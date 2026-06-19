Giorgia Meloni dice que Trump inventó una historia sobre que supuestamente le rogó por algo. No sería la primera

Análisis de Daniel Dale, CNN

Después de que un medio de comunicación italiano informara que el presidente Donald Trump dijo que la primera ministra Giorgia Meloni le había “rogado” por una foto en la cumbre del G7 esta semana, Meloni publicó rápidamente una respuesta en redes sociales. Trump, aseguró, había “inventado por completo” la historia, y ella estaba “conmocionada”.

No sabemos con certeza quién dice la verdad en este caso. Lo que sí podemos afirmar es que, si Trump realmente inventó la historia, nadie debería sorprenderse. El presidente tiene un historial de años contando historias falsas o muy cuestionables sobre personas que supuestamente le suplicaban cosas.

A Trump le gusta especialmente hacer este tipo de afirmaciones cuando habla de alguien que en su día lo apoyó, pero que luego pasó a criticarlo a él o a sus políticas, tal como hizo este año la conservadora Meloni respecto a la guerra del presidente con Irán y sus amenazas arancelarias. Es su versión de la vieja táctica de dominio para salvar las apariencias: “No puedes despedirme, yo renuncio”.

En lugar de arriesgarse a parecer rechazado, finge que fue él quien rechazó a la otra persona.

“En el mundo de Trump, todo el que se vuelve contra él en algún momento le pidió un favor y fue rechazado, haciendo que Trump sea el macho alfa al final”, publicó en redes sociales Orin Kerr, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford… hace siete años, una buena indicación de cuánto tiempo lleva Trump usando esta táctica.

Por supuesto, Trump ha sido durante décadas una persona rica y poderosa a la que a veces sí le ruegan cosas. Pero múltiples historias de Trump sobre personas que supuestamente le han “rogado”, o de algún otro modo le han pedido favores o clemencia, han sido desacreditadas con pruebas documentales o rechazadas en detalle por personas con un historial de veracidad mucho mejor que el suyo.

Por ejemplo, en 2016, Trump afirmó que Cheri Jacobus —una operadora política republicana que lo criticó duramente y que más tarde dijo haber abandonado el partido debido a su candidatura presidencial ese año— “les suplicó un trabajo a los de mi equipo. La rechazamos dos veces y se volvió hostil”. Sin embargo, Jacobus tenía pruebas de que fue el equipo de campaña de Trump quien la contactó en 2015 para hablar de trabajar con él, y no al revés.

“Mintió”, escribió ella en X en 2017. (En una demanda por difamación presentada por Jacobus —que no prosperó—, el equipo legal de Trump argumentó que sus declaraciones constituían una retórica hiperbólica demasiado vaga como para considerarse difamación).

También en 2016, Trump afirmó que Brent Bozell —un activista conservador que había escrito un artículo crítico contra Trump en una revista— acudió anteriormente a su oficina “suplicando dinero como un perro”. No obstante, Bozell —quien más tarde se convirtió en partidario de Trump y ahora es el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, nombrado por el propio Trump— escribió en un libro de 2019 que aquel tuit de Trump “no era cierto”, y explicó: “Yo no acudí a él en busca de dinero; él me invitó a almorzar para hablar de su posible campaña. No me había humillado. Ni siquiera había pedido dinero. Él lo ofreció”.

Las historias de Trump sobre personas que imploran su benevolencia pueden ser difíciles de desmentir, ya que él suele situarlas en reuniones o conversaciones privadas. Sin embargo, cuando es posible someter estas historias a un escrutinio independiente, tienden a desmoronarse rápidamente.

Un caso destacado es la polémica cena a solas que Trump mantuvo con el entonces director del FBI, James Comey, en enero de 2017. Tras destituir a Comey en mayo de 2017, Trump declaró: “Creo que él pidió la cena. Y quería seguir en el cargo de jefe del FBI”. Sin embargo, Comey testificó ante el Congreso que había sido Trump quien le había invitado a cenar —obligándole a cancelar una cita prevista con su esposa— y que Trump había sacado a relucir el futuro de Comey en la dirección del organismo y exigió “lealtad”.

¿Quién tenía razón? Comey, según pruebas de la propia Casa Blanca de Trump. El fiscal especial Robert Mueller encontró que “pruebas sustanciales corroboran el relato de Comey sobre la invitación a cenar y la solicitud de lealtad” y señaló que el “diario de actividades del presidente confirma que el presidente ‘extendió una invitación a cenar’ a Comey”.

En 2017, después de que el senador republicano saliente Bob Corker, de Tennessee, pareciera ofrecer una crítica velada a Trump al describir a algunos altos funcionarios del Gobierno como “personas que ayudan a separar a nuestro país del caos”, Trump afirmó: “El senador Bob Corker me ‘rogó’ que lo respaldara para la reelección en Tennessee. Dije “NO” y él se retiró (dijo que no podía ganar sin mi respaldo)”. Sin embargo, la oficina de Corker declaró que Trump había animado repetidamente al senador a presentarse de nuevo y le ofreció su apoyo.

Poco después, Corker describió a Trump como “un presidente totalmente mentiroso”.

Ese lenguaje fue más diplomático que el utilizado ese mismo año por el presentador de televisión progresista John Oliver en respuesta a una acusación de Trump en el mismo sentido.

Después de que Oliver dijera en 2015 que no tenía interés en invitar a Trump a su programa, Trump aseguró que, en realidad, Oliver había hecho que “su gente llamara para pedirme que participara en su programa, que es muy aburrido y tiene poca audiencia”, pero que él respondió: “’NO, GRACIAS’. ¡Una pérdida de tiempo y energía!”.

El programa dijo que Trump nunca había sido invitado; Trump nunca presentó pruebas en contrario. Y Oliver dijo en 2017: “Fue una mentira total. Una mentira sin sentido. ¿Qué clase de idiota mentiría sobre algo tan patético?”

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