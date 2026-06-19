Los precios del petróleo caen y las acciones suben. Los operadores temen que se haya exagerado

Por John Towfighi, CNN

El acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz ha generado un rápido alivio en los mercados. Sin embargo, algunos operadores temen que el repunte bursátil y la caída de los precios del petróleo hayan sido excesivos.

El WTI, el referente del petróleo estadounidense, cerró el jueves a US$ 76,60 el barril, con una caída de casi el 10 % en la semana. El precio de la gasolina bajó de los US$ 4 el galón por primera vez desde marzo. Las acciones estadounidenses se encuentran cerca de máximos históricos.

“Los operadores están dando por sentado un escenario ideal”, afirmó David Oxley, economista jefe de materias primas y clima de Capital Economics. “Es un alivio que el estrecho esté abierto; es una noticia maravillosa comparada con el escenario catastrófico de su cierre”.

“Pero, en realidad, creo que el mercado se ha excedido un poco”, añadió. “No es necesariamente una señal de que todo vaya a ir sobre ruedas en el futuro”.

Los futuros del petróleo han caído y los precios del gas se han moderado ante el optimismo de que el flujo a través del estrecho de Ormuz se reactive tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, los analistas señalan que el mercado podría estar ignorando los riesgos y actuando con más entusiasmo que realismo.

El tráfico a través de esta vía marítima clave sigue siendo insignificante en comparación con los niveles previos a la guerra. El estrecho fue escenario de un conflicto bélico, y asegurar los buques en la zona sigue siendo costoso. Persisten las dudas sobre la presencia de minas en el estrecho.

El acuerdo contempla un alto el fuego de 60 días; el estrecho podría volver a cerrarse después de ese plazo, o podrían surgir problemas logísticos si Teherán exige el pago de tasas por el tráfico.

¿Y con qué rapidez podrán los productores de la región del Golfo reactivar su producción y recuperarse de los daños causados ​​por la guerra?

“Veo un riesgo considerable de que esto no se desarrolle con el optimismo que algunos están reflejando en el precio”, afirmó Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial.

El S&P 500 ha subido un 9 % desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero. Las acciones estadounidenses siguen al alza gracias al entusiasmo por la inteligencia artificial.

Sin embargo, las acciones cayeron el miércoles después de que la Reserva Federal mantuviera estables los tipos de interés, y los inversores están descontando la posibilidad de una subida de tipos tan pronto como en septiembre.

El mercado bursátil sigue haciendo caso omiso de la preocupación geopolítica y alcanza máximos históricos, lo que beneficia a los planes de jubilación. La caída de los precios del petróleo impulsa las acciones, pero hasta que se resuelva el conflicto, la inestabilidad en Oriente Medio sigue siendo un riesgo.

“Al mercado le gusta mucho la noticia de que se ha llegado a un acuerdo y, por lo tanto, no está pensando en los riesgos de los próximos 60 días”, dijo Turnquist de LPL Financial.

A medida que el petróleo ha bajado desde los máximos de finales de abril, los bancos de Wall Street han recortado sus previsiones de fin de año.

Los analistas de Citi ajustaron el lunes su pronóstico para el petróleo a US$ 75 por barril en el tercer trimestre de este año, en comparación con el pronóstico anterior de US$ 110.

Todo se reduce al Estrecho de Ormuz.

Los inversores necesitan que el tráfico a través del estrecho aumente significativamente en las próximas semanas y meses, como mínimo, para mantener los precios bajos.

Incluso así, existen desafíos logísticos para reactivar la producción de petróleo en toda la región del Golfo.

“Estamos en una situación muy delicada”, dijo Turnquist. “El mercado en este momento, y especialmente el del petróleo, da por sentado que muchas cosas saldrán bien”.

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