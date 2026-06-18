Una madre de Colorado fue acosada y asesinada por su esposo. Su caso dio origen a una ley para proteger a otras víctimas

Por Faith Karimi, CNN

Kristil Krug pasó los últimos meses de su vida intentando identificar a quien la acosaba.

La madre de Colorado creó lo que llamó un “registro de acoso” para documentar los mensajes de texto vulgares y los correos electrónicos amenazantes que recibía. Cuando los mensajes no se detuvieron, contrató a un investigador privado. Y cuando el acosador empezó a mencionar detalles íntimos de su vida —como la placa vencida de su vehículo y una visita al dentista— acudió a la policía.

Los investigadores dijeron que solicitaron órdenes judiciales a empresas tecnológicas y de comunicaciones para obtener registros telefónicos, cuentas de correo electrónico y otras pruebas digitales relacionadas con el remitente. Pero pasaron semanas sin recibir respuesta.

Abrumada por el miedo, Krug recibió entrenamiento en el uso de armas de fuego y compró una pistola y gas pimienta. También practicó simulacros con sus tres hijos —de 14, 11 y 8 años en ese momento— por si la persona que la atormentaba irrumpía en su casa, contó su prima, Rebecca Ivanoff.

Pero el 14 de diciembre de 2023, dos meses después de que comenzaran los mensajes, el caso dio un giro devastador. Tras dejar a sus hijos en la escuela, Krug fue hallada apuñalada de muerte en el garaje de su casa de unos 325 metros cuadrados en Broomfield, un suburbio de Denver. Tenía 43 años.

Solo después de su muerte los investigadores recibieron los registros que vinculaban teléfonos desechables y cuentas de correo electrónico falsas con un sospechoso inesperado: su esposo, Daniel Krug.

El año pasado, Krug fue declarado culpable de acoso, suplantación de identidad y asesinato en primer grado. El hombre, de 45 años, cumple una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en una prisión estatal de Sterling, Colorado.

Pero para la familia de Kristil, el veredicto fue apenas el primer paso. Según su prima, las pruebas clave del caso llegaron demasiado tarde y el desafío más importante era corregir un sistema que, a su juicio, le costó la vida.

“Las empresas de comunicaciones tenían la clave para descubrir la verdadera identidad de su acosador y, en última instancia, de su asesino. La información estaba fácilmente disponible y podía haberse entregado, pero no ocurrió”, dijo Ivanoff. “Este es un enorme vacío en nuestro sistema y tenemos que cerrarlo”.

Ivanoff, exfiscal, se unió a activistas y legisladores de su estado, Oregon, para impulsar respuestas más rápidas a las órdenes judiciales en casos de acoso y violencia doméstica. Sus esfuerzos dieron lugar a una ley que entró en vigor el mes pasado en Oregon y que espera sirva de modelo para otros estados, incluido Colorado.

Conocida como la Ley de Kristil, la norma obliga a las empresas tecnológicas y de comunicaciones en Oregon a acelerar el cumplimiento de órdenes judiciales en casos de violencia doméstica y acoso. Según la ley, las plataformas de redes sociales deben responder en un plazo de 72 horas, mientras que las empresas de comunicaciones disponen de cinco días.

“Ella hizo todo bien. Hizo todo lo que se le dice a una persona que haga en una situación así. Esta parte del sistema le falló”, dijo Ivanoff.

Se cree que la ley de Oregon es la primera de su tipo en el país, afirmó el representante estatal Kevin L. Mannix, uno de los principales impulsores del proyecto. “En los casos de violencia doméstica y acoso, la rapidez salva vidas”, señaló en un comunicado.

Mark Leymon, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de Portland, en Oregon, dijo que la nueva ley aborda un problema real. Aproximadamente el 80 % de las víctimas de acoso sufren hostigamiento a través de la tecnología, y el acoso suele ser un precursor de la violencia letal en casos de parejas sentimentales, explicó.

“La investigación muestra que en la mayoría de los casos de feminicidio hubo acoso durante el año previo al asesinato. Por eso, un acceso más rápido a las pruebas digitales no es simplemente una mejora marginal; podría salvar vidas”, afirmó.

Kristil Krug e Ivanoff crecieron en Colorado y Oregon, respectivamente.

Como las únicas hijas de dos hermanas, compartieron veranos de infancia en vacaciones familiares en la playa y aventuras de rafting en aguas bravas. La vida adulta las llevó por caminos distintos, pero ambas mantuvieron una relación cercana.

“Era una relación fácil y divertida, y estábamos presentes en los momentos importantes de la otra. Ella estuvo en mi graduación de la facultad de Derecho y yo estuve en su boda”, dijo Ivanoff. “Y aunque no hablábamos todo el tiempo, era una de esas personas con las que puedes retomar la conversación exactamente donde la dejaste”.

Kristil Krug trabajaba como ingeniera bioquímica, pero gran parte de su vida giraba en torno a sus tres hijos y a su amor por el ballet y la danza.

“La danza era una parte muy importante de su vida”, dijo Ivanoff. “Probablemente le habría gustado dedicarse profesionalmente a eso, pero era una persona más realista”.

El 2 de octubre de 2023, su vida cotidiana en los suburbios cambió de rumbo de forma repentina.

Un mensaje apareció en su teléfono desde un número que no reconocía.

“Voy a Boulder cada pocas semanas y pensé que podríamos encontrarnos. ¿Te animas?”, decía el mensaje, según una declaración jurada de la policía de Broomfield.

El remitente afirmaba ser un exnovio que vivía en Utah y le exigía que se reuniera con él. Luego llegaron más mensajes de texto y correos electrónicos. Pronto comenzaron a llegar a cualquier hora del día.

Como ella no respondía, los mensajes se volvieron cada vez más frecuentes, obscenos e inquietantes. Para noviembre, el remitente enviaba fotografías de los genitales de un hombre y hacía referencia a detalles que solo alguien cercano a ella podría conocer.

“Tu placa está vencida. Tienes que arreglar eso”, decía uno de los mensajes. La matrícula de su vehículo había vencido el mes anterior.

Una semana después, recibió un mensaje de texto del acosador diciendo que la había visto en el dentista. En efecto, había ido al dentista ese mismo día.

Cada vez que bloqueaba al remitente, aparecía un nuevo número con más mensajes. Guardó capturas de pantalla y correos electrónicos, y catalogó las pruebas en el registro que seguía ampliando.

“Básicamente reunió hasta el más mínimo detalle de cada contacto, de cada mensaje y de su reacción ante ellos”, dijo Ivanoff. “Aunque estaba completamente traumatizada, hizo mucho más de lo que razonablemente podríamos esperar de una víctima de un delito”.

El incesante aluvión de mensajes mantenía a Kristil Krug en estado de alerta. Tomó cursos de seguridad en el manejo de armas de fuego y comenzó a portar un arma oculta. El 9 de diciembre de 2023 —cinco días antes de que la mataran— recibió un certificado de entrenamiento con armas de fuego.

En las últimas semanas antes de su muerte, las amenazas se volvieron más sombrías.

“No perteneces a esa casa grande. Me perteneces a mí”, decía uno de los mensajes. “Me desharé de él y podremos estar juntos”.

En ese momento, Daniel Krug trabajaba para una agencia de salud pública de Colorado. Como nadie sabía que él estaba detrás del acoso, la policía local consideró que los mensajes representaban una amenaza para su seguridad y envió agentes a su lugar de trabajo para verificar que estuviera bien.

En las semanas previas al asesinato, Daniel Krug tomó medidas elaboradas para crear la ilusión de que existía un acosador, dijeron los fiscales. Utilizó cuentas de correo electrónico alternativas y teléfonos desechables para ocultar su identidad, aunque los investigadores rastrearon posteriormente algunos de los mensajes hasta una dirección IP de su trabajo. Según la policía, uno de los teléfonos desechables fue comprado con una tarjeta de regalo Visa registrada a su nombre.

El día antes de matar a su esposa, dijeron los investigadores, Daniel Krug hizo una búsqueda en Google: “¿Qué tan fuerte habría que golpear a alguien en la cabeza para dejarlo inconsciente?”.

La mañana del 14 de diciembre de 2023, esperó a que su esposa entrara al garaje después de dejar a sus hijos en la escuela, dijeron los fiscales. Según la acusación, la atacó por sorpresa por la espalda, la golpeó en la cabeza con un objeto contundente y la apuñaló en el corazón. Las autoridades dijeron que llevaba consigo una pistola cargada y oculta cuando fue atacada.

Más tarde ese mismo día, Daniel Krug llamó a la policía y solicitó una verificación de bienestar, afirmando que llevaba horas sin poder comunicarse con su esposa. Un agente encontró el cuerpo ensangrentado de Kristil Krug en el garaje.

Daniel Krug no declaró en su juicio el año pasado. Su abogado, Phillip Geigle, dijo al jurado que no había sangre en la ropa de su cliente ni otras pruebas físicas que lo vincularan con el crimen. “Les digo que el señor Krug no mató a su esposa”, afirmó Geigle, según la afiliada de CNN KMGH-TV.

Pero los fiscales sostuvieron que Daniel Krug era un asesino cuyo plan tenía un único objetivo: asustar a su esposa para que abandonara sus intenciones de divorciarse. Según la declaración jurada de la policía, Kristil Krug buscaba obtener la custodia total de los tres hijos de la pareja.

“Fue un asesinato brutal y premeditado, precedido por meses de manipulación, abuso emocional y engaños”, dijo el fiscal de distrito Brian Mason después de la sentencia. “Daniel Krug aterrorizó a su esposa, a sus hijos y a un hombre inocente, todo para controlar y luego asesinar a una mujer que ya no quería estar con él”.

Como los fiscales revelaron pocos detalles antes del juicio, Ivanoff conoció la magnitud de lo que había vivido su prima durante las audiencias. Quedó devastada.

“No supe del registro de acoso ni del contenido completo de los mensajes hasta después de que la asesinaran”, dijo. “Básicamente, ella había reunido todo su caso”.

Kristil Krug acudió a la policía a comienzos de noviembre con su registro de acoso. El 17 de noviembre, un juez aprobó órdenes judiciales para obtener información de Verizon y TextNow sobre los números telefónicos, y los detectives las enviaron a las compañías. También se emitió una orden judicial dirigida a Google para obtener información de varias direcciones de correo electrónico, aunque tuvo que presentarse de nuevo a comienzos de diciembre debido a un error tipográfico, según registros policiales.

Los investigadores no recibieron la información.

Después de que Krug fuera hallada muerta, los investigadores volvieron a presentar solicitudes a las empresas y pidieron una respuesta acelerada. Google y TextNow proporcionaron los datos casi de inmediato, mientras que Verizon respondió aproximadamente dos meses después de que ella fuera asesinada, según documentos policiales.

“Los niños no deberían perder a su madre cuando existe información que puede utilizarse para actuar”, dijo Ivanoff. “Y cuando esa información se entrega a tiempo a las autoridades, permite que las víctimas elaboren un plan de seguridad y que la policía tome las medidas adecuadas para realizar arrestos”.

CNN contactó a las tres compañías para solicitar comentarios, pero no había recibido respuesta.

En septiembre de 2025, Google dijo a NBC News que utiliza varios factores para priorizar las respuestas a órdenes judiciales, incluida la clasificación que las autoridades otorguen a un caso como emergencia.

“En Google reconocemos la importancia crítica de mantener flexibilidad en nuestros procesos para clasificar adecuadamente los casos según sus circunstancias particulares, especialmente al evaluar si existe una emergencia en curso”, dijo la empresa.

Verizon dijo a NBC que, por lo general, responde a las solicitudes en el orden en que las recibe, aunque acelera aquellas que las autoridades consideran urgentes. La compañía agregó que normalmente desconoce la naturaleza de las investigaciones.

Verizon recibió casi 22.000 órdenes judiciales de las autoridades en Estados Unidos durante la segunda mitad de 2023, según un informe de transparencia de la empresa. Durante ese mismo período, Google recibió más de 35.000 órdenes judiciales que buscaban pruebas para casos penales en Estados Unidos y entregó al menos parte de la información solicitada en el 89 % de los requerimientos, según indicó la compañía en un informe.

El Departamento de Policía de Broomfield se negó a comentar cuánto tiempo tardaron los investigadores en obtener los datos de comunicaciones en el caso de Krug y si haberlos recibido antes habría marcado alguna diferencia.

“Aunque no podemos especular sobre resultados alternativos, es justo decir que el acceso oportuno a información crítica es esencial en las investigaciones de personas desaparecidas y de delitos violentos”, dijo Rachel Haslett, portavoz del departamento.

“Los esfuerzos de la familia de Kristil para honrar su vida mediante la defensa de esta causa y posibles cambios legislativos son profundamente respetados. Transformar una pérdida inimaginable en algo que podría ayudar a proteger a otras personas es un acto extraordinario de fortaleza”.

Leymon, el profesor de justicia penal, dijo que la ley de Oregon corrige una debilidad clave en la lucha contra la violencia doméstica y el acoso. Sin embargo, añadió que su eficacia respecto de empresas ubicadas fuera del estado probablemente dependerá de futuros desafíos judiciales.

“En el amplio y complejo sistema de justicia penal, esto es solo una pieza de un rompecabezas interconectado”, dijo.

Los hijos de Kristil Krug están siendo criados por un familiar. Están “rodeados de amor”, dijo Ivanoff, quien se negó a compartir más detalles para proteger su privacidad.

Para la familia, el duelo se ha transformado en una misión. En febrero, Ivanoff se sentó en la Cámara de Representantes de Oregon junto a sus padres y otros defensores de la iniciativa mientras los legisladores votaban para aprobar la Ley de Kristil.

“Vamos a salvar vidas”, recuerda Ivanoff haber pensado ese día. “Esto formará parte del legado de Kristil, y la gente conocerá su historia y su nombre”.

Con la Ley de Kristil ya en vigor en Oregon, Ivanoff espera que Colorado, el estado natal de su prima, sea el siguiente. En marzo, Colorado aprobó una legislación que exige que las empresas de redes sociales respondan a las órdenes judiciales de las autoridades en un plazo de 72 horas. Pero, según ella, esa ley no va lo suficientemente lejos.

“Si esa ley hubiera estado vigente cuando Kristil fue atacada, no habría marcado ninguna diferencia en su caso porque su asesino no utilizó redes sociales. Utilizó mensajes de texto y correo electrónico”, dijo.

Ivanoff espera ayudar a activistas de otros estados a impulsar legislaciones similares a la Ley de Kristil.

“Este no es un asunto partidista”, dijo. “Es una solución de sentido común”.

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