría en un plazo de 24 a 48 horas, mientras que Trump dijo que sería después de que se firmara el viernes.

Levin reiteró la misma opinión el lunes, antes de enfrentarse a un asesor político de Trump que lo acusó de querer socavar al presidente.

Los editores de la revista conservadora National Review también sentían curiosidad de saber por qué no se habían facilitado los detalles.

Consideraron “desalentador” que Trump hubiera indicado que a Irán se le seguiría permitiendo enriquecer uranio para usos no militares. Además, criticaron los primeros indicios de que el acuerdo no frenaría el programa de misiles balísticos de Irán.

“En definitiva, existe la posibilidad de que Trump vuelva a involucrar a Estados Unidos en el fallido acuerdo con Irán de Obama, que Trump, con toda razón, rompió durante su primer mandato”, escribieron los editores, “lo que tendría todos los ingredientes de una humillación después de todas las duras declaraciones del presidente”.

Otro crítico reciente de las conversaciones de paz, el exsecretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, se mostró más comedido pero claramente cauto el lunes.

“Rezo para que cualquier acuerdo preserve esos sacrificios y garantice los intereses del pueblo estadounidense”, dijo en X.

Otros, por su parte, parecían bastante preocupados por algunos detalles nuevos que están saliendo a la luz.

Después de que Vance sugiriera que los líderes iraníes habían expresado su pesar por sus 47 años de hostilidad hacia Estados Unidos, el comentarista conservador Erick Erickson respondió: ”FFS”, un acrónimo que en español significa “por el amor de Dios”.

Algunos aliados prominentes de Trump le han advertido a la administración que no tome al pie de la letra lo que dice Irán ni crea que cumplirá con los términos de cualquier acuerdo escrito.

“Trump se ha rendido ante Irán”, añadió Erickson. “A quienes matan estadounidenses les encanta este acuerdo”.

De manera similar, el exasesor de George W. Bush, Marc Thiessen, en quien Trump se ha apoyado para pedir consejo, segun informó Semafor, advirtió este lunes en Fox News que el marco emergente de Trump se parece mucho al de Obama.

“Tengo muchas ganas de ver cuáles son los detalles del acuerdo y qué se negocia, pero estoy preocupado”, dijo Thiessen.

Y después de que Vance pareciera confirmar el lunes por la mañana que Irán podría tener acceso a un fondo de reconstrucción de US$ 300.000 millones, aunque no financiado con dinero estadounidense, Thiessen calificó dicha suma como un ”desastre“.

Lo comparó con ofrecer “el Plan Marshall para reconstruir Alemania mientras los nazis todavía estaban en el poder”.

Y todo esto ocurre incluso antes de que los negociadores conozcan los detalles indeseables del memorando de entendimiento. El diablo está en los detalles, y siempre hay algo que analizar.

Pero desde hace tiempo era evidente que a estos halcones les preocupaba el rumbo que estaba tomando Trump. Era obvio que Trump no deseaba volver a la guerra y que realmente quería que todo terminara cuanto antes. Eso le dio a Irán la fuerza para exigir un mejor acuerdo.

Es difícil ser demasiado categórico sobre el contenido del acuerdo hasta que los funcionarios publiquen el texto. Pero ahora mismo, Trump se enfrenta a una tarea de persuasión extremadamente difícil que deja a muy pocos satisfechos.

Y si la narrativa de la derecha termina siendo que simplemente recreó el acuerdo nuclear de Obama que él mismo rompió hace casi una década, la guerra podría convertirse para él en un desastre político aún mayor de lo que ya era.

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