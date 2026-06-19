Ecuador vs. Curazao, por el Grupo E del Mundial 2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Obligación. Esa es la palabra que más se repite por estas horas en Ecuador, en la antesala a lo que será un partido de ganar o ganar. Mejor dicho, de golear o golear. Y es que la derrota (inmerecida) de la primera fecha ante Costa de Marfil alteró todos los planes con los que la Tri desembarcó en Norteamérica para el Mundial 2026.

Ecuador llega al duelo ante la debutante (ya no tanto) Curazao necesitada de triunfo y goles, algo que escasea desde que Sebastián Beccacece se hizo cargo del equipo.

El argentino blindó a una defensa ya de por sí buena y fabricó una muralla en su arco propio, y con eso le alcanzó para clasificar con tranquilidad a la Copa del Mundo, incluso como el segundo mejor de Sudamérica, construyendo un invicto de 19 partidos.

Todo eso se vino abajo en 90 minutos ante Costa de Marfil. Hizo lo que casi nunca hace: concedió una oportunidad. Y no lo perdonaron. Lo que sí se repitió fue la anemia goleadora que lo persigue ya desde hace tiempo. La faceta ofensiva es el gran debe que tiene esta selección, donde si no aparece Enner Valencia cuesta encontrar otro futbolista confiable frente al arco. Los números hablan por sí solos: 20 goles en 21 partidos en la era Beccacece.

Esos números preocupan principalmente porque ahora deberá buscar muchos de esos goles en 90 minutos ante Curazao, que ya le concedió siete a Alemania en su debut absoluto en el Mundial.

La necesidad de anotar se explica en el nuevo formato de la Copa del Mundo, que incluye la clasificación de algunos terceros de grupo y un nuevo método de desempate para selecciones igualadas en puntos (el sistema olímpico, de duelos directos).

Ecuador ya sabe que es prácticamente imposible que pueda superar a Costa de Marfil, que también debe jugar con los caribeños. La Tri perdió el duelo directo y en caso de igualar en puntos quedará debajo de los africanos. Entonces, el equipo de Beccacece jugará prácticamente mano a mano con Alemania para meterse en 16avos de final de manera directa.

Sin embargo, en caso de que Ecuador venza (lo más lógico) a Curazao y luego empate o pierda con Alemania, no estaría todo perdido, al menos de forma automática. La Tri quedaría tercera y allí se compararía con los otros terceros de todos los grupos para ver si le alcanza. Por eso necesita todos los goles que pueda ante Curazao, para engordar la diferencia de tantos ante los competidores de otras zonas.

Enfrente tendrá a un equipo que ya no sentirá los nervios del debut. La aplastante goleada sufrida ante Alemania puede haber pegado en lo anímico, pero el seleccionado caribeño sabe que ya no tiene nada que perder.

De lo que se vio ante los teutones, es un equipo que entrega el balón al rival y junta muchas piernas cerca del arco propio, pero tiene problemas ante la movilidad de los jugadores rivales. Además, evidenció desatenciones en la pelota parada.

Las corridas de Comenencia por derecha y el empuje de Locadía en el ataque son sus principales virtudes ofensivas, aunque habrá que ver si no modifica el plan al no tener ahora a Alemania enfrente. Eso sí, mostro un buen estado físico, una alarma que saltó en Ecuador en la primera fecha, cuando se vio totalmente superado en ese aspecto por los marfileños en los últimos 20 minutos.

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece.

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Kenji Gorré. DT: Dick Advocaat.

8 p.m. de Miami.

5 p.m. de Los Ángeles.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Quito.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

En Estados Unidos, el juego irá por Univision, TUDN, Telemundo, FOX Sports y FOX Deportes, ViX, Peacock y Fubo. En México será por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX.

En Colombia, el partido podrá verse por Caracol Televisión, Canal RCN, DSports y DGO, mientras que, en Argentina, se verá por DSports, Flow y DGO.

En España, la opción será La 1, Teledeporte y DAZN.

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