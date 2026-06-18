Estados Unidos vs. Australia, por el Grupo D del Mundial 2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Después de dar una de las grandes sorpresas de la primera rueda de partidos en el Mundial 2026, Estados Unidos tiene este viernes la obligación de confirmar que está llamado a grandes cosas en el escenario más importante del fútbol mundial.

El seleccionado de las barras y las estrellas goleó sin piedad a una Paraguay desconocida en el estreno, marcando cuatro goles, que pudieron ser más. Incluso los norteamericanos se dieron el gusto de sacar en el entretiempo a Christian Pulisic, la gran figura del partido.

Sin embargo, en medio de un grupo que se presumía extremadamente parejo, el seleccionado que dirige Mauricio Pochettino ahora deberá verse las caras con Australia, un rival que, por lo que se vio en su victoria ante Turquía, presentará más desafíos que el combinado nacional guaraní.

Estados Unidos mostró un amplio repertorio ante Paraguay, jugando un juego de posesión en velocidad, con transiciones ágiles, toques de balón precisos y muy buenas combinaciones por el centro del campo. Pulisic fue figura durante su tiempo en cancha, pero Balogun también se destacó con dos goles, y Dest fue imparable por la banda derecha. Además, Tillman fue un todoterreno, recuperando y llegando al área rival.

Pero en su segundo partido no tendrá a un rival sin ritmo, apagado y físicamente inferior. Por el contrario, Australia podría ser una piedra en el zapato porque tiene un estilo de juego que puede resultar un antídoto para un equipo tan ofensivo. Ya le pasó a Turquía, que fue muy superior en el control del balón, pero que cayó en la trampa de adelantar demasiado sus líneas, quedando a merced de la potencia de Touré y de la velocidad electrizante de Irankunda y Metcalfe, dos que defienden por las bandas y que cuando el equipo empieza la transición se lanzan al ataque directo.

Estados Unidos va a tener la posesión del balón. De eso no hay dudas. Básicamente porque Australia no intentará tenerlo. Se replegará en defensa y apostará por hacer daño de contragolpe. Estados Unidos deberá estar muy atento en las coberturas para no sufrir como lo hizo Turquía. Encontrar un gol rápido (como ante Paraguay) puede ser la llave del partido.

El partido podría terminar con la clasificación de Estados Unidos a dieciseisavos de final, donde ya está México, otro anfitrión. Para ello, los norteamericanos deben ganar y que Turquía no derrote a Paraguay. Si los europeos ganan, estirarán la definición de la zona hasta la última jornada. De todas maneras, si EE.UU. saca los primeros seis puntos, es prácticamente imposible que no termine al menos como uno de los mejores terceros.

Sin embargo, es una espada de doble filo, porque si pierde ante Australia, prácticamente se despedirá de la posibilidad de finalizar como primero en la zona. En ese caso, solo lo salvaría un triple empate con los Socceroos y Paraguay, algo altamente improbable a estas alturas.

Estados Unidos tiene el historial a favor ante los oceánicos, aunque nunca se vieron las caras en un Mundial. Australia ganó 1-0 el primer enfrentamiento, allá por 1992, mientras que hubo un empate sin goles en 1998. Los últimos dos partidos fueron para los norteamericanos: 3-1 en 2010 y 2-1 en octubre de 2025.

Estados Unidos: Matt Freese; Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream; Alex Freeman, Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic, Malik Tillman y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

En Estados Unidos estará disponible en FOX Sports (en inglés), Telemundo (en español) y la aplicación Peacock, mientras que en México podrá verse por TUDN, TV Azteca y ViX.

En Argentina irá por DSports, TyC Sports, Flow, Paramount+, DGO y TyC Sports Play; y en España serán DAZN y La 1 las opciones. En Colombia: DGO, DSports, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video.

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