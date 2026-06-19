Los sombreros más extravagantes de las carreras de Royal Ascot, un evento típicamente británico

Por Sheena McKenzie, CNN

En el calendario social británico, ningún evento iguala el prestigio, la pompa y los protocolos de vestimenta formal de Royal Ascot. Los miembros de la realeza saludan desde carruajes, los aristócratas lucen sombreros de copa que rozan lo caricaturesco y los extravagantes tocados amenazan con obstaculizar la vista a cada paso. También hay carreras de caballos.

Durante cinco días cada mes de junio, unos 300.000 visitantes acuden al hipódromo de Ascot, situado justo al oeste de Londres, para asistir a este evento hípico que se remonta a 1711. Cada jornada comienza con la llegada del rey Carlos y la reina Camila en un carruaje de caballos, antes de retirarse a la zona de observación más exclusiva: el Recinto Real (Royal Enclosure). Lo que suena a zoológico para la élite más refinada es, en realidad, una zona de acceso restringido (solo por invitación) con un código de vestimenta notoriamente estricto.

Durante siglos, los sombreros espectaculares han formado parte esencial del tejido social de Royal Ascot. Y la vestimenta formal de la clase alta sigue definiendo hoy en día ese estricto código de etiqueta. Las mujeres deben llevar algún tipo de tocado en casi todos los recintos, aunque el diseño exacto depende de la categoría de la entrada.

En el Recinto Real, los caballeros deben llevar sombrero de copa y chaleco. Para las damas, se requieren sombreros o tocados con una base de al menos 10 centímetros (3,9 pulgadas). Aquí están prohibidos los “fascinators” —esos adornos oscilantes, a menudo compuestos por plumas, flores y redecillas, que se colocan de forma descentrada sobre la cabeza—, aunque se hace una excepción con los niños. En los recintos Queen Anne y Village, de ambiente más relajado, los espectadores elegantes pueden permitirse todo tipo de tocados extravagantes. Y en el recinto Windsor… bueno, prácticamente todo vale, aunque sí ponen un límite: nada de zapatillas deportivas.

Los disfraces están estrictamente prohibidos, pero eso no significa que los asistentes no se puedan divertir. La socialité británica Gertrude Shilling, madre y musa del sombrerero David Shilling, deleitó al público de Ascot durante décadas luciendo las fantásticas creaciones de su hijo. Desde finales de la década de 1960 hasta su muerte en los años 90, Shilling llevó piezas que desafiaban la gravedad, como un sombrero de metro y medio de altura con estampado de jirafa y un modelo de ala ancha, naranja y adornado con plumas, lo suficientemente grande como para emprender el vuelo.

El espíritu deliciosamente excéntrico de Shilling perdura hoy en Royal Ascot, ya sea en los sombreros más experimentales o en los elaborados pícnics sobre el césped que rozan la “performance”. Todo resulta elegante y divertido a la vez. Algo muy parecido al consejo de Beau Brummell —amigo íntimo del futuro, por entonces, rey Jorge IV—, quien en el siglo XIX ayudó a definir el código de vestimenta de Royal Ascot. Brummell decretó que los “hombres elegantes” debían vestir levitas negras entalladas y corbatines blancos con pantalones ajustados. También recomendaba lustrar las botas con champán.

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