¿Quién es Luis Díaz, la estrella de Colombia? Trayectoria de clubes, números y lo que debes saber de él

Por Luis E. Quintana Barney, CNN en Español

Pescaíto. Villa Fiorito. Fuentealbilla. Três Corações. Cuántos lugares en el mundo han salido del anonimato por cuenta del fútbol. Es el caso de Barrancas también, aquel poblado en el departamento de La Guajira donde nació Luis Fernando Díaz Marulanda. Allí, al igual que tantas otras figuras del balompié, su entusiasmo primigenio por la pelota se curtió en una cancha sin césped.

Si todo sale bien y si sus goles llevan lejos a la tricolor, Barrancas volverá a ser noticia para revisitar una vez más la tierra del ídolo que jugaba en chanclas, para volvernos a contar al héroe en un país urgido de héroes.

Díaz, de 29 años, tiene en el combinado nacional una misión doble. Por un lado, lo obvio: cansarse de hacer goles como el delantero que es. Por el otro, es el llamado a embrujar un deporte que se ha vuelto uniforme, estandarizado, demasiado atlético y tecnocrático, como un producto fabricado en serie y listico para consumir. Otra manera de decirlo: Lucho es el llamado a seducir, sudar y hacer sentir que el fútbol además puede ser regate, adorno, desobediencia, juego, o jue-gol.

Que no sean las cifras las que respalden su fútbol, sino su fútbol el que sustente las cifras, si acaso eso tiene sentido. El asunto se hace evidente cuando se le ve junto al inglés Harry Kane y al francés Michael Olise en el Bayern Munich, un tridente de miedo en Europa que también le regala al hincha algo más que goles y triunfos. Desbordes por la banda, tiros al arco desde posiciones que desafían la lógica, taquitos, definición, gozo, sin más.

El guajiro completó 51 partidos con el conjunto alemán —tiene contrato hasta 2029—, ha marcado 26 goles y ha asistido en 23 ocasiones. Díaz también es eso, un jugador que brilla y hace brillar. Cuánto lo debió extrañar en el Liverpool Mo Salah, goleador de la Premier League en la temporada 2024/2025, que demasiadas veces se benefició del “tomá y hacelo” de Lucho y de las asociaciones con el argentino Alexis Mac Allister. Salah solo marcó tres goles en la Premier League en el 2026.

Con la selección de Colombia, Díaz sobresalió en la Copa América de 2021 —fue goleador del torneo— y fue clave en el equipo que alcanzó la final de la Copa América 2024. El de 2026 será su primer Mundial. Debutó en el equipo de mayores en un amistoso contra Argentina que terminó sin goles el 12 de septiembre de 2018, y por ese entonces era jugador del Junior de Barranquilla. La de Qatar 2022 pudo ser su primera Copa del Mundo, pero Colombia no se clasificó y por un punto Perú le robó la posibilidad de disputar el repechaje (que perdió ante Australia).

Entonces, las cuentas que nadie pidió. Para un extremo izquierdo como él, con la explosividad que se le conoce y su habilidad para el uno a uno mientras corre como si lo estuviera persiguiendo una pantera, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá es la oportunidad inigualable para jugar en su mejor condición. No malinterpreten, a Lucho todavía le queda mucho fútbol. Pero en el próximo Mundial tendrá 33 años. Es probable que siga siendo un referente de la tricolor, pero ¿será el titular indiscutible que es hoy?

Si nos sumergimos en su cuenta de Instagram podemos ver a Díaz en su oficina, que no es otra que una grama inmaculada en algunos de los mejores estadios del mundo. Podemos ver al Díaz corporativo, el hombre de negocios que factura a lo grande con patrocinios millonarios. Se aprecia al guajiro con su gusto por la ropa en fotos casuales, y son estas, las escasas fotos casuales, las que muestran al Lucho papá, al Lucho hijo, rodeado de lo que podríamos llamar los suyos. Poco queda del joven que vestía la camiseta del conjunto “Tiburón” de Barranquilla, pero así es como debería ser, por supuesto, porque su hambre de gloria no rivaliza con el disfrutar de las mieles que implica ser un delantero de élite.

Ningún jugador, desde luego, ha podido o podrá ganar un Mundial solo. Aquel hombre criado en Villa Fiorito, el de Fuentealbilla y el de Três Corações fueron campeones mundiales, pero su maestría cobraba otro nivel cuando el sacrificio era de toda la escuadra. Lucho no podrá solo en la selección, pero los reflectores suelen seguir a los virtuosos, y la velita se la prenderemos a él.

Barranquilla FC (2016-2017)

En el conjunto de la segunda división del fútbol colombiano jugó 42 partidos, marcó 3 goles y 1 asistencia, según Transkermarkt.

Junior de Barranquilla (2017-2019)

Disputó 106 partidos en competiciones nacionales e internacionales, marcó 20 goles y 9 asistencias.

FC Oporto (2019-2021)

Su primer club europeo. Sumó 125 partidos en total, 41 goles y 19 asistencias.

Liverpool FC (2021-2024)

Arribó a la Premier League bajo la dirección de Jürgen Klopp. Disputó 148 partidos en varias competencias, marcó 41 goles y 23 asistencias.

Bayern Munich (2025-presente)

Entre Bundesliga, Champions League y otros torneos, ha jugado 51 partidos, marcado 26 goles y 23 asistencias, según el sitio especializado Transfermarkt.

Con la selección de mayores ha disputado eliminatorias al Mundial, Copas América y amistosos.

Partidos en total: 74

Goles: 22

Asistencias: 7

Con Junior: dos veces campeón de liga (temporadas 2017-2018 y 2018-2019), campeón de copa (2017) y campeón de superliga (2019).

Con Oporto: dos veces campeón de liga (2019/2020 y 2021/2022, aunque en esta última participó hasta mitad de temporada), campeón de copa (2020).

Con Liverpool: 1 Premier League (2024/2025), 1 FA Cup (2022), 2 EFL Cup (2022, 2024), 1 FA Community Shield (2022/2023).

Con Bayern Munich: 1 Supercopa de Alemania (2025/2026), 1 Bundesliga (2025/2026) y una Copa de Alemania (2025/2026)

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