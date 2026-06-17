Starmer califica de “imprudentes” los disparos de advertencia de un buque de guerra ruso contra un yate británico

Por Hira Humayun y Sophie Tanno, CNN

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, criticó a la tripulación de un buque de guerra ruso por su conducta “imprudente” después de que lanzara tiros de advertencia contra un yate en el canal de la Mancha, un incidente que una navegante británica a bordo describió como “completamente innecesario”.

Durante la cumbre del G7 en Francia este miércoles, Starmer calificó de “muy preocupante” el incidente que involucró al buque de guerra de la Armada rusa Admiral Grigorovich.

“Eso no debió haber ocurrido. Es imprudente, y la pareja que iba en el yate debió de estar aterrorizada”, añadió Starmer.

Jane Kelvey, quien navegaba en aguas internacionales a bordo del yate Bright Future, con bandera del Reino Unido, junto con su esposo Alan, afirmó que las dos embarcaciones “definitivamente no estaban en curso de colisión”.

En declaraciones al programa Newsnight de la BBC este martes, Kelvey explicó que el buque de la Armada rusa “emitió cinco toques de bocina, una señal que significa: ‘¿Nos han visto?’”.

“Giramos inmediatamente dos grados a babor para que pudieran ver que habíamos hecho un cambio deliberado de rumbo, lo que demostraba que los habíamos visto”, afirmó.

“Luego, aproximadamente un minuto después, volvieron a hacer sonar cinco veces la bocina, seguido inmediatamente por cuatro o cinco disparos de armas ligeras”, señaló Kelvey, quien agregó que parecía tratarse de fuego de advertencia y no de disparos dirigidos al yate.

Kelvey aseguró que los disparos fueron “completamente innecesarios” dadas las circunstancias.

“Para nosotros, no era un incidente hasta que comenzaron los disparos”, afirmó.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que la tripulación disparó tiros de advertencia varios cientos de metros por delante del yate, que aparentemente navegaba en una trayectoria que podía provocar una colisión con el buque.

Según un comunicado del ministerio, la tripulación consideró que el yate seguía “un rumbo peligroso” que lo llevaría a una “proximidad peligrosa” con el buque de guerra.

Tras varios intentos sin respuesta de contactar a la tripulación del yate por radio, la embarcación mantuvo su rumbo y la tripulación rusa lanzó bengalas de señalización para llamar su atención, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

El ministerio agregó que el velero continuó con su “aproximación peligrosa” y, cuando se encontraba a unos 150 metros de distancia, el comandante del buque de guerra ruso “decidió abrir fuego de advertencia a lo largo de la trayectoria de la embarcación utilizando armas ligeras del buque”. Según Rusia, el yate cambió entonces de rumbo y se alejó del buque de guerra.

“La tripulación del buque de guerra Admiral Grigorovich actuó en estricto cumplimiento de las normas marítimas internacionales y adoptó todas las medidas necesarias para evitar un incidente”, afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló el martes que los disparos de advertencia no estaban dirigidos contra la embarcación británica, sino que constituían “un intento de evitar una posible colisión”.

Starmer confirmó esa evaluación este miércoles y explicó que el Ministerio de Defensa concluyó que el buque ruso estaba “a la deriva” y que los disparos fueron de advertencia.

El incidente ocurrió a 32 kilómetros al sur de la isla de Wight, fuera de las aguas territoriales del Reino Unido.

El hecho se produjo dos días después de que las Fuerzas Armadas del Reino Unido interceptaran por primera vez un petrolero vinculado a la flota en la sombra de Rusia en el canal de la Mancha, según Starmer. Las autoridades no han vinculado ambos acontecimientos.

Los movimientos de los buques de guerra rusos cuando atraviesan el canal de la Mancha, la zona marítima con mayor tráfico del mundo, son seguidos y vigilados de forma rutinaria por las autoridades británicas. El portavoz indicó que el martes el Admiral Grigorovich estaba siendo escoltado por el HMS Mersey, un patrullero de alta mar de la Marina Real que operaba en la zona en el momento del incidente.

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