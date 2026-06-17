Kevin Warsh debuta al frente de la Fed con tasas sin cambios y señales de alza

Por Bryan Mena, CNN

La Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés el miércoles por cuarta reunión consecutiva, pero los funcionarios insinuaron una posible subida de tasas más adelante este año para combatir el más reciente repunte de la inflación vinculado a la guerra con Irán.

Bajo el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, los responsables de política monetaria votaron para mantener sin cambios su tasa de referencia de préstamos en un rango de 3,5 % a 3,75 %.

En sus últimas proyecciones económicas, los funcionarios anotaron una subida de tasas este año, en comparación con el recorte que pronosticaron en marzo.

Eso coloca al nuevo jefe de la Fed en una posición incómoda. El presidente Donald Trump nombró a Warsh para recortar las tasas, pero casi todas las personas del comité de 12 miembros que fija las tasas en la Fed esperan o bien subir las tasas por primera vez desde 2023 o mantenerse sin cambios. Solo un funcionario espera un recorte de tasas este año.

Un funcionario no presentó un conjunto de proyecciones económicas, pero la Fed no indicó quién, ya que los pronósticos son anónimos. Warsh ha criticado la práctica de los funcionarios de publicar proyecciones cada trimestre.

Aun así, los funcionarios necesitan ver que las presiones sobre los precios se extiendan mucho más allá del mercado energético para subir las tasas, y hasta ahora ese no ha sido el caso, con las medidas de inflación “subyacente” que excluyen los volátiles precios de la energía y los alimentos aumentando de manera más moderada en los últimos meses. Y muy bien podría ser que la inflación vuelva a niveles normales si se mantiene el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, reabriendo por completo el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial. Los funcionarios esperan aplicar solo un recorte de tasas en 2027, lo que dejaría las tasas donde están ahora, si es que efectivamente las suben más adelante este año.

La conferencia de prensa posterior a la reunión del miércoles le dará a Warsh su primera oportunidad de presentarse y de exponer su enfoque de la política monetaria. Wall Street está ansioso por saber cómo ve el panorama de las tasas de interés ahora que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha reducido el riesgo de un shock inflacionario impulsado por el petróleo derivado del conflicto de meses en Medio Oriente.

La primera aparición pública de Warsh como presidente marca el inicio de lo que él ha descrito como un “cambio de régimen” en la forma en que opera el banco central. Eso podría incluir menos conferencias de prensa y una reconsideración de las proyecciones económicas trimestrales de los funcionarios.

El comunicado de política de la Fed recibió un cambio de imagen en esta reunión, dejándolo mucho más corto.

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