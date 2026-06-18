El precio de la gasolina en EE.UU. cae por debajo de US$ 4 por primera vez desde marzo

Por Chris Isidore, CNN

Las gasolineras estadounidenses ahora cobran menos de US$ 4 por galón de gasolina regular, cayendo por debajo de ese precio de referencia por primera vez desde el 30 de marzo.

Según la AAA, el precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos bajó a US$ 3,999 por galón este jueves, casi 3 centavos menos que el día anterior. Indiana registra el precio promedio más bajo, a US$ 3,40, siendo uno de los 28 estados donde el precio promedio es inferior a US$ 4. GasBuddy, otro servicio de seguimiento de los precios de la gasolina, sitúa el precio a primera hora de este jueves en torno a los US$ 3,98, tras haber caído por debajo de los US$ 4 el domingo.

Este hito se produce justo cuando el estrecho de Ormuz está a punto de reabrirse, como parte de un memorando de entendimiento oficial entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra. El cierre del estrecho a finales de febrero interrumpió cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo, lo que provocó un fuerte aumento de los precios del gas y el petróleo.

El precio promedio nacional de la gasolina ha bajado cada día desde que alcanzó un máximo de US$ 4,56 el 21 de mayo, ante la esperanza de que las negociaciones en curso condujeran a la reapertura del estrecho. Pero incluso si los precios continúan bajando, los expertos no prevén que alcancen pronto el promedio de US$ 3 por galón anterior a la guerra.

En primer lugar, llevará tiempo que el flujo de petróleo vuelva a los niveles normales.

Matt Smith, analista principal de petróleo de Kpler, declaró a CNN que probablemente se necesitarán tres o cuatro meses para que los buques cisterna vuelvan a navegar por el estrecho. Añadió que reponer los suministros perdidos durante los meses de combates llevará aún más tiempo.

Pero los barcos atrapados en el golfo Pérsico no son el único problema. Gran parte de la producción y refinación de petróleo en la región se paralizó prácticamente por completo cuando los buques cisterna quedaron aislados. Algunas instalaciones petroleras también resultaron dañadas por los combates, por lo que llevará algún tiempo reactivarlas, según los expertos.

El petróleo crudo es un mercado global. Aunque relativamente poco petróleo de Medio Oriente se destine a Estados Unidos, el mayor productor mundial, su flujo sigue determinando lo que pagan los consumidores y las empresas estadounidenses. Además, los precios del petróleo a largo plazo, que son el factor más influyente en el precio de la gasolina, no muestran indicios de volver a caer por debajo de los US$ 70 por barril de antes de la guerra en lo que resta de la próxima década.

Los dueños de gasolineras también bajarán los precios a un ritmo más lento del que los subieron. Esto se debe a que muchos redujeron sus ganancias para mantenerse competitivos ante el aumento de los precios mayoristas de la gasolina. Muchos ahora intentarán compensar esa pérdida.

“Hay un viejo dicho: los precios de la gasolina suben como un cohete y bajan como una pluma”, dijo Tom Kloza, analista petrolero independiente y asesor de la importante compañía petrolera Gulf Oil.

Esa es una de las razones por las que el precio minorista promedio ha bajado solo 2 centavos al día desde su punto máximo. Compárese esto con el aumento de precio de más de US$ 1 durante el primer mes de la guerra, el mayor incremento mensual de este siglo.

El exceso de reservas de petróleo y la liberación de reservas de emergencia en todo el mundo impidieron que los precios del petróleo y el gas subieran aún más. Con las reservas en sus niveles más bajos en décadas, algunos expertos prevén que los precios en las gasolineras podrían superar los US$ 4 por galón a finales de este verano, con el aumento de la demanda de combustible. E incluso si no es así, es extremadamente improbable que vuelvan a bajar de los US$ 3.

“Ya veremos cuál es la nueva normalidad”, dijo Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners. “Pero no va a ser gasolina a US$ 2,85”.

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Con información de David Goldman, de CNN.