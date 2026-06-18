Gobierno de Trump abandona el plan de cerrar un crucial sistema de monitoreo oceánico tras una fuerte reacción bipartidista

Por Laura Paddison y Ella Nilsen, CNN

El Gobierno de Trump dio marcha atrás en su controvertida decisión de desmantelar un sistema crucial de monitoreo oceánico que aporta información vital sobre la salud de los océanos del mundo, tras una fuerte reacción bipartidista en el Congreso.

La Iniciativa de Observatorios Oceánicos se estableció en 2016 e incluye alrededor de 900 instrumentos distribuidos por partes del Pacífico y el Atlántico, diseñados especialmente para soportar la inmensa presión y la salinidad corrosiva de las profundidades oceánicas.

A finales de mayo, la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés), que financia el sistema de aguas profundas de US$ 386 millones anunció que retiraría boyas y otros equipos submarinos frente a las costas de Alaska, Washington, Oregon, Carolina del Norte y Groenlandia, en lo que denominó una “reducción del alcance” de la red.

Sin embargo, este jueves, la NSF anunció que detendrá estos planes y convocará a un panel de expertos para “identificar un camino sostenible” a seguir.

Una de las redes de observatorios ubicadas frente a las costas de Oregon y Washington ya fue retirada, pero la NSF declaró que está “desarrollando planes para reinstalar el equipo”. La organización confirmó que “no procederá con la retirada ni la reducción del alcance del equipo en las redes restantes”.

El cambio de postura de la NSF llega en medio de una intensa reacción contra su decisión original. Los expertos temían que EE.UU. descuide los océanos mientras atraviesan un periodo de enormes cambios, con temperaturas fuera de lo normal que alimentan tormentas devastadoras y amenazan la pesca, y ante el temor de que un sistema crítico de corrientes del océano Atlántico pueda colapsar.

Científicos marinos consultados previamente por CNN afirmaron que abandonar el sistema de monitoreo es “una insensatez” y “contraproducente”.

Legisladores de ambos partidos expresaron sus objeciones. “Desmantelar la Iniciativa de Observatorios Oceánicos es una estupidez mayúscula, que cuesta millones de dólares a los contribuyentes y destruye una fuente vital de datos climáticos”, escribió el senador demócrata de Oregon, Jeff Merkley, en un comunicado.

El miércoles, Merkley y la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, aprobaron legislación bipartidista en el Senado para bloquear el uso de fondos federales para desmantelar el sistema hasta que la NSF realice una “revisión y evaluación exhaustivas” de la red, con aportes de científicos y comunidades costeras.

Tras el anuncio del jueves de la NSF, Murkowski celebró la decisión como una “enorme victoria para las comunidades costeras y los pescadores de todo el país”.

La demócrata Zoe Lofgren, miembro de mayor rango del Comité de Ciencia de la Cámara de Representantes, de California, dijo que la marcha atrás de la NSF es bienvenida, pero advirtió que aún no está claro “cuánto daño han hecho”.

“Esto nunca debió ocurrir”, dijo a CNN en un comunicado. “Este plan era ilegal. La NSF gobierna mediante el caos y disparates reaccionarios. Los científicos y las economías costeras que dependen de estos datos merecen algo mejor”.

Lofgren dijo que ella y su equipo seguirán de cerca las acciones de la NSF. Sus “próximos pasos deben ser nada menos que reemplazar cualquiera de los instrumentos que ya se han retirado y cesar todas las actividades de reducción del alcance hasta que se haya solicitado asesoramiento legítimo de expertos”, dijo.

La NSF dijo que “sigue comprometida con las ciencias oceánicas, con la administración responsable de su infraestructura de investigación y con el apoyo a las partes interesadas que dependen de ella”.

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