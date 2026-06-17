Cristiano Ronaldo quiere ser el número uno: el Mundial 2026 es la misión final de su carrera

Por Esteban Campanela, CNN en Español

“No es mi sueño ganar la Copa del Mundo. Ganar el Mundial no cambiaría mi nombre en el mundo del fútbol. No estoy de acuerdo con la gente que dice ‘Cristiano va a ser el más grande si gana la Copa del Mundo’. ¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Messi? ¿Dos? Es normal. Es un país que gana grandes competiciones. Si Brasil gana el Mundial, ¿sería una sorpresa? No. Si Portugal gana el Mundial, ¿sería una sorpresa? Sí”.

En una entrevista con Piers Morgan en noviembre de 2025, CR7 dejó un par de frases que sorprendieron al mundo del fútbol y que son difíciles de creer. Su respuesta viene de una interminable comparación con Lionel Messi. El portugués es inteligente adentro y afuera del campo de juego: sabe que obtener una Copa del Mundo es la tarea más ardua y que no depende solamente del talento individual. Entonces no quiere que lo midan con esa vara.

Cuando Piers Morgan le preguntó “¿crees que te has ganado el derecho de que te llamen el mejor de todos los tiempos?”, Cristiano no vaciló: “Por supuesto”.

Pero, aunque el mismo delantero diga lo contrario, suena imposible que ganar un Mundial no sea una obsesión para un atleta hiperganador e hipercompetitivo como él. Y Norteamérica 2026 es su última chance. En una entrevista con Becky Anderson de CNN dijo que piensa retirarse en uno o dos años y que este “definitivamente va a ser su último Mundial”.

Sin lugar a duda, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Sus números son difíciles de creer. Es el máximo goleador de todos los tiempos, con 967 goles. Probablemente supere la mítica marca de los 1.000 tantos que durante décadas se le atribuyó a Pelé (aunque oficialmente se le reconocen 762). En una aparente referencia a esto, en esa misma entrevista con Morgan dijo que los suyos “son todos con video”. Ha ganado cinco veces el Balón de Oro, el premio al mejor jugador del mundo. Se ha coronado campeón 37 veces, incluyendo cinco Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, ocho ligas nacionales, dos UEFA Nations League y una Eurocopa. Ha ganado todo en el fútbol. Bueno… casi todo.

CR7 llega al torneo de Norteamérica con 41 años, una edad que está lejos de ser la ideal para un atleta de élite. Sin embargo, siempre ha tenido un físico privilegiado.

Mucho se ha hablado a lo largo de su carrera de su cuidado personal y su conducta. El ex preparador físico del cuerpo técnico de Ancelotti en Real Madrid, Giovanni Mauri, dijo en un reportaje con Tuttosport en 2021: “De los siete Balones de Oro que he entrenado, Cristiano es el más potente. Es un jugador fuera de lo normal. Puede jugar hasta los 40 años”. Su pronóstico no sólo era acertado, sino que se quedó corto. También relató cómo el portugués era capaz de someterse a una crioterapia —frío extremo— a las 2 de la madrugada después de un partido de Champions League, sólo para recuperarse mejor. Su alimentación excluye azúcares, grasas saturadas y alcohol. Sus horas de descanso son sagradas. Según él, no es una conducta sino un estilo de vida.

Otro dato asombroso es que Cristiano ha convertido más goles después de cumplir 30 años que en toda la etapa anterior de su carrera. Eso es una rareza. Llega a este Mundial luego de haberse coronado campeón de la liga árabe por primera vez con el Al-Nassr y habiendo marcado 30 goles en 37 partidos con su equipo. Hay que mencionar también que la exigencia de esta competición es menor que las europeas. Aunque en la misma entrevista con Morgan, el portugués haya dicho: “Los que critican la liga saudí nunca estuvieron aquí. No saben lo que es correr con 40 grados. La liga saudí es mejor que la liga portuguesa, que la francesa —que es solo PSG—. Para mí es más fácil marcar goles en España que en la liga saudí”.

Ahora disputará su sexto Mundial. Es el único jugador en la historia que convirtió en cinco Copas del Mundo de manera consecutiva (Messi no marcó en 2010) y buscará estirar esa marca. Lo más lejos que llegó con Portugal fue a semifinales de Alemania 2006, donde el equipo fue eliminado por la Francia de Zinedine Zidane.

Sus números con el equipo nacional son igual de impresionantes. CR7 es el máximo goleador a nivel selecciones de la historia. No sólo del equipo luso, sino de todos. Tiene 143 goles. Le saca 23 al segundo. ¿Quién es? Messi, por supuesto. Además, Cristiano llevó a su seleccionado a coronarse campeón por primera vez de un título internacional, y lo hizo en tres oportunidades: la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025.

Y este equipo en particular llega a Norteamérica como uno de los candidatos. Es el último campeón de un torneo importante en Europa y se clasificó con facilidad al Mundial. Tiene fortaleza en todas las líneas y buen recambio. Y tiene a Cristiano Ronaldo.

El conjunto europeo comparte el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Probablemente dispute el liderazgo con los sudamericanos. Si consiguen el primer puesto y se dan varios resultados, en cuartos de final podría darse uno de los momentos cinematográficos más relevantes de la historia del deporte más popular del planeta. La Portugal de Cristiano Ronaldo podría enfrentar a la Argentina de Lionel Messi. Sería una definición infartante para ver quién retira a quién de los Mundiales.

Pase lo que pase en este torneo, CR7 ya tiene asegurado su lugar entre los mejores de todos. Sin embargo, a él eso no le alcanza. Él quiere ser el número uno. Y para ser el número uno en el fútbol, es necesaria la foto levantando la preciada Copa del Mundo. ¿Será este el Mundial de Cristiano Ronaldo?

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