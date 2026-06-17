Luigi Mangione presentará una defensa psiquiátrica en su juicio estatal por asesinato

Kara Scannell, Nicki Brown, CNN

Los abogados de Luigi Mangione presentarán una defensa psiquiátrica en su juicio estatal por asesinato este otoño, argumentando que mató al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, mientras sufría una perturbación emocional extrema.

En una audiencia este miércoles, el juez Gregory Carro dijo que planeaba desclasificar los registros relacionados con una defensa afirmativa disponible para los acusados ​​de asesinato en el estado de Nueva York, en la que el señalado admite la conducta imputada, pero argumenta que no debería ser considerado totalmente responsable de un delito porque actuó mientras experimentaba un episodio de salud mental.

Los expertos han dicho a CNN que una defensa psiquiátrica sería desafiante pero probablemente sea el mejor argumento de Mangione dada la fuerza de la evidencia en su contra. En un fallo clave el mes pasado, Carro allanó el camino para que los fiscales presenten evidencia crucial que sostienen lo vincula con la escena del crimen y podría arrojar luz sobre su motivo para el asesinato.

Una audiencia en el caso de Mangione a principios de este mes se había declarado a puerta cerrada a petición de la defensa. El juez dijo que selló la información relacionada con la defensa psiquiátrica porque habría sido “muy perjudicial” para Mangione si sus abogados decidieran no seguir adelante con la estrategia.

En la corte, este miércoles, el fiscal adjunto de distrito Joel Seidemann acusó al equipo de defensa de obstaculizar a la fiscalía al no compartir información relacionada con la defensa de perturbación emocional extrema, o PEE.

Carro ordenó al equipo de defensa de Mangione que entregara información, incluido el nombre de su experto psiquiátrico y la base del argumento, a más tardar el jueves.

“(Los fiscales) necesitan saber qué es la dolencia que sufre este acusado y cómo eso desencadenó una perturbación emocional extrema en el momento y lugar del hecho”, dijo. “No va a haber sorpresas. No voy a permitir que sorprendan a la gente en la víspera del juicio. Así que háganlo”.

El juez dijo que cualquier demora adicional podría impedir que Mangione utilice la defensa en su juicio estatal, que está programado para comenzar en septiembre.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos de asesinato y armas en el mortal tiroteo de diciembre de 2024 donde murió Thompson mientras se acercaba a un hotel en el centro de Manhattan donde se llevaba a cabo la conferencia anual de inversores de su compañía.

Este miércoles, Carro también otorgó la moción de la fiscalía para eliminar un cargo de armas del caso. El cargo se derivó de un cargador cargado encontrado en la mochila de Mangione cuando fue arrestado en Pensilvania, días después del asesinato de Thompson.

En mayo, el juez dictaminó que la revista, junto con un puñado de otros artículos en la bolsa de Mangione, eran inadmisibles después de encontrar que la policía registró indebidamente su bolsa cuando lo encontraron por primera vez en un McDonald’s en Altoona.

Mangione también se ha declarado inocente de los cargos federales de acoso.

Los abogados habían declarado anteriormente a CNN que Mangione podría no poder recurrir a las defensas habituales debido a la aparente solidez de las pruebas materiales. El mes pasado, Carro dictaminó que se permitiera a la fiscalía presentar la supuesta arma homicida hallada en la mochila de Mangione y unos escritos en los que, al parecer, expresaba animosidad hacia el sector sanitario y su deseo de “acabar con el director general”.

Si un jurado encuentra que un acusado ha demostrado por preponderancia de la evidencia que actuó debido a una perturbación emocional extrema, el delito se reduce de asesinato a homicidio involuntario, que conlleva mucho menos tiempo de prisión. Si el jurado lo declara culpable del delito menor de homicidio involuntario, enfrentaría un máximo de 25 años, en comparación con la sentencia máxima de cadena perpetua que podría enfrentar por una condena por asesinato.

Bajo la defensa de PEE, un acusado de asesinato admite el homicidio pero argumenta que estaba actuando bajo la influencia de una perturbación emocional extrema provocada por un evento que los hizo perder control temporalmente, dijeron expertos legales.

Tal defensa se usa a menudo en casos donde un acusado actúa en el calor del momento, como descubrir que su cónyuge le está engañando. También puede presentarse en casos donde una persona actúa bajo emociones que han estado acumulándose durante mucho tiempo, como mujeres maltratadas que matan a sus atacantes.

Sin embargo, algunos acusados han aplicado con éxito una defensa de PEE en casos que difieren de estos escenarios típicos, incluso cuando se descubrió que el acusado estaba actuando bajo la influencia de drogas o actuó con base en una creencia errónea.

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