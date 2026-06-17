Muere el supuesto líder de una facción de Los Choneros en una balacera en el aeropuerto de Guayaquil

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

El supuesto líder de Los Águilas, una facción de la banda criminal Los Choneros, murió en una balacera ocurrida en los exteriores del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, en la zona de salida de viajeros internacionales hacia el estacionamiento, informó este miércoles el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

“Carlos Alberto Suástegui Villanueva, ecuatoriano de 39 años, cabecilla de Los Águilas en el cantón El Triunfo y considerado de alto riesgo, es un OBJETIVO CRIMINAL PRIORIZADO, registra 4 antecedentes policiales, 3 detenciones, 2 registros como persona privada de libertad y 3 reportes como sospechoso en partes policiales”, dijo Reimberg en su cuenta de X.

El incidente ocurrió un día después de que el presidente Daniel Noboa decretara un nuevo estado de excepción por “grave conmoción interna” en diez provincias y tres municipios del país, medida que incluye a Guayaquil.

Reimberg detalló que la Policía Nacional intervino con apoyo del Centro de Inteligencia Estratégica (CNI) tras la balacera, y que durante el operativo fueron detenidos dos menores de edad.

“La Policía Nacional, en conjunto con el CNI neutralizó inmediatamente a DOS MENORES DE EDAD (nacidos en 2010 y 2011) y que fueron aislados (detenidos) en flagrancia. En el lugar se incautaron dos armas de fuego”, dijo Reimberg.

De acuerdo con el ministro, el supuesto líder de los Águilas acumulaba un amplio historial delictivo, al detallar que “entre sus antecedentes más relevantes constan investigaciones por asociación ilícita en 2015, asesinato en 2019 y tenencia de armas no autorizadas en 2022”.

Además, dijo que enfrentaba procesos judiciales “por conducción en estado de embriaguez en 2025 y otro en el que consta como persona sentenciada en 2018”.

Reimberg señaló que la zona donde ocurrió el incidente y sus inmediaciones “se encuentran completamente aseguradas”.

Videos en redes sociales muestran momentos de alarma entre pasajeros que se encontraban saliendo de la zona de llegadas internacionales del aeropuerto hacia el estacionamiento, área donde también se ubica el servicio de taxis.

El estado de excepción decretado por Noboa estará vigente por 60 días y incluye a Guayas, donde se ubica Guayaquil.

La decisión se produjo apenas 16 días después del vencimiento del estado de excepción anterior. Desde la declaratoria de “conflicto armado interno” por parte de Noboa en enero de 2024, el presidente ha decretado sucesivos estados de excepción cuyo alcance ha variado en función del momento.

El estado de excepción permite a las fuerzas de seguridad intervenir en esos territorios con el fin de “precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana”, así como para “prevenir, contrarrestar, neutralizar, cualquier actividad criminal o delincuencial que afecte al ejercicio de garantías, derechos y libertades de la población”, de acuerdo con el decreto.

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