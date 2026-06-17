Cómo un comerciante británico de antigüedades ganó millones gracias a una red internacional de saqueo

Por Oscar Holland, CNN

Ya sea que se encuentre en un museo respetado o en la mansión de un multimillonario, es probable que cualquier escultura jemer en Occidente haya sido, en algún momento, arrancada de un antiguo complejo de templos y traficada fuera de Camboya. También existe una posibilidad razonable de que haya pasado por las manos de un británico llamado Douglas Latchford.

Para sus clientes, el comerciante de antigüedades era una figura respetable: un vendedor de confianza, destacado (aunque en gran parte autodidacta) erudito de arte y autor de varios libros sobre escultura del Imperio Jemer, una civilización que prosperó en lo que hoy es Camboya y otras partes del sudeste asiático entre los siglos IX y XV. Desde la década de 1960 hasta su muerte en 2020, Latchford suministró a coleccionistas frisos ornamentados, tallas de templos y estatuas de dioses hindúes, budas y bodhisattvas.

El hecho de que estas deidades a veces carecieran de extremidades o estuvieran toscamente seccionadas a la altura de los tobillos, o que aún estuvieran cubiertas de tierra cuando él las fotografiaba, apenas llamaba la atención hasta el final de su vida. Cuando lo hacía, el bien relacionado comerciante solía tener documentación o historias de cobertura para calmar las preocupaciones de los compradores. Pero en sus últimos años, cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar artefactos sacados clandestinamente de Camboya durante la guerra civil del país y la posterior era genocida de los Jemeres Rojos, las pruebas contra Latchford se acumularon.

Ahora parece que gran parte del inventario de Latchford había sido saqueado ilegalmente de sitios arqueológicos abandonados como Angkor Wat y Koh Ker. Saqueadores a pequeña escala, a veces con la ayuda de personal militar local, retiraban las obras con palas, cinceles, picos e incluso dinamita antes de transportarlas, a menudo en carretas tiradas por bueyes, hasta la frontera tailandesa. Los objetos luego llegaban al comerciante radicado en Bangkok quien, aunque ya fallecido, está acusado de haberlos blanqueado en el mercado mundial del arte utilizando registros falsificados. Algunos de los artefactos posteriormente aparecieron en importantes casas de subastas o pasaron a formar parte de las colecciones de museos como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El año antes de morir, Latchford, de 88 años, fue acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluían fraude electrónico, contrabando y conspiración. Los investigadores federales afirman que él construyó conscientemente una carrera como “conducto” para antigüedades saqueadas. Sin embargo, para entonces, el comerciante estaba en tan mal estado de salud en Tailandia que es cuestionable si siquiera estaba al tanto de los cargos; y mucho menos si podía responder a ellos en un tribunal de Nueva York a 13.800 kilómetros de distancia.

Sin embargo, gran parte del mundo del arte ya ha tomado una decisión. El nombre del comerciante es ahora tan tóxico que cualquier objeto que se sepa que él manejó es esencialmente intocable. En los últimos años, coleccionistas privados e instituciones importantes, incluyendo el Met, el Museo de Arte de Denver y la Galería Nacional de Australia, han devuelto a Camboya objetos vinculados a Latchford. Esto prácticamente ha “terminado con el mercado” del arte jemer, dijo el periodista canadiense Matthew Campbell, cuyo nuevo libro “The Man Who Stole the Gods” expone el caso contra Latchford con un detalle implacable.

“Siempre habrá casos aislados; cosas que se venderán privadamente entre dos partes. Se podría hacer un trato, claro. Pero Sotheby’s ya no puede subastar una gran estatua jemer en Nueva York. Eso se acabó”, dijo Campbell, y añadió: “El valor de venta efectivo de estas piezas hoy sería cero, porque no se pueden vender”.

Latchford siempre negó las acusaciones de mala conducta. En 2010, declaró al Bangkok Post que “la mayoría de las piezas con las que me he topado han sido encontradas o desenterradas por campesinos en los campos”. A medida que los orígenes dudosos de sus antigüedades se volvieron más difíciles de negar, alegó ignorancia o argumentó que enfrentaban un destino peor en su país de origen. “Ciertamente, estas cosas salieron de Camboya a escondidas y terminaron en otro lugar”, dijo a The New York Times en 2013. “Pero si no hubiera sido así, probablemente habrían sido usadas como blanco de práctica de tiro por los Jemeres Rojos”.

Hoy, sin embargo, nadie —ni siquiera quienes estaban más cerca de él— está saliendo en defensa de Latchford.

Una de sus antiguas asociadas, la desacreditada comerciante de arte Nancy Wiener, se declaró culpable de sus propios cargos de conspiración y posesión de bienes robados por artículos que compró a Latchford. Su hija Julia, quien también utiliza el nombre tailandés Nawapan Kriangsak, por su parte devolvió más de 100 artefactos jemeres que heredó de él al Gobierno de Camboya. Aunque nunca ha dicho que su padre sea culpable (y rechazó hablar para esta historia), le dijo a CNN en 2021 que repatriar sus registros y obras de arte, “independientemente de su origen”, era “la mejor manera de lidiar con” su complejo legado. Dos años después, aceptó resolver una acción civil en un tribunal estadounidense que llevó a que el patrimonio de su padre entregara US$ 12 millones por el dinero que él había obtenido de la venta de antigüedades robadas.

En ausencia de una condena criminal contra Latchford, todo esto puede constituir una especie de resolución. Pero con cientos, si no miles, de los artículos de Latchford aún en el extranjero, y algunos de los saqueadores todavía en libertad, ¿cómo se ve ahora la búsqueda de justicia?

Nacido en la India británica en 1931, Latchford llegó a Bangkok como un joven empresario aventurero a mediados de la década de 1950. Navegando con facilidad en círculos expatriados y aristocráticos tailandeses, construyó redes sociales considerables mientras dirigía operaciones locales para un distribuidor de cosméticos y productos farmacéuticos, según Campbell, quien entrevistó a amigos de Latchford que datan de la década de 1970. Desarrolló una fijación por el opulento Imperio Jemer y comenzó a adquirir los artefactos escultóricos, tanto hindúes como budistas, que producían sus artesanos.

Desde la década de 1960, Latchford se dedicó a explorar templos camboyanos y a emprender viajes de compra a sitios arqueológicos jemeres. Con coleccionistas y museos occidentales cada vez más fascinados por el arte asiático, vio una oportunidad para convertir su pasatiempo en un negocio, escribe Campbell. En un campo —la escultura jemer— que, en ese momento, tenía poco interés para la academia internacional, también vio una oportunidad para establecerse como un erudito destacado, a pesar de su falta de educación formal en artes, dijo el autor.

“Su pasión por estos objetos era muy genuina”, dijo Campbell, cuyo libro retrata a Latchford como un intelectual outsider entre la élite de expatriados educados en Oxbridge de Bangkok. “Pero era un vendedor nato y realmente sentía una gran emoción al concretar estos negocios”.

El estallido de la guerra civil en 1967 puso fin, durante tres décadas, a los viajes de Latchford (y prácticamente de cualquier otro extranjero) a Camboya. En medio de campañas secretas de bombardeos estadounidenses que se extendieron desde la Guerra de Vietnam, el gobernante camboyano, el príncipe Norodom Sihanouk, fue derrocado en un golpe de Estado antes de que el partido Jemer Rojo de Pol Pot tomara el poder en 1975. El régimen bárbaro del grupo comunista causó estragos en Camboya: abolió el dinero, persiguió a las clases educadas, diezmó la agricultura del país y cometió un genocidio que mató entre 1,5 y 3 millones de personas (entonces aproximadamente una cuarta parte de la población del país).

En medio del pandemónium, la protección del patrimonio pasó a un segundo plano. Las leyes locales contra la exportación existían, en teoría, desde la época colonial, al igual que una convención de la UNESCO de 1970 que prohibía la “importación, exportación y transferencia ilícita de propiedad cultural”. Pero Camboya prácticamente no tenía medios para hacer cumplir ninguna de las dos. Incluso después de que los Jemeres ROjos fueran expulsados del poder por una invasión vietnamita en 1979, los sitios arqueológicos quedaron abandonados, llenos de minas terrestres o utilizados como refugio por guerrilleros militantes. Según el libro de Campbell, cuando cayó el régimen de los Jemeres Rojos, solo quedaban vivos tres arqueólogos en todo el país.

Entre los camboyanos que aprovecharon la inestabilidad estaba Toek Tik, un exsoldado raso de los Jemeres Rojos que alguna vez vivió en la pobreza y cuyas confesiones ayudaron a los investigadores a fundamentar algunas de sus acusaciones contra Latchford.

Como expone Campbell en su libro, Toek Tik realizó trabajos ocasionales tras la liberación de Camboya antes de darse cuenta de que vender estatuas, en lugar del ganado con el que comerciaba, podía reportarle dinero en efectivo. Habiéndose escondido en las montañas alrededor de Koh Ker como combatiente, conocía bien el complejo de templos. El trabajo era difícil y peligroso, pero ofrecía seguridad en tiempos de desesperación económica. Inicialmente operando solo, amplió sus operaciones durante la relativa paz de los años 90, llegando a dirigir una cuadrilla de saqueadores de cientos de personas que traficaban artefactos a agentes en la frontera tailandesa, según documentos judiciales.

Hablando con The New York Times poco antes de su muerte en 2021, Toek Tik, padre de 8 hijos, dijo que nunca ganó más que unos pocos cientos de dólares por cualquier objeto. Eso era una suma significativa para la Camboya rural en ese momento. Pero él y su equipo de saqueadores estaban tan alejados del comercio mundial de arte que en gran medida desconocían cuánto más valían los artefactos en el mercado internacional, escribe Campbell. Mientras informaba en Camboya, Campbell conoció a uno de los asociados de Toek Tik, quien creía que las obras de arte podían alcanzar “decenas de miles” de baht tailandeses en el extranjero (10.000 baht son alrededor de US$ 300). “Así que se equivocó por un factor de 30”, dijo el autor.

Toek Tik no sabía exactamente dónde terminaba su botín después de salir de Camboya. Pero escuchó que la demanda era impulsada por un comprador con sede en Bangkok conocido como “Sia Ford” (o “Lord Ford”), escribe Campbell. Según los fiscales, Sia Ford era uno de los alias de Latchford. “En realidad, no lo culpo en absoluto”, dijo Campbell sobre Toek Tik, quien es considerado uno de los saqueadores más prolíficos de Camboya. “Si no hubiera sido él, habría sido otra persona… No creo que ninguno de nosotros pueda decir con confianza lo que haríamos o no haríamos en esas circunstancias”.

La historia del saqueador solo salió a la luz gracias a Bradley Gordon, un abogado estadounidense radicado en Camboya que ha pasado gran parte de los últimos 14 años investigando el saqueo del patrimonio cultural jemer.

Su interés se despertó inicialmente por un artículo de opinión de CNN en 2012 sobre las “antigüedades de sangre” de Camboya. Gordon fue contratado como consultor para el distrito sur de Nueva York, que entonces investigaba un objeto vinculado a Latchford. Comenzó a visitar aldeas cercanas a los sitios de templos junto a colegas locales del bufete que dirige en la capital, Phnom Penh. (Impresionado por la magnitud del saqueo del siglo XX, el abogado nacido en Connecticut dijo que luego se sintió obligado a ofrecer los servicios de su firma, pro bono, al Ministerio de Cultura de Camboya, que lo nombró oficialmente en 2018. “Sentí que era lo correcto”, dijo Gordon, quien ahora hace lobby ante museos y coleccionistas extranjeros en nombre del Gobierno de Camboya, en una videollamada desde Phnom Penh).

Buscando testimonios de testigos, el equipo de Gordon localizó a Toek Tik, a quien el abogado hizo amigo y finalmente persuadió para que hablara oficialmente. Durante horas de entrevistas y visitas a templos, el excontrabandista relató sus hazañas con meticuloso detalle. Gordon cruzó sus anécdotas con el inventario de Latchford, descubriendo que Toek Tik reconocía muchos artículos en los libros del comerciante porque él mismo los había despojado de las paredes de los templos o de pedestales de piedra.

Al darse cuenta del daño que había causado, Toek Tik creía que tenía “muy mala karma” y que debía revelar lo que sabía “para mejorarlo”, dijo Gordon, añadiendo: “Hizo algo asombroso al final de su vida. ¿Podemos perdonarle por sus crímenes? No. Pero podemos intentar entender por qué ocurrieron ciertas cosas”. Toek Tik, quien nunca fue formalmente acusado de ningún crimen, expresó “arrepentimiento” a The New York Times antes de su muerte, diciendo: “Quiero que los dioses regresen a casa”.

Gordon trabajó con arqueólogos para asociar estatuas a sitios específicos que Toek Tik asaltó, mapeando redes de saqueo. Su investigación en el terreno ayudó a los investigadores estadounidenses a construir su caso contra Latchford. Pero los cargos contra el comerciante eran tanto sobre cómo vendía los artículos como sobre cómo fueron adquiridos.

Latchford, un ciudadano tailandés naturalizado que también usaba el nombre de Pakpong Kriangsak, construyó su credibilidad cuidadosamente, abriendo una galería en el centro de Bangkok en 1974. En la década de 1980, donó artefactos jemer al Museo Británico y al Met, que en ese momento estaba expandiendo agresivamente su colección de arte asiático. Entre ellos estaba la cabeza de un Buda de piedra del siglo X y dos figuras arrodilladas que flanqueaban la entrada de las galerías del sudeste asiático del Met.

Campbell argumenta que las donaciones de Latchford ayudaron a reforzar su credibilidad como académico al asociar su nombre con instituciones de primer nivel. Esto, a su vez, tranquilizó a futuros compradores de que sus artefactos eran legítimamente adquiridos. El Met era la “herramienta de marketing más poderosa” de Latchford, escribe el autor.

En una declaración a CNN, el Met dijo que “sigue comprometido a colaborar con Tailandia y Camboya en el estudio de las obras en la colección del Met”. Citando una iniciativa de investigación de procedencia lanzada en 2023, la declaración dijo que el museo ha “dedicado desde entonces recursos sustanciales” hacia una “revisión en profundidad de su colección”, añadiendo: “El Met tiene un largo y bien documentado historial de trabajo colaborativo con los países de origen cuando surgen preguntas sobre la historia previa de un objeto”. El Museo Británico no respondió a la solicitud de comentario de CNN.

Fue una época en la que se hacían menos preguntas. Y Latchford tenía respuestas para aquellas que sí se hacían. Muchos compradores querían saber que los artefactos habían salido de Camboya antes de la convención de la UNESCO de 1970, que otorgó a los países un marco legal para recuperar el patrimonio cultural saqueado. Supuestamente, el comerciante utilizaba facturas falsificadas, documentos de envío y cartas para tranquilizar a sus clientes. (Las exportaciones autorizadas eran, de hecho, tan limitadas en la historia moderna de Camboya que la noción de un artefacto jemer de origen legal es casi imposible, dijo Campbell. “Todo está, casi por definición, saqueado”, añadió).

Convenientemente, un empresario fallecido llamado Ian Donaldson parecía confirmar repetidamente, a través de cartas, que había adquirido los objetos de Latchford fuera de Camboya —ya sea en Hong Kong o Vietnam— en la década de 1960, antes de que se adoptara el tratado de la UNESCO. Aunque Donaldson era una persona real, que había muerto en 2001, los investigadores estadounidenses alegan que las cartas fueron falsificadas por Latchford; llamando a Donaldson el “falso coleccionista” en los documentos judiciales. Sin embargo, el engaño no era particularmente elaborado porque, en ese momento, no era necesario que lo fuera. “No creo que esperara que nadie investigara esto”, dijo Campbell. “¿Y por qué lo harías? Nadie lo había hecho nunca”.

Esto cambiaría drásticamente cuando Sotheby’s retiró inesperadamente de la venta una figura jemer del siglo X el 24 de marzo de 2011, el día en que debía ser subastada.

Los investigadores federales alegaron que la versión de Latchford sobre el origen de la estatua (es decir, que había salido de Camboya y estaba en Londres a finales de la década de 1960) era falsa. El artefacto de arenisca, que representa al personaje épico hindú Duryodhana, en realidad había sido saqueado de Koh Ker en torno a 1972, después de la importantísima convención de la UNESCO.

Siguió una batalla legal de dos años, y Sotheby’s finalmente accedió a un acuerdo, tras haber negado constantemente cualquier irregularidad o conocimiento sobre el origen del objeto. En una declaración proporcionada a CNN, la casa de subastas dijo que había “actuado de buena fe” y de acuerdo con sus propios “rigurosos estándares” durante toda la disputa. “Seguimos comprometidos con una debida diligencia exhaustiva, una estrecha cooperación con las fuerzas del orden y la gestión responsable del patrimonio cultural”, añadió Sotheby’s.

La estatua fue devuelta a Camboya. Y el caso sentó un poderoso precedente legal, dejando al descubierto cómo las falsedades de un solo hombre podían circular por el mercado del arte. Aparte de la controversia de Duryodhana, Sotheby’s había listado regularmente objetos del sudeste asiático sin procedencia, según un estudio revisado por pares, que encontró que más del 70 % de las 377 piezas jemeres que puso a la venta entre 1988 y 2010 no tenían historial de propiedad publicado. La declaración de Sotheby’s a CNN no comentó sobre este hallazgo.

En un momento en que el patrimonio cultural era cada vez más examinado como una cuestión de justicia social, el caso Duryodhana también puso un incómodo foco de atención sobre los museos que habían tratado con Latchford, directa o indirectamente. En mayo de 2013, el Met devolvió las figuras arrodilladas mencionadas anteriormente que durante mucho tiempo habían custodiado su ala de arte del sudeste asiático. En ese momento, el museo dijo en una breve declaración que “recientemente (había entrado) en posesión de nueva investigación documental que no estaba disponible para el museo cuando se adquirieron los objetos”.

Después de la acusación y muerte de Latchford, otras instituciones siguieron su ejemplo. Las compuertas se han abierto, ahora. En los últimos tres años, la Galería Nacional de Australia ha devuelto tres esculturas de bronce que había comprado a Latchford por US$ 1,5 millones, y el Museo de Arte de Denver anunció que estaba repatriando 11 artículos vinculados a Latchford, incluidos varios identificados por el saqueador Toek Tik como artículos que había robado. El Museo de Arte Asiático de California y el Museo Norton Simon se encuentran entre las otras instituciones que han repatriado voluntariamente artículos vinculados a Latchford a Camboya.

En 2023, diez años después de renunciar a las figuras arrodilladas, el Met devolvió otros 14 artículos de su colección a Camboya. Esta vez, el museo explicó su posición con mayor detalle. El director Max Hollein dijo que el Met había estado “trabajando diligentemente durante años” para “resolver preguntas” en torno a las obras de arte asociadas con Latchford. “Este trabajo complejo lleva tiempo, y estamos comprometidos a hacer lo correcto”, escribió.

Los coleccionistas multimillonarios también enfrentaron una presión creciente (y visitas de investigadores). Entre ellos estaba Jim Clark, cofundador de Netscape y uno de los mayores clientes de Latchford, quien en 2022 entregó voluntariamente 35 piezas del sudeste asiático de su colección de arte. Clark declaró al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que entregó los objetos de manera voluntaria después de que los investigadores le presentaran pruebas de los presuntos delitos de Latchford. Al año siguiente, la familia del fallecido multimillonario estadounidense George Lindemann accedió a devolver 33 piezas jemeres, algunas de las cuales llamaron la atención de los investigadores por primera vez a través de un reportaje en Architectural Digest que las mostraba decorando su casa en Palm Beach. Ni Lindemann ni Clark, quienes se estima gastaron más de US$ 30 millones en los artefactos que entregaron, fueron mencionados en documentos judiciales ni acusados de ningún delito.

Gordon estima que al menos 300 artefactos jemeres saqueados han regresado a Camboya como resultado directo del trabajo de su equipo. Cree que este año logrará repatriar al menos 100 más. (Recientemente, Camboya otorgó al abogado estadounidense la ciudadanía y el equivalente a un título de caballero en reconocimiento a sus esfuerzos). Sin embargo, estas cifras solo “rascan la superficie”, dijo.

El número de tesoros jemeres fuera de Camboya nunca se conocerá con certeza, pero Gordon ha compilado una base de datos de alrededor de 2.000 objetos en museos y “tantos o más” en colecciones privadas. Calcula que al menos una cuarta parte estuvo relacionada con la operación de Latchford “de alguna manera”. En su lista figuran piezas alojadas en una decena de museos estadounidenses, incluidos algunos que previamente han cooperado con las solicitudes de Camboya. Gordon espera que el libro de Campbell “aumente la presión sobre esos museos para que hagan lo correcto”.

Aún quedan muchas preguntas sin respuesta, incluidas las identidades de las personas en la cadena criminal entre saqueadores como Toek Tik y Latchford. “¿Quiénes son las personas en Tailandia, entre ese intermediario y Latchford?”, preguntó Campbell. “Eso, nunca obtuve buenas respuestas”.

Que Latchford muriera sin comparecer ante un tribunal es una injusticia que Gordon dice sentir profundamente. “Deberían haberlo llevado a Nueva York. No me importa si tenía 80 u 85 años, debería haber ido a la cárcel”. El abogado espera que surjan más respuestas a partir de la “enorme cantidad de pistas” contenidas en las decenas de miles de correos electrónicos, facturas, listas de clientes, inventarios y fotografías que la hija de Latchford entregó a Camboya tras su muerte. “Creo que si no tuviéramos ese archivo, estaría extremadamente amargado”.

Gordon también encuentra consuelo en ayudar a devolver objetos sagrados a un país en el que muchas personas consideran que las estatuas religiosas no son solo representaciones de deidades, sino encarnaciones vivientes de los dioses. Hablando con CNN en 2021, después de anunciar que la hija de Latchford devolvería el arte que heredó, la ministra de Cultura y Bellas Artes de Camboya, Phoeurng Sackona, resumió este sentimiento.

“Nuestra cultura y nuestras estatuas no son solo madera y arcilla”, dijo, y añadió que el país planea ampliar su museo nacional para acomodar el flujo de objetos devueltos. “Poseen espíritus y tienen sentidos”.

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