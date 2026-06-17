Harry y Meghan visitarán el Reino Unido con su familia por primera vez en cuatro años, informan los medios británicos

Por Helen Regan, CNN

El príncipe Harry de Gran Bretaña y su familia regresarán al Reino Unido de visita el próximo mes, informaron este miércoles medios británicos.

Según la BBC, The Telegraph e ITV News, se espera que los duques de Sussex estén acompañados por sus dos hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, en lo que sería su primer viaje al Reino Unido como familia en cuatro años.

Harry y su esposa Meghan, que viven en California, abandonaron el Reino Unido para trasladarse a Norteamérica en 2020 tras renunciar a sus funciones reales, y desde entonces han mantenido un largo y público distanciamiento con la familia real.

En entrevistas televisadas y en sus memorias, los duques de Sussex citaron una combinación tóxica de intromisión de la prensa sensacionalista, racismo arraigado en las instituciones británicas, acoso en línea y complejas dinámicas familiares, junto con el deseo de independencia financiera, como razones para abandonar el Reino Unido.

En el tiempo transcurrido desde entonces, Harry, de 41 años, ha realizado varios viajes cortos de regreso al Reino Unido, entre los que destacan su asistencia al funeral de la reina Isabel II en 2022 y a la coronación de su padre, el rey Carlos III, en 2023.

Más recientemente, Harry regresó a Inglaterra en septiembre del año pasado, donde se reencontró con su padre. Fue su primer encuentro cara a cara en 19 meses.

Harry ya había expresado su deseo de reconciliarse con sus allegados, y la reunión desató especulaciones sobre una posible disminución de las tensiones en el seno de la familia real.

Aún se desconoce si el rey se reunirá con sus nietos durante la visita prevista para el próximo mes.

La última vez que se vieron en persona fue en 2022, cuando la familia Sussex regresó al Reino Unido para las celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta reina.

Su visita coincide con un evento que conmemora el primer aniversario del inicio de los Juegos Invictus, la competición deportiva bienal que Harry fundó hace más de una década.

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