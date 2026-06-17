Portugal en el Mundial 2026: jugadores, seleccionador, la estrella y sus mejores resultados en el Mundial

Por Edgar Aviles, CNN en Español

La selección de Portugal se clasificó a la Copa del Mundo por novena ocasión en su historia. Pero la edición de 2026 será diferente para el equipo luso, porque llega como uno de los cuadros favoritos para ser campeón.

Portugal es un conjunto de temer por varias razones: es el vigente campeón de la Liga de Naciones de la UEFA, cuenta con varios jugadores que militan en el Paris Saint-Germain, el mejor club del mundo en la actualidad, y porque contará una vez más con Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas en la historia del deporte.

Portugal tiene un plantel poderoso.

En la portería tiene la presencia de Diogo Costa, uno de los mejores arqueros de la liga lusa, quien juega en el Porto. La defensa está liderada por Rúben Dias, jugador del Manchester City, y en las bandas tiene mucha profundidad con Nuno Mendes, uno de los mejores laterales del mundo. Otros laterales como João Cancelo de FC Barcelona y Diogo Dalot del Manchester United son también de primer nivel, al igual que el externo del Manchester City Matheus Nunes.

La mediacancha presume calidad y creatividad. Vitinha, otro jugador del Paris Saint-Germain, es el orquestador y cerebro del equipo. No tiene gran presencia física, pero sí tiene visión y precisión para generar fútbol. Bruno Fernandes del Manchester United es otro cerebro que puede desequilibrar a las defensas rivales, mientras que João Neves, también del PSG, le da más equilibrio al equipo.

El ataque es letal. Cristiano Ronaldo es el líder moral de la unidad, no necesita presentación. Rafael Leão del AC Milan, Francisco Conceição de la Juventus y Pedro Neto del Chelsea crean peligro y desborde por las bandas. Gonçalo Ramos, otro elemento del PSG, es un suplente de lujo para Cristiano Ronaldo, sin olvidarnos también de João Félix.

El director técnico español es el guía de esta selección. Roberto Martínez intentará llevar al siguiente nivel a un plantel que está considerado para alcanzar al menos las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Martínez ya tiene experiencia dirigiendo otras selecciones de gran nivel y gran talento como Bélgica. Seguramente usará ese bagaje para intentar que Portugal gane el primer Mundial de su historia.

Portugal ha participado nueve veces en la Copa del Mundo, incluyendo la edición de 2026. Su primer Mundial fue en Inglaterra 1966 y desde Corea y Japón 2002 no ha faltado a ninguno.

Su mejor participación fue en Inglaterra 1966, en donde finalizó en la tercera posición, y en Alemania 2006, donde se quedó con el cuarto lugar.

Por otro lado, sus peores participaciones fueron en México 1986, Corea y Japón 2002 y Brasil 2014, en donde quedó eliminado en la fase de grupos.

Portugal ya ganó la Eurocopa de 2016 de la mano de Cristiano Ronaldo y ahora intentará conquistar la primera Copa del Mundo de su historia para que “CR7” consiga el único gran trofeo que le falta por alzar, que lo pondría sin duda como uno de los mejores de todos los tiempos.

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