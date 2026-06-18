El acuerdo de Trump con Irán suscita un inusual reproche por parte de influyentes republicanos

Por Sarah Ferris, Adam Cancryn, Ted Barrett, Morgan Rimmer y Lauren Fox, CNN

Cuando figuras clave del Partido Republicano en el Capitolio se enteraron de los detalles del acuerdo del presidente Donald Trump con Irán, algunos quedaron tan atónitos que simplemente se negaron a hablar del tema.

Pero en menos de 24 horas, un importante bloque de senadores republicanos ha comenzado a dudar abiertamente de los términos de las negociaciones de Trump con Irán, y muchos le instan a que cambie por completo su estrategia.

Algunos, sobre todo aquellos que no están inmersos en campañas de reelección, critican duramente el acuerdo de Trump.

El senador saliente de Louisiana, Bill Cassidy, lo resumió el jueves diciendo: “Irán se fortalece, EE.UU. se debilita”. El senador de Texas, John Cornyn, que también deja el Congreso, afirmó: “Todo lo que he oído me preocupa”.

“Es difícil decir que el acuerdo deja a Irán en una peor situación y a Estados Unidos en una mejor”, declaró la senadora de Alaska Lisa Murkowski, y agregó más tarde: “Se ha gastado mucho dinero, se han perdido algunas vidas y, sin embargo, Irán se encuentra en una situación en la que casi parece que es donde estaba antes”.

Pero las voces republicanas más importantes son aquellas que rara vez, o nunca, se han desviado de la línea del partido de Trump.

El creciente clamor republicano de preocupación representa una clara señal de alerta para Trump: sin cambios sustanciales, cualquier acuerdo final con Irán podría no sobrevivir a una votación, incluso en un Congreso controlado por los republicanos.

Algunos dudan que se llegue a un acuerdo definitivo, lo que dejaría a Trump y al Partido Republicano en un limbo complicado que podría durar años y costarles caro en noviembre.

Existe un gran desánimo en el Senado republicano, según un senador que solicitó el anonimato para hablar con franqueza sobre la dinámica del partido.

El senador también se mostró pesimista sobre las perspectivas de un acuerdo final, afirmando que consideraba improbable que Irán aceptara un acuerdo definitivo.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, inicialmente se mostró reservado sobre el acuerdo del presidente, declarando a los periodistas que aún estaba analizando los detalles y posteriormente añadió que quería asegurarse de que los incentivos financieros estuvieran condicionados al desempeño de Irán, en particular en lo que respecta a sus armas nucleares.

Más tarde, lo calificó como un paso en la dirección correcta, pero señaló que lo consideraba solo un primer paso.

Todo esto indica una disminución del apoyo en todo el partido, incluso entre los leales al presidente, en uno de los momentos más difíciles de la presidencia de Trump, con una creciente inquietud republicana por su proyecto del salón de baile, su campaña de represalias y, más recientemente, la disputa por su jefe de inteligencia.

Además, podría complicar los esfuerzos de la Casa Blanca por lograr muchos otros objetivos antes de las elecciones de mitad de mandato, incluyendo la inminente batalla por un costoso proyecto de ley para financiar las operaciones de guerra contra Irán, que los líderes republicanos esperan aprobar este verano.

Una de las voces disidentes que están surgiendo es la del senador Roger Wicker de Mississippi, el principal republicano de la influyente Comisión de Servicios Armados del Senado.

Wicker se negó a hacer comentarios durante todo un día después de que la Casa Blanca revelara detalles clave del acuerdo.

El jueves, Wicker, quien ha servido tres décadas en el Congreso, emitió una declaración mordaz criticando duramente gran parte del acuerdo, en particular los US$ 300.000 millones destinados al fondo de reconstrucción y la decisión de levantar las sanciones.

“Me preocupa que el memorando de entendimiento deseche los logros de la Operación Furia Épica de una manera totalmente contraria a los objetivos del presidente”, escribió Wicker en el comunicado.

Añadió que el plan de Trump para un fondo de US$ 300.000 millones haría que las ventajas para Irán en un acuerdo anterior con el entonces presidente Barack Obama “parecieran una miseria en comparación”, refiriéndose al acuerdo de 2015 que, según él, era tan malo que recordaba a los fallidos Acuerdos de Múnich de 1938, cuyo objetivo era detener a Adolf Hitler.

En declaraciones a la prensa sobre el acuerdo que Trump estaba negociando, Wicker fue tan cuidadoso con su mensaje público que se negó a responder más preguntas y, en su lugar, distribuyó copias de su declaración entre los periodistas.

Pero Wicker no fue el único en criticar duramente las negociaciones de Trump.

El senador Ted Cruz de Texas, un firme defensor de una línea dura contra Irán, criticó duramente la iniciativa de Trump para crear ese fondo de reconstrucción de US$ 300.000 millones, que liberaría activos congelados y permitiría a Irán beneficiarse potencialmente de la reapertura del Estrecho de Ormuz.

“La historia demuestra que dar miles de millones de dólares a lunáticos teocráticos que quieren asesinarnos es una pésima idea, y creo que, lamentablemente, el presidente está recibiendo muy malos consejos sobre este acuerdo”, declaró Cruz. “Si le damos miles de millones de dólares a Irán, ese dinero se usará para asesinar estadounidenses, así que no creo que debamos hacerlo”.

Otra halcón antiiraní, la senadora Joni Ernst de Iowa, que se retira al final de su mandato, fue inusualmente crítica en su valoración.

“Creo que muchos de nosotros queremos entender a fondo qué piensa la administración y cuál es su estrategia”, declaró a los periodistas. Al ser preguntada sobre el fondo de US$ 300.000 millones, afirmó: “Necesito saber de dónde proviene ese dinero, porque no creo que mis electores estén muy contentos si se trata exclusivamente de fondos públicos estadounidenses”.

Mientras la Casa Blanca se esforzaba por convencer a los senadores de la necesidad del acuerdo, muchos afirmaron que esperaban una sesión informativa detallada por parte de la administración.

El jueves por la tarde, la Casa Blanca celebró su primera reunión telefónica con los miembros del Senado para repasar los detalles, informando a los líderes del Congreso y a los principales legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, según una persona familiarizada con el asunto.

Asimismo, el jueves, el vicepresidente J.D. Vance restó importancia a la reacción negativa proveniente del Capitolio.

“Supongo que les diría a todos, a todos los críticos, lo siguiente: Primero, tengan un poco de fe en el presidente de Estados Unidos. La idea de que vaya a llegar a un acuerdo que haya sido malo para el pueblo estadounidense es absurda”, indicó Vance durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó más tarde: “No creo que nuestro mensaje público haya sido caótico”.

Algunos republicanos de alto rango, como el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, se han puesto en contacto personalmente con algunos de los negociadores de Trump.

Sin embargo, los aliados escépticos señalaron en particular la ausencia del secretario de Estado Marco Rubio en la promoción pública del acuerdo, un halcón antiiraní que goza de gran confianza entre los republicanos de Washington.

“Poner a J.D. Vance como figura principal en lugar de Marco Rubio no va a aumentar la confianza de los republicanos en que se trata de un buen acuerdo”, comentó un exalto funcionario de Trump, haciéndose eco de las preocupaciones privadas de los legisladores de que la administración estaba relajando la presión sobre Irán justo cuando debería estar maximizándola.

y agregó: “Los iraníes no van a hacer absolutamente nada, les vamos a dar un montón de dinero, no van a ceder nada más y nos van a acusar de haber cerrado un mal trato”.

En la Casa Blanca, los funcionarios lamentaron que el compromiso de Estados Unidos con Irán y otros países mediadores de no publicar el texto del acuerdo hasta el viernes estuviera obstaculizando su capacidad para gestionar su implementación.

Trump y otros altos funcionarios, incluido Rubio, también se encontraban en el extranjero participando en la cumbre del G7, lo que limitó su capacidad para comunicar las ventajas del pacto a los legisladores y aliados en Estados Unidos.

Vance, que ya tenía previsto hablar con varios medios de comunicación sobre su nuevo libro, asumió el papel de principal portavoz, presentando el acuerdo como una situación beneficiosa para ambas partes que podría transformar la relación de Estados Unidos con Irán o, en su defecto, al menos garantizar que las capacidades nucleares del país hubieran sido diezmadas.

Pero solo pudo ofrecer las líneas generales del acuerdo. Y al no contar con una copia impresa para compartir, los aliados de Trump y los legisladores republicanos se negaron en gran medida a respaldarlo de inmediato, creando un vacío que fue rápidamente llenado por escépticos críticos y una avalancha de información contradictoria.

“Todos fingimos saber qué contiene”, indicó esta semana un asesor de Trump, mientras la frustración se extendía por el Partido Republicano. “Yo no sé qué contiene”.

En medio del creciente escrutinio, los funcionarios de Trump recurrieron el miércoles a una solución ingeniosa para sortear el acuerdo al que habían llegado para no publicar el texto: leerlo en voz alta a los periodistas en una teleconferencia, lo que permitió a los medios de comunicación publicar el acuerdo íntegro.

Mientras tanto, durante toda la semana, los funcionarios de la Casa Blanca trataron de calmar los ánimos de los legisladores republicanos, con la esperanza de convencerlos de que moderaran sus ataques en público.

El respaldo de Graham al pacto tras una conversación con el enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff —que se produjo después de la tibia reacción inicial del partidario de Irán— fue considerado por los funcionarios de Trump como una victoria particularmente importante. (Días antes, Graham había declarado a la prensa que era “escéptico” de que Irán abandonara sus ambiciones nucleares al final de las negociaciones).

Pero incluso Graham reconoció el jueves que “algunas de las críticas al [memorando de entendimiento] son ​​válidas”.

Pocos legisladores republicanos han estado dispuestos a ofrecer su apoyo incondicional al acuerdo, una reticencia que alimentó la ira de Trump durante los días de cobertura mediática desfavorable.

“Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando, son personas envidiosas, malas o estúpidas”, publicó Trump en Truth Social a las 4:32 a.m., hora de Miami, del jueves.

Unas cinco horas después, añadió: “NUESTRO PAÍS ES FUERTE, SEGURO Y RESPETADO COMO NUNCA ANTES. ¡BIENVENIDOS!”

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Con información de Annie Grayer, de CNN.