Barack Obama toma en sus manos el “trabajo pendiente” de los demócratas —y de él mismo

Por Edward-Isaac Dovere, CNN

El expresidente Barack Obama consiguió este jueves lo que tanto anhelaba: sus palabras grabadas en piedra, un monumento a su presidencia que se alza en el horizonte de Chicago.

Durante los últimos meses, mientras recorría su centro presidencial multiusos de US$ 850 millones, Obama se deslizó por el tobogán del área de juegos y probó las sillas, observando cuáles necesitaban topes para evitar rayar el suelo. Solicitó que se rehiciera todo el texto de una exposición sobre deportes, frustrado porque el texto original no parecía haber sido escrito por un verdadero aficionado.

Pero también les dijo a un grupo de exmiembros de su campaña y administración, la noche anterior a la inauguración del centro, que no creía en la nostalgia y que no tenía intención de regodearse en ella.

“Creo que la nostalgia implica la idea de que hubo algo en el pasado que era de alguna manera dorado y mejor, pero que ahora es inalcanzable”, dijo el miércoles. “Y nos libera de la responsabilidad, porque nos hace sentir como si dijéramos: ‘Bueno, eso fue maravilloso, pero ahora esta es la realidad y no hay mucho que podamos hacer al respecto’”.

Según una encuesta de CNN, los estadounidenses tienen una opinión mucho más positiva de Obama que de Trump o Biden.

“La esperanza y el cambio siguen siendo increíblemente poderosos como contrapunto a lo que representa el Partido Republicano en este momento en Estados Unidos”, declaró a CNN el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Una década después de abandonar el Despacho Oval, Obama sigue siendo el presidente vivo más popular y la principal figura unificadora de un partido asolado por disputas internas y conflictos sobre su rumbo en temas clave. Pero su legado, más allá de quienes se disputaban un lugar en la zona VIP de la inauguración del jueves, es más complejo.

Para algunos, hablar de esperanza y cambio puede parecer ingenuo o una reliquia desconectada de la realidad tras las dos exitosas campañas del presidente Donald Trump. En particular, para sus críticos de la izquierda emergente, la supuesta falta de audacia de Obama durante su presidencia, especialmente en política exterior y asuntos económicos, es precisamente lo que ha llevado a su partido y al país en general a la situación actual.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, un viejo amigo de Obama, describió el centro presidencial como un “esfuerzo activo y comprometido para impulsar y capacitar a los líderes del futuro”.

“Rechazo rotundamente la idea de que Barack Obama sea responsable de lo que vino después”, añadió. “Supongo que todos somos responsables, en muchos sentidos, de la situación actual. Es decir, yo no voté por él, pero todos tenemos una parte de responsabilidad en la situación del país hoy en día”.

En todo el centro presidencial hay letreros pedidos por Obama con el mismo tema: “El trabajo pendiente”, una frase que apareció en sus discursos de su segundo mandato y a lo largo de su etapa posterior a la presidencia.

En varios puntos del museo se escuchan voces que argumentan que Obama fue demasiado lejos o que no fue lo suficientemente lejos, incluso en temas como la inmigración, el cambio climático, la atención médica y la violencia armada, esta última citada a menudo como un gran fracaso de su presidencia.

La hagiografía es un elemento común en todas las bibliotecas presidenciales. La exposición “Crisis y recuperación económica”, por ejemplo, destaca el colapso bancario que heredó Obama y explica cómo “respondió con audacia para rescatarlo y reconstruirlo sobre una nueva base de crecimiento y prosperidad”. La placa “El trabajo pendiente” culpa al Congreso por no haber abordado lo que Obama consideraba los problemas subyacentes de la economía, incluyendo “facilitar la formación de sindicatos para los empleados, garantizar la baja por enfermedad y la baja familiar remuneradas, y aumentar el salario mínimo”, según una fotografía de adelanto compartida con CNN.

“Tomó el legado del Movimiento por los Derechos Civiles y lo vendió a Wall Street”, afirmó Matt Stoller, escritor especializado en economía y director del proyecto liberal American Economic Liberties Project. Stoller añadió: “Prendió la mecha del autoritarismo bajo el mandato de Donald Trump. Creó el escenario propicio para que Donald Trump llegara al poder”.

Pero los principales demócratas están deseosos de apoyar a Obama siempre que puedan.

“Es muy difícil juzgar 10 o 20 años después. En mi época fui un atleta excepcional, pero no hay un solo partido que haya jugado en el que no piense en cosas que podría haber hecho mejor si pudiera volver atrás y revivirlo”, dijo el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, quien jugó fútbol americano en Stanford. “Pero en aquel entonces, Barack Obama fue un héroe, salvó nuestra economía e impulsó a nuestra nación en indicadores muy específicos que perduran y siguen marcando la diferencia”.

Jeffries suele hablar por teléfono o compartir reuniones con Obama. Sus conversaciones abarcan desde asuntos personales hasta análisis estratégicos y consejos políticos, como el apoyo brindado al cierre del gobierno del año pasado.

Jeffries, quien está en camino de convertirse en presidente de la Cámara de Representantes si los demócratas obtienen la mayoría en noviembre, ofreció una referencia deportiva de Chicago para describir lo fundamental que considera el papel que Obama sigue desempeñando para el partido.

“El presidente Obama fue como Michael Jordan mientras estuvo en el cargo”, dijo Jeffries, “y fuera de él es como Phil Jackson”.

Obama, de 64 años, se ha mostrado molesto tanto en público como en privado por su grado de implicación en la política, en parte debido a la influencia perdurable de Trump y a cómo se desarrolló el mandato del expresidente Joe Biden.

Pero a pesar de su reticencia anual a hacer campaña durante más de unos pocos días en cada ciclo electoral, Obama sigue disfrutando del dominio que ejerce en la política demócrata, incluso cuando sus asesores más cercanos, varios de los cuales hablaron con CNN para este artículo, sostienen que su implicación va más allá del ego.

“Sin duda es halagador, pero apunta a algo más importante: el país sigue estando en gran medida alineado con su visión y su historia”, dijo Eric Schultz, asesor que ha estado ayudando a Obama a planificar su etapa posterior a la presidencia desde que trabajó para él en la Casa Blanca. “Son tiempos difíciles, pero si los funcionarios electos de todo el país buscan su opinión, es una buena señal de que sus planteos aún tienen mucha repercusión”.

Una forma sencilla de medir la opinión de los candidatos demócratas sobre Obama es la cantidad de solicitudes de apoyo que llegan a su oficina, la cual, según personas familiarizadas con el asunto, se ha mantenido tan alta como siempre. Otra prueba fueron los grupos de discusión en California el año pasado, que lo identificaron como el mejor portavoz para la propuesta electoral demócrata de redistribuir los distritos electorales del estado. O todas las maneras en que se le ha mencionado, desde el candidato republicano a la alcaldía de Los Ángeles, Spencer Pratt, quien argumentó: “Siento que él y yo tenemos la misma experiencia”, hasta la representante de Florida, Debbie Wasserman Schultz, quien anunció que se postularía en un distrito de mayoría afroamericana en un video con un antiguo cartel de “HOPE” (esperanza) sobre su hombro.

Cuando Obama se involucró en la campaña de primavera para el referéndum sobre la manipulación de distritos electorales —que los demócratas de Virginia aprobaron con éxito pero que posteriormente fue anulado—, Jeffries señaló que los anuncios de ambos lados del tema incluían comentarios del expresidente.

Poco después de que Zohran Mamdani ganara las primarias para alcalde de Nueva York en junio de 2025, Obama lo llamó por teléfono para aconsejarle sobre cómo gobernar correctamente y ofrecerle su apoyo. Ambos ganaron credibilidad: Mamdani ante los escépticos de un socialista democrático de 33 años, y Obama ante los jóvenes agentes de cambio con los que siempre quiere contar.

Según fuentes cercanas al asunto, hacia el final de una reunión a principios de año, Obama le ofreció, como de costumbre, preguntar si podía hacer algo más para ayudar. Mamdani propuso una idea que no cuajó, y luego volvió a pedir ayuda para promover su iniciativa de guardería universal.

Obama se unió a Mamdani para leerles cuentos a niños en edad preescolar y cantar “Las ruedas del autobús” en una guardería del Bronx. La actividad se organizó en torno a un viaje que los Obama harían a Nueva York para ver una función de la obra que coproducen en Broadway. Parecía estar muy lejos de los tuits de Mamdani de 2013, como el que aún se conserva de cuando era estudiante de Bowdoin, con 21 años: “¿Acaso Obama no ha demostrado que el mal menor sigue siendo bastante malo?”.

Aunque no ha estado recibiendo oficialmente a los posibles candidatos presidenciales para 2028, como ya lo hacía en ese momento antes de las elecciones de 2020, Obama ha recibido en su oficina de Washington al gobernador de Maryland, Wes Moore, y al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, para reuniones más largas.

“Comprendo la frustración que siente la gente ahora mismo con la situación actual”, dijo Moore. “La comparto. Creo que hay gente frustrada con el nivel de actitud defensiva, creo que hay gente frustrada con el rumbo que está tomando el país. El presidente Obama no es el culpable. Fue un liderazgo como el suyo el que sirvió de antídoto cuando vimos algo así anteriormente”.

Por eso, Obama no solo debate sobre su legado en un museo.

“Por supuesto que me hubiera gustado algo mejor, un sistema de pago único y demás”, dijo la representante de Arizona, Yassamin Ansari, quien lo presentó el año pasado en una reunión con otros demócratas novatos de la Cámara de Representantes y describió su revelador análisis sobre cómo lidiar con la política de aprobación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que se aprobó en 2010. “Pero estábamos en la década de 2000 y eso no iba a suceder”.

Cuando cursaba el penúltimo año de la escuela secundaria, Ansari hacía campaña puerta a puerta para Obama. Dijo que verlo 20 años después en la misma sala, apenas unos meses después de haber recibido su insignia del Congreso, fue surrealista.

“Tenemos una nueva generación de líderes que está surgiendo ahora mismo, miembros actuales, personas que se postulan para cargos públicos en diferentes niveles en todo el país, que representan esperanza y cambio para el nuevo grupo de estudiantes de secundaria que están ahí ahora”, dijo Ansari. “Ese es todo el legado de Obama”.

Según personas cercanas a su pensamiento, Obama considera que su papel en este momento consiste más en asegurar que una visión del mundo diferente prevalezca mediante momentos cuidadosamente elegidos para expresarse. Está desarrollando sus programas de participación cívica, los Obama Fellows. Desea seguir influyendo en el “arco del universo moral”, como dijo Martin Luther King Jr. en una cita que suele mencionar, al tiempo que intenta guiar a su partido para evitar que se desvíe hacia direcciones que teme que sean contraproducentes.

Ni Obama ni Trump están dispuestos a dejar que el otro se salga con la suya, dadas las problemáticas como la salud y Medio Oriente que marcaron sus respectivas presidencias. Trump suele publicar mensajes sobre Obama usando su segundo nombre, Hussein. Y el miércoles, al comparar sus negociaciones con Irán, Trump dijo: “Se rieron de Obama y dijeron: “Es un estúpido hijo de puta”.

Eso fue, por supuesto, después de que Obama, en una entrevista con “Good Morning America” previa a la inauguración de la biblioteca, criticara la guerra de Trump en Irán y dijera: “Es dudoso que cualquier acuerdo que surja vaya a ser significativamente diferente o una mejora significativa con respecto al acuerdo que teníamos en primer lugar”.

Obama decidió no invitar a Trump a la inauguración, contra el tradicional bipartidismo en torno a los centros presidenciales, visto por última vez en la biblioteca de George W. Bush en 2013. Trump publicó una imagen generada por IA que mostraba una bolsa de basura en la cima de la torre de Obama y dijo que sería “¡una ‘Meca’ para aquellos que odian a Estados Unidos!”.

La desesperación de Obama ante un posible segundo mandato de Trump sigue siendo alta, sobre todo por la falta de oposición de los republicanos. Sin embargo, se alegró al saber que el senador republicano Bill Cassidy, quien perdió las primarias de Louisiana el mes pasado tras no congraciarse con Trump por su voto en el juicio político que lo condenó por los disturbios del 6 de enero, realizó una visita sorpresa al centro hace dos semanas.

Cassidy se encontraba en la zona para la graduación de su nieta en la Universidad de Chicago, a pocas cuadras de distancia, y el personal se puso en contacto con él para conseguir entradas anticipadas para la inauguración informal. Los hombres no tienen una relación afectiva y tampoco hablaron después de la visita. Según una persona cercana a él, Obama comentó que esa actitud forma parte del espíritu que busca para el centro.

Michelle Obama, quien apareció junto a su esposo el miércoles por la noche en el evento para exmiembros de la campaña y la administración, expresó un objetivo más contundente. Dijo que el centro estaba allí “para sentar este legado, para que nadie, absolutamente nadie, pueda actuar como si esto no hubiera sucedido”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.