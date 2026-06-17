Trump invoca una ley para aumentar la producción de armas tras agotarse las reservas de EE.UU. por la guerra con Irán

Haley Britzky, CNN

El presidente Donald Trump invocó la Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en ingés) para obligar a las empresas de defensa a fabricar más armas después de que la guerra con Irán agotara las reservas.

En un documento firmado la semana pasada, el presidente expresa que encuentra “que existen condiciones que pueden representar una amenaza directa para la defensa nacional o sus programas de preparación”.

“En particular, las restricciones sistémicas en la base industrial de municiones, incluida la capacidad de producción limitada, las frágiles cadenas de suministro, las dependencias de plazos largos y los cuellos de botella de producción relacionados, pueden perjudicar la capacidad de Estados Unidos para producir, mantener y ampliar la disponibilidad de municiones, misiles y equipos necesarios para la defensa nacional”, indica el documento enviado al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Es un movimiento significativo que el presidente obligue a las empresas privadas a incrementar la producción y sugiere un nivel sustancial de preocupación en la administración de Trump sobre las reservas de armas del Pentágono tras la guerra con Irán, así como los conflictos en Gaza y Ucrania en los que EE.UU. suministró armas a Israel y Ucrania.

El Pentágono ha tenido durante mucho tiempo preocupaciones sobre la capacidad de la industria de defensa para producir armas lo suficientemente rápido. Estas preocupaciones fueron agravadas por la guerra de EE.UU. con Irán, en la que se utilizaron partes significativas de reservas clave de misiles, según expertos y funcionarios que han informado a CNN.

El miércoles, Trump dijo que los últimos dos días de la guerra fueron “brutales” y que se utilizaron “bombas por valor de US$ 200 millones”.

“También es costoso, por cierto, además de todo lo demás”, dijo Trump, hablando desde la cumbre del G7 en Francia.

Mientras se desarrollaba la guerra, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros funcionarios del Pentágono expresaban públicamente que EE.UU. tenía lo que necesitaba para librar la guerra y otros conflictos en todo el mundo.

El domingo, tres días después de que se firmara la orden de Trump invocando la Ley de Producción de Defensa, Hegseth dijo en Face the Nation de CBS News a Margaret Brennan que no había crisis con las reservas de armas de EE.UU. y que el problema es “una historia fabricada que los medios quieren difundir”.

Pero en privado, los niveles de municiones han sido una preocupación significativa para el Pentágono. Un análisis reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales encontró que EE.UU. agotó al menos el 45 % de su reserva de misiles de ataque de precisión, y aproximadamente la mitad de sus reservas de misiles interceptores de defensa aérea Patriot y misiles THAAD.

El Pentágono declinó hacer comentarios sobre la orden y remitió las preguntas a la Casa Blanca.

La Ley de Producción de Defensa es una ley de la década de 1950 que es “la principal fuente de las autoridades presidenciales para agilizar y ampliar el suministro de recursos de la base industrial de EE.UU. para apoyar programas militares, energéticos, espaciales y de seguridad nacional”, dice la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La ley permite al presidente exigir a las empresas que prioricen los contratos para entregas consideradas vitales para la defensa nacional de EE.UU., crear incentivos para que la base industrial produzca materiales críticos y, en general, otorga al Gobierno más autoridad para hacer acuerdos con empresas privadas.

La Ley ha sido utilizada en numerosas ocasiones anteriormente para varios esfuerzos. Trump la invocó anteriormente durante la pandemia de covid-19 en su primer mandato para producir cosas como ventiladores, y al comienzo de su segundo mandato para avanzar en la producción de minerales nacionales en los EE.UU. El expresidente Joe Biden también invocó la DPA para acelerar la producción nacional de tecnologías de energía limpia.

La orden de Trump el 11 de junio le indica a Hegseth que “facilite la realización de acuerdos voluntarios y planes de acción para ayudar a asegurar la defensa nacional”. Una de las secciones de la Ley citada por Trump exige el establecimiento de un comité asesor.

CNN informó que antes de que comenzara la guerra con Irán, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, advirtió que una prolongada campaña militar contra Irán podría afectar a los arsenales de armas de EE.UU.

“Los altos gastos en municiones han creado una ventana de vulnerabilidad aumentada en el Pacífico occidental”, dijo anteriormente Mark Cancian, un coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE.UU. y uno de los autores del reciente informe del CSIS, a CNN. “Tomará de uno a cuatro años reponer estos inventarios y varios años más para expandirlos hasta donde deben estar”.

Trump ya había puesto su atención en la base industrial de defensa antes; en enero emitió una amenaza a las empresas diciendo que buscaría limitar recompras de acciones y los salarios ejecutivos a menos que mejoraran la entrega de sus sistemas de armas.

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